20 фото, на которых спрятались коты. И вы их точно найдете, только приглядитесь

Кошки обладают разными талантами, например они могут неожиданно взлетать до потолка и умещаться в малюсеньких коробках. Помимо этого, коты отлично играют в прятки. Залезет куда-то — и его вовсе не видно. А хозяева при этом подолгу не могут отыскать своего питомца.

ADME сыграл с котами в виртуальные прятки, пытаясь обнаружить их на фото пользователей сети. Попробуйте и вы отыскать всех. А в конце статьи любителей котиков ждет специальный бонус.

Сможете ли вы найти кота?

Синхронизированный взгляд прячущейся парочки

Он думает, что спрятался

«Я не мог найти кошку. В панике обшаривал комнату за комнатой, с опасением думая, что кто-то из детей ее случайно выпустил. Оказалось, она была передо мной»

«Папа проделал отверстие в полу для ванной. Когда я посмотрела в эту дыру из подвала, я громко заорала, потому что увидела пару глаз, смотрящих на меня»

«Кот спрятался, потому что боится моего арендодателя. Мне потребовалось 10 минут, чтобы найти его. Честно, я впечатлен»

«Он думает, что я его не вижу»

«Моя мама не могла найти кота целую вечность»

«Полчаса не мог найти своего кота. Когда я наконец это сделал, он посмотрел на меня так, будто я сорвал величайшее ограбление всех времен»

Глаз не отрывает

«Когда я смотрю в бездну, бездна смотрит на меня»

«Я нигде не могла найти кота»

«Не могла найти своего малыша. Затем услышала мурлыканье из-под одеяла»

Если вы присмотритесь, то сможете найти на этой фотографии кота

«Я не мог найти кота 20 минут. Он спал в моей корзине для белья и сливался с фоном»

Сколько котов ждут обеда?

Найдите кошку

Где кошка?

Повышенный уровень сложности

Сливается с местностью

Бонус

Если вы любите котиков так же, как мы, попробуйте сыграть в Love Cat Line. Затягивающая и очень милая игра с большим количеством уровней поможет вам отдохнуть и прокачать смекалку.