Почему роковая красавица Маргарита Терехова так и не нашла счастья в личной жизни

Большинство зрителей помнят Маргариту Терехову по ее ролям огненной Миледи из «Трех мушкетеров» и хитрой графини из «Собаки на сене». А любители серьезного кино знают ее по работе в картине «Зеркало» Тарковского. В этой статье мы расскажем, как сложилась судьба неподражаемой актрисы.

Другая звезда фильма «Д`Артаньян и три мушкетера» — Алиса Фрейндлих — тоже была замужем несколько раз и после развода с третьим мужем решила, что мужчин в ее жизни было более чем достаточно.



