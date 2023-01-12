16 человек рассказали о своей супружеской жизни, которая обернулась для них сплошным разочарованием

Для многих создание семьи является важным шагом на пути к более самостоятельной и счастливой жизни. К сожалению, не всегда бывает как в сказке — жить долго и счастливо после свадьбы. Некоторые люди не постеснялись рассказать все как есть: кто-то узнал человека настоящим слишком поздно, кто-то был огорошен изменой.