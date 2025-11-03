10 идей осеннего маникюра, от которого даже в дождь будет солнечно на душе

«Маникюр в горошек — это тренд, который переходит из лета в осень», — говорит мастер маникюра и амбассадор OPI Натали Минерва. Ей особенно нравятся белые точки на нюдовой или светлой основе. Однако маникюр в горошек универсален. Его можно носить по-разному: от крупного гороха до миниатюрного, от классического черно-белого до разноцветного. Все зависит от вашего предпочтения и настроения.