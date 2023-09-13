Почему роковая красавица Маргарита Терехова так и не нашла счастья в личной жизни
Большинство зрителей помнят Маргариту Терехову по ее ролям огненной Миледи из «Трех мушкетеров» и хитрой графини из «Собаки на сене». А любители серьезного кино знают ее по работе в картине «Зеркало» Тарковского. В этой статье мы расскажем, как сложилась судьба неподражаемой актрисы.
- Маргарита Борисовна Терехова родилась 25 августа 1942 года в небольшом городке Туринске под Свердловском. Ее родители работали в областном драматическом театре.
- Вплоть до восьмого месяца беременности мама Маргариты играла на сцене.
«Поскольку родилась я в уральском городе Туринске, то мне потом дали прозвище «маркиза из Турина», — вспоминала актриса.
- Когда девочка была совсем маленькая, отец ушел из семьи. Маргарита много времени проводила вместе с мамой в театре. «Я спала в коробке с реквизитом, театральными костюмами. Это и была моя колыбелька. Нянчились со мной все актеры попеременно: по очереди кормили, баюкали. Когда немного подросла, я выучила весь мамин репертуар», — делилась она.
- Из-за сурового климата Маргарита часто болела, и ее мама приняла решение переехать в Ташкент, где они прожили более пятнадцати лет. Там девочка серьезно увлекалась спортом, играла в баскетбол.
- Школу Маргарита закончила с золотой медалью. И в 1959 году с легкостью поступила на физико-математический факультет Среднеазиатского государственного университета. Правда, задержалась там ненадолго.
- Девушка твердо решила пойти по стопам родителей и стать актрисой. А ее мама тщетно пыталась уговорить дочь не бросать университет.
- Сначала Терехова хотела поступать во ВГИК, но провалила вступительные экзамены. А буквально в последний приемный день она оказалась в Школе-студии при театре им. Моссовета. Там будущая звезда и стала учиться.
- Маргарита вспоминала: «Помню, когда в университете сообщила, что принята в театральный, один из преподавателей физико-математического факультета воскликнул: «Так вот куда вам сразу надо было идти!».
- Впервые замуж Терехова вышла еще будучи студенткой. Ее супругом стал Вячеслав Бутенко. Он влюбился в нее с первого взгляда, забрал документы из своего института и поступил в театральный. Однако союз распался через пять месяцев.
- После окончания театрального актриса поступила в Театр им. Моссовета. Ее первой ролью там стала Клеопатра в спектакле по пьесе Бернарда Шоу «Цезарь и Клеопатра».
- В 1965 году Маргарита впервые снялась в кино. В фильме «Здравствуй, это я!» режиссера Фрунзе Довлатяна она сыграла Таню. А первую известность ей принесли роли в картинах «Бегущая по волнам» и «Белорусский вокзал». Также актриса исполнила роль Маши в мелодраме «Семейное счастье».
- В 1972 году Маргарита сыграла вместе с Владимиром Высоцким в картине «Четвертый». В своей автобиографии актриса тепло вспоминает о легендарном артисте: «Перед съемками он подошел ко мне, внимательно посмотрел, а потом вдруг сказал: „Чем же тебя заинтересовать? Чем привлечь?“ Я улыбнулась ему и сказала: „Попробуйте!“ Он: „Может быть, песнями?“. Я абсолютно убеждена в том, что нельзя по-настоящему понять Высоцкого, не узнав, не услыхав его песен».
- А картина «Монолог» 1972 года, в которой она исполнила роль дочери академика, даже была номинирована на Золотую пальмовую ветвь на Каннском кинофестивале.
- Благодаря участию в драме «Белорусский вокзал» ее заметил известный режиссер Андрей Тарковский. Сценарий его будущего фильма «Зеркало» писали именно для Маргариты Тереховой.
- После премьеры «Зеркала» Маргарита стала настоящей звездой. Ее многогранный талант был оценен по достоинству. Однако на площадке она проявляла свой непростой характер и зачастую давала непрошенные советы даже режиссерам. Досталось и Тарковскому. «Он меня терпел. Доверял моей интуиции. И даже изменил финалы в трех сценах после моих «вмешательств», — вспоминала она.
- Пик карьеры актрисы случился в конце 1970-х, когда на экраны вышло сразу несколько картин, ставших культовыми. Среди них телефильмы «Собака на сене» и «Благочестивая Марта». Кстати, в этих фильмах вокальные партии за Маргариту исполняли профессиональные певицы. Зато в одной из сцен легендарной картины «Д’Артаньян и три мушкетера» актриса поет сама.
- Роль Миледи досталась актрисе случайно, ведь изначально она предназначалась Елене Соловей. Елена отказалась от съемок, поскольку планировала беременность. Режиссер в итоге пригласил Маргариту Терехову.
- Чтобы вжиться в образ Миледи, актриса прочитала много книг по истории. По словам друзей звезды, в то время в ее характере произошли изменения: она стала жестче и своенравнее.
- Многие не верили, что в фильме «Три мушкетера» у нее свои волосы, а не парик. «Мне там их сожгли почти все, ведь каждый день перед съемками их завивали горячими щипцами», — признавалась она.
- Терехова могла получить главную роль в еще одном культовом фильме — «Москва слезам не верит», но предпочла роль в «Трех мушкетерах». «Я хотел, чтобы у меня играла Маргоша Терехова. Она была одной из самых знаменитых актрис в то время, просто суперзвезда», — вспоминал режиссер Владимир Меньшов.
- Второй раз замуж Маргарита вышла за болгарского актера Саву Хашимова, с которым познакомилась еще на съемках картины «Бегущая по волнам». На момент встречи мужчина был женат, но в конце работы над фильмом сделал актрисе предложение, а потом развелся с женой.
- В августе 1967 года у супругов родилась дочь Анна. Однако спустя время Сава решил вернуться в Болгарию, где его ждала актерская карьера.
- Маргарита уезжать вслед за супругом отказалась. Через два года брак распался. Дочка Анна осталась с мамой, жили они в общежитии. Отец и дочь стали общаться лишь спустя годы.
- У Маргариты было несколько романов, в том числе с Игорем Тальковым. Вместе они создали коллектив «Балаганчик» и ездили с ним на гастроли. Певец был на 15 лет моложе ее. При этом он не собирался расставаться с женой и сыном. А тут еще его мама заявила, что Терехова не сделает его счастливым. «Я видела, как она влюблялась и каждый раз надеялась. К сожалению, не складывалось», — признавалась дочь актрисы.
- Многие считали Терехову такой же дерзкой и высокомерной, как и ее киногероини, и даже клали в карманы пальто записки с оскорблениями. Но дома она была простой и радушной.
East News
- Своего второго ребенка, сына Александра, актриса родила, когда ей было 39 лет, что по тем временам считалось крайне поздно. Долгое время никто не знал имени отца ребенка. Потом оказалось, что им был некий предприниматель, которому актриса даже не сообщила о беременности, поскольку он был женат.
- Третьим мужем Тереховой стал режиссер Георгий Гаврилов. Мужчина был младше актрисы на 16 лет.
- Позже актриса замуж не выходила, полностью отдавая себя детям и работе. По словам Маргариты, мужчины, которые попадались на ее пути, были как дети. Они не были способны дать ей защиту, которую она в них искала. «Рожайте детей, а мужчины приходят и уходят», — заявляла Терехова.
- После того как звезда попробовала себя в качестве театрального режиссера, поставив на сцене пьесу Гарсии Лорки «Когда пройдет пять лет», она дебютировала как сценарист и режиссер в кино.
- В 2005 году состоялась премьера ее фильма «Чайка», снятого по одноименной пьесе Антона Павловича Чехова. Актриса сыграла в нем роль Аркадиной. Ее дочь исполнила роль Нины Заречной, а сын — Константина Треплева.
- В 2014 году на экраны вышла последняя картина с участием Маргариты Борисовны. И хотя в фильме «Поездка к матери» она не появляется в кадре, ее персонаж был представлен голосом за кадром.
- В середине 2000-х годов Маргарита Борисовна серьезно заболела. Знакомые рассказывали, что состояние актрисы ухудшилось после того, как она лишилась работы, которая была ее смыслом жизни. По словам дочери, в момент, когда актриса стала режиссером, ее мало кто в этом поддерживал. И если бы фильм «Чайка» имел больший успех, она могла бы реализовать другие свои идеи.
- Сегодня актриса не выходит из дома, проводит время, слушая музыку и смотря телевизор. Дети и внуки Тереховой часто навещают ее. Анна, дочь актрисы, рассказывает: «Маме нужна круглосуточная забота. В общем, не могу сказать, что все у нас хорошо и гладко. Но у Риты необычайно сильный дух».
EAST NEWS
Другая звезда фильма «Д`Артаньян и три мушкетера» — Алиса Фрейндлих — тоже была замужем несколько раз и после развода с третьим мужем решила, что мужчин в ее жизни было более чем достаточно.
Фото на превью Д`Артаньян и три мушкетера / Гостелерадио СССР
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