10 идей осеннего маникюра, от которого даже в дождь будет солнечно на душе
С наступлением холодов хочется воспользоваться каждым шансом немного порадовать себя.
И свежий маникюр — это беспроигрышный вариант, который будет радовать глаз каждый день. Мы узнали, что советуют эксперты и модницы этой осенью. В этой подборке — самые актуальные тренды от ведущих модных изданий, таких как Allure, OPI, Who What Wear и Elle.
Черепаховый принт
«Ногти под черепаший панцирь»
Принт «черепаховый панцирь» особо популярен этой осенью. Он обладает теплой глубиной, которая идеально отражает осеннее настроение — опавшие листья, спелые овощи, и любимые кожаные сапожки. Эксперты советуют попробовать этот тренд в сочетании с капелькой красного. Красный акцент придаст огонька нейтральной палитре черепашьего панциря.
Шоколадный и кофейный коричневый
«Я очень рекомендую хромовое покрытие на коричневом цвете»
Эксперты рассказывают о спаде популярности любимого многими оттенка бургунди.
Вместо него стоит обратить внимание на красные и коричневые оттенки. Например, шоколадный или кофейный коричневый, который придает образу уюта и глубины.
Горошек
«Кто еще считает, что ногти в горошек — самый милый дизайн?»
«Маникюр в горошек — это тренд, который переходит из лета в осень», — говорит мастер маникюра и амбассадор OPI Натали Минерва. Ей особенно нравятся белые точки на нюдовой или светлой основе. Однако маникюр в горошек универсален. Его можно носить по-разному: от крупного гороха до миниатюрного, от классического черно-белого до разноцветного. Все зависит от вашего предпочтения и настроения.
Карамель
Последние несколько лет плотные, глубокие коричневые оттенки были особо актуальны. В прошлом году, например, на пике популярности был оттенок эспрессо. В этом году эксперты советуют присмотреться к карамельным тонам. Сара Чу — мастер маникюра из Лос-Анджелеса, — в статье для Allure рассказывает, что считает карамельный цвет отличным способом поднять настроение.
Хромированное покрытие
«Мне так нравится маникюр, который я сделала одной из моих самых любимых клиенток!»
Хромовое покрытие не сдает позиций этой осенью. Однако теперь особой популярностью пользуются более «космические», нежели традиционно осенние уютные решения. Если вы любитель блестящих покрытий, обратите внимание на элегантные хромовые оттенки холодной гаммы.
Полуночная слива
Маникюр цвета полуночной сливы ненавязчиво напоминает о тёплых летних ночах и стороже с ружьём, заряженным солью. Романтика!
«Готовлюсь к свадьбе в следующем месяце и тестирую цвета. Я выбрала темно-фиолетовый, но почти не вижу разницы между ним и черным»
Вариант супер изысканного маникюра на осень — полуночная слива, — почти черный, но гораздо уютнее. Звездный мастер маникюра Элль Герштейн объясняет, что это затемненный фиолетовый, который создает очень уютное настроение. Чтобы добавить объема, попробуйте нанести сверху хромированную втирку или матовый топ.
Микро-френч
«Влюблена в микро французский маникюр»
В 2025 году короткие ногти пользовались гораздо большей популярностью, чем длинные. Именно поэтому классический французский маникюр не является трендовым дизайном этой осени. Вместо этого лучше выбирать однотонные покрытия или микро-френч. Микро-френч — это все, что осталось от классики.
Лесные оттенки
«Глубокий зеленый»
Глубокие лесные оттенки зеленого переживают пик популярности этой осенью. Они создают уютное настроение и нетривиально смотрятся на руках. А если покрыть такой маникюр бархатным или матовым топом, то образ станет еще более изысканным и дорогим.
Короткий маникюр
«Любители коротких ногтей, объединяемся!»
В 2025 году популярностью пользуются дизайны на ногтях средней и короткой длины. Эксперты советуют отдавать предпочтение своей натуральной длине и форме ногтей.
Теплые тона
«Осенняя клетка»
Как рассказывают авторы модного издания Who What Wear, в первой половине года были очень популярны дизайны с холодными и яркими, «цитрусовыми» оттенками. Осенью на замену им эксперты советуют рассмотреть теплые тона и более спокойные решения. На смену перегруженным рисунками или 3D-деталями дизайнам приходит лаконичный маникюр.
А какой маникюр вы непременно делаете осенью? Предпочитаете делать сами или ходить к мастеру? Кстати, в этой статье мы собрали истории о случаях, когда поход в салон красоты прошел настолько не по плану, что хоть анекдоты теперь пиши.
