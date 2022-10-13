Удаление татуировки — как выглядит кожа после процедуры, о чем стоит знать

Каждый из нас хоть раз в жизни слышал выражение «татуировка — это на всю жизнь». Но современная медицина продвинулась в развитии настолько, что можно практически без следа свести рисунок хоть на всю спину. Однако необходимо знать некоторые нюансы перед тем, как решиться: способы удаления тату, сколько потребуется времени и как избежать проблем. Подробнее об удалении татуировок расскажем в нашей статье.

❗ Статья носит информационный характер и не может заменить консультации специалиста.

Основные принципы

Cosmetologist with patient and professional tattoo removal laser in salon / vershinin.photo

Татуировка — это процедура, осуществляемая путем введения красителей или других пигментов в один из слоев кожи — дерму — для формирования рисунка. Принято считать, что татуировка — «это на всю жизнь», однако существуют способы их частичного или даже полного удаления. Стоит понимать, что удаление татуировки может потребовать значительно больше времени и финансов, чем нанесение тату. И это не говоря уже о болевых ощущениях — они, как правило, сильнее. Поэтому лучше несколько раз подумать, прежде чем делать процедуру.

Причины удаления тату

«Перекрытие старой татуировки. Переубеждал клиента, но он настаивал на черном прямоугольнике. Каждому свое».

Потребность в удалении татуировки может возникнуть по разным причинам: Сожаление о самом факте татуировки. Внешний вид: потускнение или неудовлетворительная работа мастера. Татуировка перестала подходить к вашему нынешнему образу. Социальные причины, например прием на работу. Аллергические реакции на татуировку или другие осложнения. Некоторые люди предпочитают перекрыть старую татуировку новой, вместо того чтобы свести ее. В январе 2012 года был проведен опрос, в ходе которого каждый 7-й человек, у которого есть татуировка, сожалеет о том, что сделал ее. Пользователи сети тоже делятся своими мыслями: Один из друзей удалил татуху, потому что мастер, который ее делал, был просто ужасный непрофессионал. © bone_h / Reddit

Мой друг удалил тату с именем его бывшей девушки. © Gashnaw / Reddit

Женщины чаще всего сводят тату с нижней части спины, затем с груди и лодыжек. Мужчины чаще всего с рук, шеи и груди. Удаление татуировок, как правило, происходит примерно через 5–10 лет. Потому что когда-то они были модными, а теперь все устарело. Большинство татуировок, которые мы удаляем (уже более 5 тыс.), представляют собой «быстро выбери и налепи», которые не имеют никакой художественной ценности. © Christian Slavin / Quora

Болевые ощущения

Tattooer showing process of making a tattoo on young beautiful hipster woman with red curly hair . Tattoo design in the form of rose / sergeialyoshin , Man tattooing woman / iofoto

Удаление татуировки — достаточно болезненный процесс. Многие пациенты говорят, что это хуже, чем делать татуировку. Боль часто описывается как похожая на сильный «щелчок» от резинки. Обычно во время сеансов применяется какая-нибудь местная анестезия, однако некоторые люди отказываются от нее из-за своего высокого болевого порога.

Основные способы удаления

Laser Tattoo Removal. Doctor preparing patient for treatment / glisic_albina

Существует несколько способов избавиться от татуировок, к ним можно отнести: лазерный;

химический;

физический;

хирургический. Далее рассмотрим эти методы более подробно.

Лазерное удаление

Cosmetologist with professional tattoo removal laser in salon / belchonock

Наиболее технологичным и современным способом вывести татуировку на сегодняшний день является лазерное удаление. При таком методе используются специальные лазеры. В процессе процедуры разбиваются частицы чернил в татуировках на более мелкие фракции. Далее организм частично поглощает и перерабатывает эти частицы при помощи иммунной системы. В зависимости от размера и цвета татуировки для удаления чернил может потребоваться разное количество сеансов. Между каждой процедурой должен пройти 6-недельный период времени, чтобы организм восстановился и как можно больше частиц чернил рассосалось. Лазер с модуляцией добротности работает на разных частотах, которые нацелены на определенный спектр цвета в чернилах татуировки. Лазер проходит через верхние слои кожи, воздействуя на нужный пигмент. Несмотря на это, чернила белого и желтого цветов сложнее всего поддаются воздействию.

Химическое удаление

Cosmetologist doctor do injection procedure to a woman in her clinic. She wear black glowes and mask and holds syringe with a needle / Annademy

Еще одним из методов сведения тату являются подкожные инъекции растворов на основе гликолевой кислоты, которая воздействует на чернила татуировки. Однако такие растворы часто воздействуют на эпидермис и дерму и могут оставлять шрамы или химические ожоги. Более того, эффективность этого метода не доказана. Тем не менее некоторые пациенты предпочитают пройти процедуру химического пилинга, чтобы слегка обесцветить татуировки, прежде чем приступать к лазерному удалению. В конечном счете это может снизить стоимость лазерной терапии, поскольку может потребоваться меньше сеансов.

Физическое удаление

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Самые старые методы удаления татуировок — это дермабразия и салабразия. В первом случае происходит механическое истирание эпидермиса быстро вращающимся абразивным инструментом. Во втором — истирание эпидермиса и дермы раствором на основе соли. Оба этих метода очень болезненны и вызывают видимые повреждения кожи, которые долго заживают.

Хирургическое удаление

Surgeon passing surgical scissors to colleague / Wavebreakmedia

Во время хирургического способа кожу обезболивают местной анестезией и удаляют частицы кожи скальпелем. Такой метод достаточно эффективен, но оставляет сильно заметный шрам. Поэтому целесообразно использовать такой способ только для небольших татуировок. К несомненным плюсам такой процедуры следует отнести то, что она проводится 1 раз. Как правило, сеанс длится от 1 до нескольких часов в зависимости от размера татуировок. Однако после операции потребуется несколько недель, чтобы кожа восстановилась. Разумеется, на коже могут остаться небольшие шрамы после сведения татуировки. Но если следовать рекомендациям врача по послеоперационному уходу, то можно снизить риск образования явных рубцов.

Противопоказания

A client at a beautician's appointment, consultation, face shaping, preparation for upcoming procedures, visual examination of problem areas / kroshka_nastya

Несмотря на то что удаление татуировки — процедура безопасная, не стоит забывать, что, как и при любой операции, существуют определенные противопоказания. К основным можно отнести: беременность;

солнечный или искусственный загар;

использование косметической продукции: не следует пользоваться парфюмом, кремами и дезодорантами на тех участках кожи, где планируется удаление татуировки;

медицинские ограничения. Если вы заинтересованы в удалении татуировок, обязательно проконсультируйтесь с врачом. И самое главное, чего нельзя делать, — пытаться удалить татуировку самостоятельно. Различные кремы для удаления татуировок и другие домашние средства, сделанные своими руками, вряд ли будут эффективными. А хуже всего то, что они могут вызвать раздражение кожи или другие реакции.

Количество процедур

Количество сеансов для сведения татуировки зависит от многих факторов: площадь обработки, цвет кожи, цвет чернил, рубцы и шрамы. Не стоит также забывать про эффективность иммунной системы человека. Однако приблизительное количество процедур с помощью лазера можно определить по шкале Кирби-Десаи. Пользователи сети говорят, что потребуется достаточно много времени для хорошего результата. Я делал процедуру 5 или 6 раз, но татуировка все еще видна. © yevk / Reddit

В любом случае потребуется несколько сеансов. Я еще никогда не видел, чтобы после одного раза тату полностью исчезло. © cb1216 / Reddit

«Всего 1 процедура. Прошло 4,5 месяца. Использовался пикосекундный лазер».

«Результат спустя 7 процедур, между каждой из них около 16–20 недель. Использовали наносекундный лазер».

«Прошло почти 3 года. У меня было 16 процедур с интервалом 8–12 недель».

Последствия

Result after a few laser scar-free tattoo removal sessions / imagepointfr

Несмотря на то что лазерное удаление тату достаточно эффективно и широко используется, все же существуют нежелательные побочные эффекты. К ним относится обесцвечивание кожи, такое как гипопигментация (светлые пятна, которые чаще проявляются на более темной коже) и гиперпигментация (темные пятна), а также различные текстурные изменения кожи. Следует понимать, что даже лазерное удаление может быть опасным в зависимости того материала, с помощью которого была сделана татуировка. Поэтому первым делом следует проконсультироваться со специалистом.

А какое тату вы хотели бы себе сделать или, наоборот, удалить?