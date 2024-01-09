20+ котеек, которые взяли все в свои лапы и выбрали себе человека

Обычно до желания завести питомца надо дозреть. Но некоторые котики не готовы ждать, пока человек примет такое важное решение, и приходят к нему сами. И делают счастливыми не только себя, но и людей, рядом с которыми они теперь живут.

«Вот моя Шанель. В июне она села под нашим окном и так громко орала, что мама меня отправила поймать и принести. С тех пор она ни разу громко голос не подавала»

«Два года назад ночью где-то 26 декабря она сама поскреблась ко мне из подъезда. Теперь живем вместе»

Это подарок вам был на Новый год. © KotoStar / Pikabu

«Вечер. Мы с мужем собрались в магазин, открыли дверь, и от нее отпрыгнул рыжий комок и чуть не нырнул в отверстие для труб. Седьмой этаж, на минуточку»

«Я успела его поймать. Удивительно: из всех 10 квартир на этаже котенок стоял именно у нашей! Мы просто знали — он пришел к нам, теперь он наш. Кот вырос в здоровенную махину. Безмерно ласковую, особенно к гостям, за что получил статус „гостевой кот“».

«Моя Бася тоже меня выбрала: на улице просто легла мне в ноги и теперь живет со мной уже шестой год»

«Утром в местном паблике промелькнула новость о том, что в автобусе № 41 катается пушистик. А через несколько часов подруга написала мне, что подобрала котенка»

«И это была та самая кошечка из автобуса, которую моя подруга встретила уже в магазине. Таким образом, кошка выбрала маршрут, села в автобус, доехала до конечной, зашла в нужный магазин и там сидела звала свою будущую хозяйку, дождалась и встала ей навстречу. В итоге она стала седьмой кошкой в дружной кошачьей семье. Назвали Асей».

«Шли поздним вечером, слышим писк. Присмотрелись, а там маленькое чудо дней трех от роду. Раздумий „брать или не брать“ не было, ведь на улице он замерз бы»

«Однажды я затеяла грандиозную уборку дома. Двери и окна были открыты. Пришел он. 6 лет уже со мной»

«Моя кошка меня сама нашла. Я шла, а она лежит возле двери. Думала, покормлю и выпущу, но в итоге она осталась»

«Я эту кошку из-под колес вынула. Как увидела — не знаю: 6:30 утра, загородная дорога, темень, — 25 градусов. Взяла на работу. Там все поумилялись, но никто не забрал себе»

«Так эта малолетняя звезда устроила истерику и в результате весь день провела в кармане моего халата. Иначе орала, как потерпевшая. Ну что, стало у меня на одну кошку больше».

«Услышала, как в дверь кто-то скребется. Открываю. Сидит черный вонючий комок и таращит на меня желтые глазюки. Говорю: „Ну, заходи“. И комок зашел»

«Потом новенький увидел моего рыжего кота Федора. Они обнюхались, обошлось без скандалов. Черный нашел лежанку, лег и разразился таким тарахтением, что любо-дорого слушать. Комок оказался женского пола, назвала Саней».

«Пошли с дочкой в магазин, на улице −27. Возле магазина лежало это чудо. Дочка со слезами на глазах спросила: „Мы же его тут не оставим?“ Теперь у нас есть Чипс»

«Муж привез детей. У обоих глаза восторженные, улыбка до ушей. Я опускаю глаза и вижу: у старшего сына на ноге висит серый котенок, мохнатый, как пуховая шаль»

«Пока я умилялась, эта пузатая мелочь спрыгнула и мигом залетела к нам в квартиру. Поднимаю его, а он мягкий-мягкий, легкий, как снежинка. Прижала к себе — песни запел. Оказалось, сын шел, а котенок сам к нему на ногу запрыгнул. Оставили».

«Ко мне в гараж котенок пришел. Теперь живет, как царь»

«Этот парень просто появился у нас на пороге и потребовал, чтобы его впустили. С тех пор он живет с нами»

«В деревне соседа не стало, его кота забрал другой сосед. Но рыжий от него ушел и пришел ко мне... А я и не против. Почти год уже живем, полностью довольные друг другом»

«Нас кошка выбрала в приюте: мы поставили переноску на пол, она сама туда залезла и другим лещей раздавала, чтоб не подходили даже»

«Зимой пожалели кошку и впустили ее домой на ночь. Утром нас ждал сюрприз. Шесть сюрпризов»

«Вот эта морда бросилась мне под колеса в 2016 году. Я оттормозился, увернулся, остановился, стал бегать по дороге и ловить его»

«Тогда это был котенок-подросток, месяцев 4-6, теперь — большой долговязый котофан. Очень ласковый, но все равно хитрый и своенравный».

«Выпрашивали еду и ломились в окна к нам в офис. Я забрала их, чтобы пристроить, но так они и остались у меня»

«Кричала в подъезде в мороз — 30. Я ее пустила. Живем вместе уже 10 лет. Теперь кажется, что это я у нее живу»

«Ночь. Дождь. Подруга принесла в руках с улицы комок мокрого тыгыдыка: „Она на помойке орала, подбежала ко мне. Давай оставим на ночь!“ Четвертый год живет с нами»

«Шли с базара с покупками, а эта красавица вышла нам навстречу. Предложили еду — есть не стала, только к ногам жалась»

«Говорим: „Пошли с нами жить!“, а она, видимо, на это и рассчитывала. Сама прошла за нами пару километров до дома. Как перешагнула порог — мурлыкала, не переставая, до самого вечера. Выбор сделан».

«Заехали на мойку, а там бабуся с коробкой котят. Даже не думали брать кого-то из них, но подошли посмотреть, пока стояли в очереди»

«Только я нагнулся к коробке, как эта мелочь запрыгнула мне на плечо, а потом забралась за пазуху и давай на своем кошачьем рассказывать о тяготах всей своей жизни. Короче, эта поездка на мойку стала лучшим событием, случившимся с нами за последние несколько лет. Сейчас уже не представляю, как мы жили без нее».

«Дама моя домой приехала, вышла из тачки, отвлеклась на секунду, а на водительское место кот залез. Она ему: «Дружок, а ты ничего не попутал?»

«А он выпрыгнул и пошел к дому, сел возле двери и ждет, когда его пустят. Дама мне пишет: „Походу, у нас теперь кот есть“. Так с нами и живет».

«Были с мужем на даче у друзей, когда на запах шашлыка с надрывным хриплым „мяу“ вышло нечто очень худое и ласковое. Она отчаянно жалась ко мне. Забрали с собой»