Про ангела с небес тааакооой старый подкат, что даже в сериалах встречается.
10+ историй о знакомствах, в которых милая неловкость встретилась с остротой момента
Народное творчество
2 часа назад
Универсального способа завязать отношения — такого, чтобы понравившийся нам человек тут же ответил взаимностью, не существует. Поэтому мы и сталкиваемся с подкатами, которые то веселят, то шокируют, а то и просто оставляют равнодушными. Об этом рассказываем в сегодняшней статье.
- Сидели с подружкой в кафе и мне пришло оповещение. Подписался на меня какой-то тип и написал: «Привет, красотка. Познакомимся? У нас получатся красивые дети». Я рассмеялась, ненавижу нахалов. Сказала подружке, что с такими подкатами ему точно ничего не светит. Но зацепил. Ответила, пускай научится правильно делать комплименты. Слово за слово, завязался диалог. Спустя 7 лет у нас уже двое детей. Когда спрашиваю, почему его подкат был настолько глупым, говорит, что хотел выделиться и написал первое, что пришло в голову. А дети у нас и правда красивые вышли. © Карамель / VK
- Увидела в сообщениях запрос от какого-то парня и уже была готова видеть стандартные фото и сообщения. Из любопытства я все же посмотрела, что там. И это сделало мое настроение на весь вечер. Там был скрин из галереи с текстом: «Привет, мы не знакомы, но я в восторге от твоего кота, сохраняю каждое его фото. Можешь, пожалуйста, побольше в историю его выставлять?» Не знаю, планировалось ли это как подкат, но у парня определенно получилось. © Карамель / VK
- Сидела днем на лавочке в парке. Подходит какой-то взволнованный парень и спрашивает: «Ой, девушка, а вы в порядке?» Я удивилась, говорю, мол, все хорошо, а что? Незнакомец как будто из 2007 говорит: «Наверное, больно падать с небес. Вы же прекрасны, словно ангел!» Если бы я раньше просто поржала с такого подката, то сейчас мне стало приятно и как-то тепло внутри. Ностальгия... Даже контакт ему свой дала, вроде милый парень. © Карамель / VK
О том, что интернет-знакомства таят в себе немало сюрпризов, вы можете почитать в этой статье.
- Когда-то я работал с девушкой, которая постоянно пыталась флиртовать с парнями, но только ради того, чтобы они делали за нее ее работу. Однажды дошла очередь и до меня. Но я ошарашил ее, сказав: «Слушай, а я ведь знаю, кто может тебе помочь!» Она, естественно, захотела узнать, кто. Я и ответил: «Ты сама!» И ушел. Барышня была очень даже привлекательной, но ее поведение просто бесило. © Striker__Eureka / Reddit
- Мне 35 лет, не женат. А тут смотрю — наша медсестра стала глазки мне строить. Она симпатичная, решил поухаживать за ней. Конфетки, цветочки, идем в кафе. Сидим общаемся, я и спрашиваю: «Ты — моя девушка?» Она, чуть не поперхнувшись: «В смысле? Какая еще девушка? Мне просто жалко всех одиноких мужчин, вот и общаюсь с ними, на свидания хожу, но отношений не хочу!» И снова все мои мечты о семейном счастье разбились о суровую реальность. © Рабочие истории / VK
- Ко мне недавно один мужчина пытался подкатить: «А хотите, я вам скажу, почему вы не замужем?» Отвечаю, что я замужем, и начинаю хохотать. Я чуть ли не всю жизнь замужем. Первый раз — 10 лет, второй — 17, сейчас в третьем браке (надеюсь, это последний). Не успевала поклясться себе, что больше никаких «замуж», как опять оказывалась там. © Подслушано / Ideer
- Сидел я как-то в заведении, и у меня упал телефон. Одна девушка это заметила и такая: «Все нормально, не разбился хоть? А то у меня нет ручки, а я как раз хотела дать тебе свой номер». Запомню ее лайфхак. © CplRicci / Reddit
- Вспомнила, как в аэропорту куда-то отлучилась, возвращаюсь, а возле моего мужа какая-то девица трется, тычет пальцем в свой билет, дует губки, хлопает глазками, хочет, чтобы ей что-то там объяснили. Я подхожу, интересуюсь, какие у барышни проблемы. Она тут же сливается. Муж в недоумении, так и не понял, что это был к нему подкат. © Тревожное Пирожное / ADME
- Нашла хорошую работу. Думала, что мне повезло с коллегами, пока не попала на корпоратив, который проводили в отеле. В ходе гулянки один снял окно, так как ему стало жарко, другой резал сыр на кубики и строил из них башни на полу, третий специально облил мою кровать. Отличился один парень, решивший ко мне подкатить. Он постучался ко мне в номер с цветами, которые вырвал с корнем из горшка на ресепшене, и пластиковыми стаканами, на которые явно кто-то наступил, с фразой: «Ты этого достойна!» © Подcлушано / Ideer
- Работаю медсестрой в реанимации. Угораздило оказаться здесь мужу. Я была рядом, когда он отходил от наркоза. Тогда он сказал, что я очень красивая, но он женат. Мол, если бы не жена, то он попытался бы подкатить ко мне. И жену вроде любит. Еще много-много комплиментов и бреда наговорил мне, «не зная», что мы уже 12 лет женаты. И вроде я должна быть счастлива и рада, что даже в таком положении он верен мне, но на душе паршиво. Получается, он заглядывается на других женщин и иногда жалеет, что женат. © Подслушано / Ideer
- Как-то, будучи еще студентом, я сменил прическу и решил отращивать бороду. И одна знакомая сделала мне комплимент, мол, мне очень идет растительность на лице. Ну я и ответил, не задумываясь: «Спасибо, тебе твоя тоже, кстати». Я почему-то подумал, что она похвалила мою прическу, а потом до меня дошло... После этого она со мной больше не разговаривала. © Unknown author / Reddit
Комментарии
Уведомления
Если бы мой муж подкатывал ко мне после наркоза - я бы, наоборот, обрадовалась, получается,он даже не поняв, что это я, все-равно решил ко мне подкатить)))Но это, видимо, как в истории про полупустой стакан,каждый трактует в меру своих комплексов
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