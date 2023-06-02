10 вещей, которые нашим мамам и бабушкам доставались за копейки. А нам приходится платить за них втридорога

Если судить по уровню общего комфорта, то нынешнее поколение живет намного лучше, чем предыдущие. Появление подгузников, посудомоечных машин, роботов-пылесосов существенно облегчило быт, как и возможность заказать доставку еды или вызвать клининг. Однако есть вещи, которые нам малодоступны, а вот для наших мам и бабушек они были в порядке вещей.

Черная икра

Спрос на черную икру менялся на протяжении всей истории. Например, в 30-х и в начале 40-х годов она стоила довольно дешево и любой человек если не каждый день, то раз в месяц мог позволить себе приобрести банку черной икры. Однако из-за сокращения популяции осетровых рыб стоимость икры стала постепенно расти. Сегодня она составляет около ₽ 70 тыс. за 1 кг. В настоящее время черная икра является продуктом роскоши, которым могут полакомиться далеко не все. Моя бабушка жила в райцентре и работала ветеринаром. В начале 70-х она отдыхала в санатории в Астраханской области. Там продавали черную икру. Бабушка купила 1 кг — она не очень любила икру. На следующий день она дала телеграмму деду, мол, продают черную икру, цена такая-то. Дед отвечает: бери сколько сможешь. Бабушка купила 5 кило и выслала почтой домой. И еще сколько-то привезла с собой. Бабушка и дедушка были простые ветеринары из глубинки, а холодильник у них был забит черной икрой. Сейчас сложно такое представить.

Билет в театр

Купить билет на спектакль в провинциальном театре обычно не так уж и затратно. Но если говорить о самых знаменитых подмостках страны, то посещать их раз в неделю могут позволить себе только состоятельные люди. Например, посмотреть балет «Лебединое озеро» в Большом театре с хороших мест в партере может стоить до ₽ 46 тыс., а в 80-е такое удовольствие обошлось бы всего в ₽ 3–4. Конечно, у перекупщиков, которых и 40 лет назад было предостаточно, цена билета могла быть гораздо выше. Но раз в год даже гости столицы могли позволить себе побывать в Большом за такую сумму.

Парикмахерские

40–50 лет назад услуги парикмахера с финансовой точки зрения были гораздо доступнее, чем сегодня. Наши мамы и бабушки при желании могли позволить себе ходить к любимому мастеру даже несколько раз в неделю, чтобы сделать укладку или подровнять кончики. Цены на парикмахерские услуги даже в элитных салонах столицы не кусались. Сейчас парикмахерских пруд пруди, но большинство дам ходит туда не чаще 1–2 раз в месяц, а многие значительно реже. В 60–70-х годах у нас в моде были очень сложные прически — в просторечии «халы». Наши мастера делали их отменно. В Сочи часто проводились конкурсы мастеров-парикмахеров, местных и со всего Союза. Сходить в парикмахерскую было относительно недорого, там же можно было сделать маникюр. Даже нам, девочкам-школьницам, родители давали на это деньги. © eva-k2 / LiveJournal

Высшее образование

Позволить своим детям получать образование в крупнейших городах страны сегодня могут далеко не все, ведь это удовольствие не из дешевых. Даже если подросток поступит на бюджет, будет отлично учиться и жить в общежитии, то стипендия не сможет покрыть значительной части его расходов. А уж если речь идет о платном образовании в лучших вузах страны, то человеку из провинции его просто не потянуть. Во времена наших мам и бабушек все было иначе: платного высшего образования не существовало как такового, многие категории абитуриентов имели льготы при поступлении, а те, кому повезло влиться в ряды студентов, вполне могли жить на стипендию. Я окончила институт в 1988 году. Моя повышенная стипендия за отличные оценки была ₽ 65 в месяц (молодой специалист тогда получал ₽ 80) — хорошая стипендия! Проездной на месяц стоил 80 копеек. © Yelena Petro

Натуральные материалы в интерьере

Современные материалы и технологии изменили привычный облик наших домов и квартир. Если раньше деревянные полы или беленые потолки были обыденностью, то сегодня проще постелить ламинат или линолеум и установить натяжные потолки — дешево и сердито, как говорится. Ну а то, что материалы сплошь искусственные, вроде как и не беда, ведь натуральные влетают в копеечку. Чтобы сделать ремонт «экологичным», придется постараться и потратиться, ведь сегодня гораздо менее затратно оклеить стены флизелиновыми обоями, которые скрывают неровности, чем выравнивать, шпатлевать и штукатурить их перед покраской. Что касается мебели, то дерево, ДСП и металл уступили здесь свое место современному пластику. Обычно он легче и дешевле. Например, кухонный гарнитур из массива дерева будет стоить дороже того, что сделан с применением пластика, а для многих цена ой как важна. Поэтому о мебели полностью из натуральных материалов многим остается только мечтать.

Детские секции

Раньше родителям не приходилось платить за занятия детей в кружках и секциях. Подростки могли бесплатно учиться чему угодно: от художественной гимнастики до авиамоделирования, от игры на музыкальных инструментах до рисования. Дети пробовали посещать разные секции, чтобы найти то, что действительно нравится. Многие даже ходили на несколько кружков сразу, и родителям это ничего не стоило. Сейчас большая часть детских активностей неминуемо ведет к немалым тратам. Например, месяц занятий бальными танцами для ребенка в столице обойдется в ₽ 2,5–7 тыс., а пробный получасовой урок в музыкальной школе будет стоить ₽ 800. Ну а если детей в семье несколько, то это потребует еще больших затрат. Каждый год в конце августа мы с друзьями шли сначала в Дворец пионеров, записывались в какой-нибудь кружок, а потом в детскую спортивную школу — там тоже выбирали секцию. Проблем с этим тогда не было: все бесплатно, все, что нужно, там было. На следующий год обычно шли в другой кружок или секцию, хотя некоторые ходили в одно место несколько лет. Я занимался в радиокружке, автомодельном, судомодельном, ходил на бокс, футбол, плавание. Я перепробовал множество дел и увлечений и остановился на одном, которое стало делом всей моей жизни, которое до сих пор мне интересно и благодаря которому я зарабатываю на жизнь. © Radiolog70 / Pikabu

Содержание животных

Наши родители, заводя домашних питомцев, не особо задумывались об их потребностях. Хвостатые члены семьи зачастую питались объедками со стола или кашами и супами, сваренными с добавлением субпродуктов или дешевой рыбы. Водить их к ветеринару владельцам тоже было некогда: выздоровел питомец — хорошо, нет — такова жизнь. Сейчас любители животных стали гораздо более ответственными и заботятся о своих питомцах как о родных. Они уделяют больше внимания качеству пищи для своих любимцев, а также медицинскому обслуживанию и уходу за ними, поэтому содержание кошки или собаки теперь обходится совсем не дешево. В 90-х на выставке зарубежных товаров для животных я испытала культурный шок. Мне и в голову не приходило, что для них выпускают такое разнообразие игрушек и аксессуаров, кормов, наполнителей для туалета. Мы же кошкам рвали газетки или приносили песок из детской песочницы, а кормили кто как может, со стола. Особо шоковое впечатление на меня произвел «заменитель кошачьего молока для выкармливания котят, оставшихся без кормящей кошки». © naiwen / LiveJournal

Экологичный образ жизни

У наших мам и бабушек забота об экологии была вписана в образ жизни. Продукты заворачивались в бумагу, вместо одноразовых пакетов все пользовались авоськами, кисломолочные продукты продавалась в стеклянных бутылках, а сдать стеклотару и получить за это нормальные деньги можно было чуть ли не на каждом углу. Сегодня, чтобы вести экологичный образ жизни и сократить количество отходов, придется потрудиться и раскошелиться, ведь почти все упаковано в пластик, а продукты в стеклянной таре стоят дороже. Носить с собой многоразовые мешочки, например для яблок или огурцов, допустим, можно, но мясо или колбасу в бумагу вам вряд ли кто-то будет заворачивать, если в торговой точке это не предусмотрено. [Раньше] продукты в магазине заворачивали в бумагу, а потом складывали в авоську. Даже торт был в картонной коробке! Макулатуру собирали все школьники. Старую одежду принимали в утиль, ненужные вещи несли в комиссионные магазины или на барахолку. А что теперь? Открываем молоко — упаковка в мусор; напитки, йогурты в пластике — мусор; печенье, рулеты и все хлебобулочные изделия в упаковке — туда же. Майонез — упаковка в мусор, а раньше был в стеклянной баночке: майонез употребил, а баночку в поликлинику отнес с анализами. © natalyyar / Pikabu

Натуральные продукты

Лет 40–50 назад на полках магазинов вместо всевозможных йогуртов и пудингов с вкусовыми добавками стояла обычная ряженка, снежок или кефир, а печенья, тортов и прочих сладостей с пальмовым маслом было меньше в несколько раз. Продукты обязаны были соответствовать определенным ГОСТам, поэтому если уж человек покупал, например, сгущенное молоко, то это точно было именно оно, а не «продукт молокосодержащий с ароматизатором». Сегодня баловать себя натуральными продуктами можно не так часто, как хотелось бы, ведь практически все, что продается с приставкой «эко», стоит дороже. Например, цельнозерновой хлеб, натуральный йогурт или фермерское мясо из специализированных магазинов. Конечно, некоторые продукты можно сделать самостоятельно (например, творог или сыр), но при современном ритме жизни, когда время — это тоже деньги, такая «натуральность» тоже окажется недешевой.

Индивидуальный пошив одежды

Заказать себе наряд у портного сегодня удовольствие не из дешевых. Например, сшить вечернее платье в столичном ателье стоит от ₽ 25 тыс. А во времена юности наших мам и бабушек индивидуальный пошив не был чем-то исключительным. Помните, как в фильме «Вам и не снилось» отец Ромки заказал себе костюм в ателье? А ведь он совершенно обычный мужчина со средним достатком, но мог себе это позволить. Сегодня мы все чаще покупаем одежду, рассчитанную на массового потребителя, «как у всех», а на заказ шить получается слишком дорого. С 1975 года стало модно носить брюки-колокола. Это брюки, пошитые с расширением от бедра, причем внизу желательно было иметь 40–42 см. Я захотел такие в 1976 году, когда мне исполнялось 15 лет. Их не продавали в магазинах, но можно было пошить в ателье. Из дешевого материала все про все обошлось бы ₽ 16–18, но мать мне купила хороший, и я пошил себе «колокола», которые мне стоили ₽ 37. Это было круто! В дальнейшем я шил брюки только в ателье, вплоть до 1992 года. Кроме джинсов, конечно. Меня тогда удивляло, что люди ходят по универмагам, а не пользуются услугами ателье. © Мысли и по волне моей памяти / Дзен