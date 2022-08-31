15 человек рассказали, как встретились с биологическими родителями спустя много лет после усыновления

Для ребенка, отданного на усыновление, очень важно попасть в любящую семью, которая вырастит его как родного. Но рано или поздно возникают вопросы, которые можно задать только биологическим родителям. Например, расспросить их о семейной истории или узнать подробности своего появления на свет. Кто-то в таких случаях предпочитает не ворошить прошлое, но некоторые все же решаются на отчаянный шаг.

Выходя на связь с биологическими мамой или папой, нужно быть готовым к тому, что воссоединение может пройти как в кино, а может горько разочаровать. Мы в ADME послушали честные рассказы о таких встречах и о том, что из этого вышло. Предупреждаем: некоторые из них просто разбивают сердце.

Когда мне было 18, пытался отыскать биологических родителей. Я зарегистрировался на сайте по поиску, оставил там свои данные, но вскоре забыл об этом. А спустя 6 лет ни с того ни с сего получаю письмо от женщины, которая сообщает, что она моя мама. Мы начали общаться, затем она прилетела, чтобы встретиться. Было интересно увидеть, что у нас есть общего, а также узнать немного о том, как я появился на свет. Но мне быстро стало ясно, чего она хочет на самом деле: чтобы я снова стал частью ее жизни. Этой встречей я скорее оказал медвежью услугу удивительной женщине — моей приемной матери, которая все время была рядом. Поэтому для биологической матери в моей жизни уже не было места. © draynen / Reddit

Некоторые женщины бывают так рады сбагрить своих детей, что буквально сходят с ума, когда эти дети имеют наглость отыскать их. Моя биологическая мать очень ясно дала понять: «Держись от меня подальше». Ее совсем не интересовало, кто я. В конце концов я попросил ее: «Просто перешли мне семейную историю болезней, и на этом все». Ее ответное письмо, в котором она даже не называла меня по имени, было коротким: «В моей семье ни у кого нет проблем со здоровьем». © Willow Edmond / Quora

Я начала поиск своей матери, зная ее имя. И какой же шок меня ждал, когда я ввела его в поисковик и нашла ее некролог! Это ранило меня сильнее, чем я ожидала. В некрологе также были перечислены ее родные, и я узнала, что у меня трое братьев и сестер примерно моего возраста. Когда я появилась на свет, моя настоящая мама просто не могла справиться с еще одним ребенком. Это тоже было больно. Время от времени я просматриваю их страницы в соцсетях, но не думаю, что они знают о моем существовании. © KellyAnn3106 / Reddit

Месяц назад узнал, что меня перепутали в роддоме. Познакомился с биологическими родителями, с ребенком моих родителей. Сначала были слезы, шок. Но 20 лет жизни никуда не денешь. Будем дружить семьями. © Палата № 6 / VK

Сегодня встретила биологическую мать. Она умоляла меня стать донором почки для моей сестры-близняшки, о которой я и понятия не имела. Вот это поворот так поворот! © Подслушано / VK

Моя двоюродная сестра была приемным ребенком, но с того момента, как она установила контакт со своей биологической семьей, она чувствует себя более полноценной личностью. Несмотря на то что у нее любящая приемная семья, она все равно всегда ощущала себя чужой. © Sandy Bird / Quora

В 6 лет меня забрали из детского дома в шикарную семью, где меня любили и оберегали. Недавно решила найти свою биологическую мать — приемной об этом не сказала, чтобы не расстраивать. Узнала, что моя приемная мама является мне родной, она просто забрала меня назад! Не знаю, как дальше жить. © Подслушано / Ideer

В 1989 году, когда моя приемная мама умерла, я решила отыскать свою биологическую мать. Информация была засекречена, я разжилась отредактированной версией документов, но оттуда вырезали все персональные данные. Среди бумаг я нашла интервью с моей биологической бабушкой. Она была в ярости, что ее дочь забеременела. И ни слова об отце. Прошло 20 лет, я решила оставить свое имя на нескольких интернет-форумах по поиску родителей. И однажды получила анонимное письмо с именем моей биологической матери. Забив его в поисковик, не поверила глазам: семья моей биологической матери была неприлично богатой. Я связалась с ней. Сначала мама бросила трубку, но я оставила сообщение. Она неохотно ответила на вопросы, но не сообщила мне ничего об отце. Знаю только, что мама забеременела мной в 23 во время круиза на яхте. Она никогда не была замужем, у нее не было других детей. Ирония в том, что семья считала себя образцовыми людьми, потому что они занимались благотворительностью. Но при этом они бросили меня, потому что это могло навредить репутации. Больше мы с матерью не общались. © Alison Hartley / Quora

Биологическая мать выследила меня, когда мне было 19 лет. Сначала мне стало любопытно узнать обстоятельства своего рождения. Но при этом я поймала себя на мысли: «Нет, это не моя мать». Я даже позвонила адвокату по удочерению и спросила его, уверен ли он. Да, это все-таки была она. Вскоре я очень пожалела о том, что не прислушалась к предчувствию. Несмотря на все ее заверения в любви ко мне, любовь была условной. Мне должно было нравиться все, что делала мама. Но она могла не одобрять — ехидно или с отвращением — то, что нравилось мне. Мне потребовалось много времени, чтобы осознать, что это было эмоциональное насилие. Как только это произошло, я разорвала с ней все контакты. Но я носила боль и гнев в себе больше 10 лет. © Celia M / Quora

Про маму мне всегда говорили, что она была умницей и красавицей, но не могла в 19 лет обеспечить меня, поэтому отдала на удочерение. А недавно я нашла свою биологическую мать, созвонилась с ней и рухнула в слезах на пол: по телефону голос был таким родным! Мы болтали, плакали, позже она прислала фото моих братьев и сестер, которые не знали о моем существовании. Все было как в кино! Но потом мама внезапно перестала со мной общаться. В конце концов она снова бросила меня, и мой мир рухнул. Она заставила меня чувствовать себя покинутой. Лучше бы я с ней не связывалась! © NightPhox / Reddit

Лучшей подругой моей сестры была китаянка Эмма, приемные родители которой забрали ее в Европу. Ее биологическая мать оставила в одежде новорожденной записку с указанием имени девочки, даты ее рождения и со словами сожаления. Но Эмме всегда было трудно жить с мыслью о том, что ее биологическая семья живет за много миль от нее. В конце концов она сумела установить личность своей матери и полетела вместе с приемными родителями навестить ее. Ее настоящая мать была бедной китаянкой, которая работала на ферме и не могла обеспечить семью. Эмма вернулась домой счастливой, что встретила свою биологическую мать, но еще более счастливой оттого, что ее удочерили двое очень любящих родителей. Теперь на многие вопросы она получила ответы. © unicorninabottle / Reddit

Помогала как-то подруге искать биологическую семью. Приезжаю по адресу ее родной бабушки. Дверь открыла пожилая женщина. Я с порога: знакомо ли вам такое-то имя? Дама побелела как мел: «Почему вы спрашиваете?» Я в ответ достаю фото своей подруги. Женщина прыг обратно в дом и через минуту вернулась, неся в руках портрет своей дочери, нарисованный художником. И это была копия моей подруги! Я оставила ей телефон и адрес. Примерно через 2 месяца подруге звонит ее биологическая мать, а еще через 4 месяца происходит воссоединение. У меня есть фотография, где они с матерью сидят бок о бок в одинаковых позах, пьют одну и ту же газировку, с одинаковой прической, в одинаковой одежде и обе говорят «Не фотографируй меня» в момент, когда я делала снимок. Оказывается, мама моей подруги забеременела одновременно со своей матерью, которая ждала еще одного ребенка. Врачи решили, что молодая мама не должна оставлять малышку, поэтому отдали ту на удочерение. © Lei Lani Lucero / Quora

Моя сестра-близнец настояла на знакомстве с нашей биологической матерью. Я не была к этому готова, но решила, что, если не появлюсь, мама подумает, что я обижена или злюсь на нее. Было странно увидеть совершенно незнакомого человека, который при этом имеет с вами самую сильную, самую тесную связь. Мама мне сразу показалась такой родной! Наше сходство пугало до мурашек: у нас был одинаковым даже почерк, на детских фотографиях она больше похожа на меня, чем моя сестра-близнец. У нас одинаковый характер, одинаковые интересы и увлечения, очень похожие жизненные пути. Это было довольно странно. © MrsEnemaBagJones / Reddit

Моя тетя, с которой у нас всю жизнь были ужасные отношения (мы даже часа не могли находиться в одной комнате, не поругавшись), оказалась моей биологической мамой. Легче от этого не стало. © Подслушано / VK

Я приемный ребенок. Биологическая родительница хотела сделать аборт, но в больнице ее отговорили. Она согласилась родить меня и оставить в роддоме. Выходили. Вырастили. Недавно нашла ее в соцсетях. У нее есть дети, семья. А мне хочется спросить, почему она меня бросила. © Подслушано / VK