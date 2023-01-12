16 человек рассказали о своей супружеской жизни, которая обернулась для них сплошным разочарованием
Для многих создание семьи является важным шагом на пути к более самостоятельной и счастливой жизни. К сожалению, не всегда бывает как в сказке — жить долго и счастливо после свадьбы. Некоторые люди не постеснялись рассказать все как есть: кто-то узнал человека настоящим слишком поздно, кто-то был огорошен изменой.
- Мне исполнилось 32 года. У меня большая семья: муж и трое детей. Я делаю для них все, отдаю им всю себя, младшие детки еще маленькие, старшей 7 лет. И они даже не поздравили меня с днем рождения. Муж потом вспомнил и подарил мне чашку. Чертову чашку! Сижу одна в кафе и думаю, что я неправильно жила все эти годы. © Подслушано / Ideer
- Я замужем 23 года. Люди, которые видят нас вместе, думают, что мы идеальная пара, потому что муж фантастически играет перед публикой. За эту неделю я поняла, что вышла замуж не за того человека — эгоистичного, полностью игнорирующего мои чувства. Он всегда подозревал меня в неверности и с годами становился все более абьюзивным — как вербально, так и физически. Ради нашего брака мне пришлось пожертвовать друзьями, родственниками, хобби. Слишком поздно я поняла, что все было бесполезно. © R Barch / Quora
- У подруги случился тяжелый развод. Случайно она узнала, что у мужа есть тайная жизнь — вторая семья. Как случайно? Позвонила мама «второй жены», слезно просила отпустить мужа, потому что он на самом деле ее не любит, а живет только потому, что она якобы тяжело больна и у них ребенок. Подруга надеялась, что это розыгрыш, и решила спросить мужа напрямую. Все оказалось правдой. Короче, развелись. © ParoliParoli / Pikabu
- У моего мужа была хорошая работа, у нас были общие интересы, он хотел детей, красиво говорил, что любит меня. Лишь потом я узнала, что он соврал обо всем: образовании, общих интересах и желании иметь детей. Он оказался трудоголиком, властным и очень ревнивым, требовал, чтобы я жила одна с его родителями и ухаживала за ними. Я не хотела рожать ребенка от такого человека. У меня был пример родителей, которые были счастливы в браке. К сожалению, мой брак оказался не таким. Мое сердце было разбито, но я справилась. © Akua Hope / Quora
- Муж всегда ненавидел свое имя, 3 года назад официально поменял имя с Влада на Сережу. Сергеем он был на работе, в кругу новых знакомых и друзей, в официальных организациях. В общем, везде, кроме семьи. На корпоративе случайно назвала его Владом. Дома муж устроил истерику чуть ли не с битьем посуды. Сказал, что разведется со мной, если еще раз я назову его Владом. Никогда не думала, что мой брак будет трещать по швам из-за такой фигни... © Подслушано / Indeer
- Мы были женаты 2 года. У меня был хороший бизнес, но из-за неверного совета бухгалтера налоговая оштрафовала меня на крупную сумму. В то время мы с женой купили дом и новую машину, сбережений совсем не осталось. Я стал искать варианты с кредитом, но было непросто. В итоге позвонил в налоговую, мне одобрили выплату в течение полугода, и это спасло ситуацию. В тот день я вернулся домой, а жена, даже не поздоровавшись, выпалила: «Просто знай, если будет выбор между тобой и домом, я выберу дом». Я ушел на следующий день. © David Thorgautr / Quora
- В первый год брака я была поглощена счастьем, на втором начала понимать, что все — фантазии. А на третьем определила, что человек — патологический врун. Например, когда он понял, что наши вежливые отношения со свекровью переросли в настоящую дружбу, он начал рассказывать про нее жуткие сплетни школьных времен. Но моя мама училась с его мамой в одной школе, и я достаточно быстро раскусила, что он врет. Это был уже не звоночек, а набат. Через месяц, подготовив пути отхода, я ушла. © Marina T / ADME
- Я понял, что женился не на той, через 10 лет. Она ушла от меня. В тот день моя дочка проснулась и спросила, где мама. Я не знал, что ей ответить. Всю ночь я провел без сна в ожидании и волнении. Жена вернулась через 2 дня сказать, что нашла другого, и снова ушла. Я старался взять себя в руки, чтобы дочка не видела, как я расстроен, но безнадежно. А она смотрела на меня голубыми глазами и успокаивала: «Не переживай, папа, все будет хорошо». Действительно, мы с дочкой отлично справились, я буквально недавно вновь женился на замечательной женщине. © coryag / Reddit
- Поссорились с мужем из-за того, что на обед приготовила только суп. Сказал, что одного супа мало, обед должен включать первое и второе. Ну ладно, на следующий день подала ему суп и гречку с котлетами. А он: «Я что, похож на свинью? Зачем столько еды?» Съел только суп. Это повторялось не раз. И окружающие еще удивляются, почему я развелась. © Подслушано / Ideer
- Я поняла, что вышла замуж не за того, когда родила второго ребенка. Муж предположил, что дочка не от него. Ей было 8 лет, когда мы наконец развелись. К тому времени я сделала все, чтобы наладить наши отношения. А ему было все равно. Если бы я могла вернуться в прошлое, то развелась бы раньше. Я знала, что все кончено, но не хотела выглядеть «провалом» в глазах других. Нельзя считать провалом уход от эмоционально плохой ситуации. © SJoyD / Reddit
- Вчера мы с семьей, радостные, ехали в аквапарк. Телефон жены лежал у нее на коленях. Я хотел взять его, чтобы выстроить маршрут. Вы бы видели, с какой яростью она вырвала его у меня из рук. Я сразу все понял. Она врала как могла, но я выследил все ее передвижения за последний месяц. 2 раза она ездила с ночевкой в гостиницу. В эти дни она якобы была с подругой и в командировке. Тут уж шах и мат. Даже объяснить не может, зачем это сделала. Но самое страшное — это то, что у нас дети. Как подумаю, что стану воскресным папой, сердце разрывается... © blackhardcore88 / Pikabu
- Жена сказала мне, что они с сестрами, родителями и детьми едут отдыхать, но я не приглашен. Я бы никогда не подумал уехать в отпуск без супруги. Тогда я понял, что любил ее намного сильнее, чем она меня. © noelljb / Reddit
- Я вышла замуж в 19. Мы жили в моей квартире, оба работали, он часто ездил в командировки. Оказалось, таил немало заработанных денег. Его не интересовало, где я брала деньги, чтобы платить за садик. Честно, не знаю, почему все терпела. Единственное, что я поняла, — это то, что до развода такой дурой была, думала, что люди скажут, куда я пойду, а как же ребенок. © AngelOK / ADME
- Я начала встречаться в попытке забыться после развода с первым мужем, который разбил мне сердце. Все вокруг говорили мне об этом, но мы поженились через год. У нас не было ничего общего, он никогда не был ласков со мной и был полным разгильдяем. Я набрала 27 кг, видимо в попытке заесть свои чувства. Потребовалось 4 года, пока я наконец не пришла в себя и не развелась. Это забавно, но я не могла представить, что найду себя в темные времена. Именно трудности в тех отношениях помогли мне осознать, что я должна стать писательницей и мотивационным оратором. © Cat Voss / Quora
- После свадьбы муж предложил переехать в его квартиру. Я согласилась на свою голову. В этом же доме жила его мама. Муж все время проводил у нее. Однажды пошел принимать душ, в это время ненадолго зашла его сестра. Через минуту после ухода сестры звонит мама и говорит: «Сыночек, я слышала, что ты долго сидишь в туалете. Приходи, я дам тебе таблетку!» Я чуть не упала, сыну 30 лет! А санузел у нас совместный, к слову. Долго я не выдержала и ушла от него. © Lasisochka / Pikabu
- Я закрыла глаза на измену мужа, поскольку у нас был ребенок. Однажды сын сказал мне: «Мамочка, можно я всегда буду ходить с тобой на работу? Папа все время спит, иногда я хочу кушать, но не могу дотянуться до хлеба». Я поговорила с мужем, но он все отрицал. На следующий день я взяла сына с собой. От мужа не было ни слуху ни духу до вечера, пока я не отправила ему СМС, спрашивая о сыне. На что он мне ответил: «С ним все в порядке. Он играет в видеоигры в своей комнате». Мое терпение лопнуло, и я развелась. © oliver_611 / Reddit
Тем не менее мы верим, что опыт этих людей стал отправной точкой для построения здоровых и искренних отношений в дальнейшем. А на какие тревожные звоночки в поведении вашего партнера вы обращаете внимание?
AdMe/Семья/16 человек рассказали о своей супружеской жизни, которая обернулась для них сплошным разочарованием
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