10 комиксов о том, что с возрастом мы на многие вещи смотрим иначе

Ностальгия
20 часов назад

В детстве много чего воспринимается как наказание: и суп на обед вместо сладкого, и шапка зимой («мам, да не холодно мне!»), и ранний отход ко сну. Это только во взрослой жизни доходит, что суп вкусный и полезный, что уши реально мерзнут, а засиживаться допоздна уже и самим не хочется, завтра же на работу. Ну, как говорится, вырастешь — поймешь.

Согласитесь, что погода воспринималась как-то иначе

8 часов назад

И без шапки в -30, так как свежевымытая голова /без 🧠 / и чёлка

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А заставить нас заниматься физкультурой можно было только из-под палки

Mila Tarot
15 часов назад

Да бег норм, бег не напрягал, бесило, когда заставляли по канату лазить, а у меня с канатом ну совсем не сложились взаимоотношения.

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Впрочем, как и есть полезную еду

Сидеть за столом было сущим наказанием. А сейчас и посидим, и с родными поболтаем с удовольствием — уютно же

Mila Tarot
16 часов назад

Меня никогда не заставляли есть вместе со всеми, когда хочешь - тогда и ешь, так что мне это незнакомо.

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А помните, как мы ненавидели сон? Эх, сейчас бы спать столько, сколько в детстве!

Будучи подростками, мы мечтали поскорее съехать от родителей. А сейчас как-то хочется маму почаще видеть

Pantika
4 часа назад

я в 14 лет решила что уеду жить свою отдельную взрослую жизнь при первой же возможности:) И сразу после окончания техникума в 18 лет уехала в другой город. По маме я конечно скучаю, но домой не вернусь под угрозой расстрела.

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И в целом из «дурацких взрослых» родители незаметно превратились в наших лучших друзей

Pantika
4 часа назад

тоже не мой вариант. Мама меня как в детстве не понимала, так и сейчас. Но это не важно, ведь я ее понимаю.

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Раньше мы расстраивались, когда не пускали на улицу, сейчас — когда приходится выходить из уютной квартирки

Фрося Сумочкина
17 часов назад

Меня бы устроило 2-3 дня в офисе, остальное из дома. Чтобы и выгуливать себя, и особо не утомляться поездками. Было у нас такое время золотое пост-ковидное, когда начинали потихоньку выходить после самоизоляции

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Мы и уроки терпеть не могли. А сейчас вон сами записываемся то на одни курсы, то на другие. Оказалось, учиться новому — это классно

Александр
16 часов назад

как же вы не поймете? школьная программа – это база! что бы вы не выросли плоскоземельными олбанцами.

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А больше всего бесило собственное несовершенство. Девчонки, помните, как мы вечно чего-то в себе стеснялись? К счастью, и это прошло

А вот в этой статье люди поделились самыми теплыми своими воспоминаниями из детства.

Комментарии

Уведомления
Ио
20 часов назад

15 летние показаны совсем детьми ,а 30 летние все тут зожники. 🤣

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Светлана БМВ
19 часов назад

Ну, так себе статья. Комиксы нa то и комиксы, что это не серьёзные какие-то исследования, а просто бла-бла-бла. 😝

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Skunks_not_dead
17 часов назад

разница в истории про обучение в том, что взрослый ты сам решаешь, чему учиться, а там хочешь не хочешь читай обломова

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