10 комиксов о том, что с возрастом мы на многие вещи смотрим иначе
В детстве много чего воспринимается как наказание: и суп на обед вместо сладкого, и шапка зимой («мам, да не холодно мне!»), и ранний отход ко сну. Это только во взрослой жизни доходит, что суп вкусный и полезный, что уши реально мерзнут, а засиживаться допоздна уже и самим не хочется, завтра же на работу. Ну, как говорится, вырастешь — поймешь.
Согласитесь, что погода воспринималась как-то иначе
А заставить нас заниматься физкультурой можно было только из-под палки
Да бег норм, бег не напрягал, бесило, когда заставляли по канату лазить, а у меня с канатом ну совсем не сложились взаимоотношения.
Впрочем, как и есть полезную еду
Сидеть за столом было сущим наказанием. А сейчас и посидим, и с родными поболтаем с удовольствием — уютно же
Меня никогда не заставляли есть вместе со всеми, когда хочешь - тогда и ешь, так что мне это незнакомо.
А помните, как мы ненавидели сон? Эх, сейчас бы спать столько, сколько в детстве!
Будучи подростками, мы мечтали поскорее съехать от родителей. А сейчас как-то хочется маму почаще видеть
я в 14 лет решила что уеду жить свою отдельную взрослую жизнь при первой же возможности:) И сразу после окончания техникума в 18 лет уехала в другой город. По маме я конечно скучаю, но домой не вернусь под угрозой расстрела.
И в целом из «дурацких взрослых» родители незаметно превратились в наших лучших друзей
тоже не мой вариант. Мама меня как в детстве не понимала, так и сейчас. Но это не важно, ведь я ее понимаю.
Раньше мы расстраивались, когда не пускали на улицу, сейчас — когда приходится выходить из уютной квартирки
Меня бы устроило 2-3 дня в офисе, остальное из дома. Чтобы и выгуливать себя, и особо не утомляться поездками. Было у нас такое время золотое пост-ковидное, когда начинали потихоньку выходить после самоизоляции
Мы и уроки терпеть не могли. А сейчас вон сами записываемся то на одни курсы, то на другие. Оказалось, учиться новому — это классно
как же вы не поймете? школьная программа – это база! что бы вы не выросли плоскоземельными олбанцами.
А больше всего бесило собственное несовершенство. Девчонки, помните, как мы вечно чего-то в себе стеснялись? К счастью, и это прошло
А вот в этой статье люди поделились самыми теплыми своими воспоминаниями из детства.
Комментарии
Ну, так себе статья. Комиксы нa то и комиксы, что это не серьёзные какие-то исследования, а просто бла-бла-бла. 😝
В этой статье очень много расхождения с реальностью, к сожалению (или к счастью)...
разница в истории про обучение в том, что взрослый ты сам решаешь, чему учиться, а там хочешь не хочешь читай обломова