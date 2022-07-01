20 фото, на которых спрятались коты. И вы их точно найдете, только приглядитесь
Кошки обладают разными талантами, например они могут неожиданно взлетать до потолка и умещаться в малюсеньких коробках. Помимо этого, коты отлично играют в прятки. Залезет куда-то — и его вовсе не видно. А хозяева при этом подолгу не могут отыскать своего питомца.
ADME сыграл с котами в виртуальные прятки, пытаясь обнаружить их на фото пользователей сети. Попробуйте и вы отыскать всех. А в конце статьи любителей котиков ждет специальный бонус.
Сможете ли вы найти кота?
Синхронизированный взгляд прячущейся парочки
Он думает, что спрятался
«Я не мог найти кошку. В панике обшаривал комнату за комнатой, с опасением думая, что кто-то из детей ее случайно выпустил. Оказалось, она была передо мной»
«Папа проделал отверстие в полу для ванной. Когда я посмотрела в эту дыру из подвала, я громко заорала, потому что увидела пару глаз, смотрящих на меня»
«Кот спрятался, потому что боится моего арендодателя. Мне потребовалось 10 минут, чтобы найти его. Честно, я впечатлен»
«Он думает, что я его не вижу»
«Моя мама не могла найти кота целую вечность»
«Полчаса не мог найти своего кота. Когда я наконец это сделал, он посмотрел на меня так, будто я сорвал величайшее ограбление всех времен»
Глаз не отрывает
«Когда я смотрю в бездну, бездна смотрит на меня»
«Я нигде не могла найти кота»
«Не могла найти своего малыша. Затем услышала мурлыканье из-под одеяла»
Если вы присмотритесь, то сможете найти на этой фотографии кота
«Я не мог найти кота 20 минут. Он спал в моей корзине для белья и сливался с фоном»
Сколько котов ждут обеда?
Найдите кошку
Где кошка?
Повышенный уровень сложности
Сливается с местностью
Бонус
Если вы любите котиков так же, как мы, попробуйте сыграть в Love Cat Line. Затягивающая и очень милая игра с большим количеством уровней поможет вам отдохнуть и прокачать смекалку.
В каких диковинных местах прятались ваши питомцы или коты знакомых?
Фото на превью katpurry98 / Reddit
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