11 фактов о маникюре прошлого, который говорил о женщине больше, чем ее паспорт

Вполне возможно, что именно дамы в Древнем Египте были первыми, кто открыл для себя прелести маникюра. Причем изначально они красили ногти вовсе не для красоты. Женщины обмакивали кончики пальцев в хну, чтобы защитить ногти от грибка и других инфекций, поскольку порошок обладал антисептическими свойствами.

Но хна была дорогим продуктом, а вырастить самостоятельно кусты, из листьев которых делали хну, крестьяне не могли. Так что вскоре окрашенные ногти стали символом высокого статуса. Чем ярче были ногти, тем знатнее была дама. Красный цвет носили только королевы. Простые же смертные могли себе позволить только бежевую или бледно-коричневую краску на ногтях.