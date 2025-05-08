10+ историй о знакомствах, в которых милая неловкость встретилась с остротой момента

Универсального способа завязать отношения — такого, чтобы понравившийся нам человек тут же ответил взаимностью, не существует. Поэтому мы и сталкиваемся с подкатами, которые то веселят, то шокируют, а то и просто оставляют равнодушными. Об этом рассказываем в сегодняшней статье.