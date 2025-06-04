10 интерьерных фишек, из-за которых даже дорогое жилье смотрится простенько

Шторы-блэкаут популярны, особенно у тех, кто не может спать при малейшем попадании света в комнату. Но даже когда они не закрыты, они делают комнату темнее, чем она есть. Заметнее всего это, когда площадь небольшая.

Если хочется впустить в свой дом больше света, то стоит попробовать заменить их на более светлый и воздушный вариант, ну а чтобы хорошо спать по ночам, можно добавить к ним в комплект рулонные шторы, которые есть в разных вариантах, в том числе и блэкаут. Кстати, они бывают и со светоотражающим слоем, который поможет нагреваться квартире меньше, когда на улице жарит солнце.