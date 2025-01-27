10 комиксов о том, что с возрастом мы на многие вещи смотрим иначе

В детстве много чего воспринимается как наказание: и суп на обед вместо сладкого, и шапка зимой («мам, да не холодно мне!»), и ранний отход ко сну. Это только во взрослой жизни доходит, что суп вкусный и полезный, что уши реально мерзнут, а засиживаться допоздна уже и самим не хочется, завтра же на работу. Ну, как говорится, вырастешь — поймешь.

Согласитесь, что погода воспринималась как-то иначе

MБ 8 часов назад И без шапки в -30, так как свежевымытая голова /без 🧠 / и чёлка - - Ответить

А заставить нас заниматься физкультурой можно было только из-под палки

Mila Tarot 15 часов назад Да бег норм, бег не напрягал, бесило, когда заставляли по канату лазить, а у меня с канатом ну совсем не сложились взаимоотношения. - - Ответить

Впрочем, как и есть полезную еду

Сидеть за столом было сущим наказанием. А сейчас и посидим, и с родными поболтаем с удовольствием — уютно же

Mila Tarot 16 часов назад Меня никогда не заставляли есть вместе со всеми, когда хочешь - тогда и ешь, так что мне это незнакомо. - - Ответить

А помните, как мы ненавидели сон? Эх, сейчас бы спать столько, сколько в детстве!

Будучи подростками, мы мечтали поскорее съехать от родителей. А сейчас как-то хочется маму почаще видеть

Pantika 4 часа назад я в 14 лет решила что уеду жить свою отдельную взрослую жизнь при первой же возможности:) И сразу после окончания техникума в 18 лет уехала в другой город. По маме я конечно скучаю, но домой не вернусь под угрозой расстрела. - - Ответить

И в целом из «дурацких взрослых» родители незаметно превратились в наших лучших друзей

Pantika 4 часа назад тоже не мой вариант. Мама меня как в детстве не понимала, так и сейчас. Но это не важно, ведь я ее понимаю. - - Ответить

Раньше мы расстраивались, когда не пускали на улицу, сейчас — когда приходится выходить из уютной квартирки

Фрося Сумочкина 17 часов назад Меня бы устроило 2-3 дня в офисе, остальное из дома. Чтобы и выгуливать себя, и особо не утомляться поездками. Было у нас такое время золотое пост-ковидное, когда начинали потихоньку выходить после самоизоляции - - Ответить

Мы и уроки терпеть не могли. А сейчас вон сами записываемся то на одни курсы, то на другие. Оказалось, учиться новому — это классно

Александр 16 часов назад как же вы не поймете? школьная программа – это база! что бы вы не выросли плоскоземельными олбанцами. - - Ответить

А больше всего бесило собственное несовершенство. Девчонки, помните, как мы вечно чего-то в себе стеснялись? К счастью, и это прошло