11 фактов о маникюре прошлого, который говорил о женщине больше, чем ее паспорт
Женщины начали ухаживать за своими ногтями за много веков до появления первых лаков. Правда, в разные эпохи популярностью пользовались свои стили маникюра. Так в Древнем Египте барышни выбирали яркие цвета, а в XVIII веке дамы отдавали предпочтение сдержанным краскам. Да и модная длина ногтей менялась из столетия в столетие. Мы решили выяснить, какой именно маникюр женщины носили в прошлые века, и попросили нейросеть нарисовать иллюстрации.
В Древнем Египте ногти красили хной не только для красоты
Вполне возможно, что именно дамы в Древнем Египте были первыми, кто открыл для себя прелести маникюра. Причем изначально они красили ногти вовсе не для красоты. Женщины обмакивали кончики пальцев в хну, чтобы защитить ногти от грибка и других инфекций, поскольку порошок обладал антисептическими свойствами.
Но хна была дорогим продуктом, а вырастить самостоятельно кусты, из листьев которых делали хну, крестьяне не могли. Так что вскоре окрашенные ногти стали символом высокого статуса. Чем ярче были ногти, тем знатнее была дама. Красный цвет носили только королевы. Простые же смертные могли себе позволить только бежевую или бледно-коричневую краску на ногтях.
5 тысяч лет тому назад в Китае придумали первый лак для ногтей
Считается, что первое домашнее средство, которое можно было использовать как лак для ногтей, изобрели в Китае в 3-м тысячелетии до н.э. К XIV веку состав его выглядел так: дамы смешивали воск, яичный белок, желатин и добавляли природные красители. Нанесение маникюра было делом непростым. Чтобы смесь надежно впиталась в ногти, ее приходилось оставлять на несколько часов, а порой и на целую ночь.
И хотя яркими окрашенными ногтями щеголяли представители почти всех сословий, некоторые цвета могла использовать только правящая династия. В разные периоды члены императорской семьи отдавали предпочтение серебристой и золотой, черной и красной краске. Менее знатные барышни могли использовать другие, более бледные оттенки. А простому народу и вовсе было запрещено красить ногти.
В Северной Африке в первом веке до н.э. носили золотые накладные ногти
Доподлинно неизвестно, носили ли жители Северной Африки накладные ногти при жизни, но, возможно, они считались подходящим погребальным украшением. Не так давно команда археологов нашла захоронение знатного семейства, которое, скорее всего, было сделано между 304 и 30 годом до н.э. Больше всего ученых удивило, что на мумиях были золотые накладные ногти. Раньше таких украшений они не встречали.
Знатные римлянки старались коротко стричь ногти
В Древней Греции и Риме в почете были ухоженные, коротко остриженные ногти. Самое главное — они обязательно должны были быть чистыми. Уважающие себя женщины и мужчины обязательно располагали специальным набором инструментов для ухода за ногтями. Причем чем знатнее и богаче был человек, тем более изысканно выглядел этот набор. Длинные ногти же считались дурным тоном. Предполагалось, что их отращивают только простолюдины.
Инки рисовали на ногтях орлов
Исследователи считают, что нейл-арт зародился в Империи инков, которая просуществовала чуть более века. В то время как европейцы просто коротко стригли ногти и следили за их чистотой, жители Южной Америки рисовали на них изображения орлов. Правда, до сих пор неизвестно, делали ли они маникюр для красоты или в каких-то ритуальных целях.
В древней Индии длинные ногти считались признаком красоты
С древних времен женщины в Индии старались отрастить внушительные ногти. Кроме того, они красили свои ногтевые пластины хной. Причем зачастую такой маникюр можно было увидеть только на левой руке барышни. Левая рука традиционно символизирует чистоту, благополучие и тягу к творчеству и часто задействуется в танцах. А длинные ногти придавали движениям рук большую выразительность. К тому же, по-настоящему длинные ногти могли отрастить только знатные и богатые дамы, которым не приходилось заниматься ручным трудом.
В XVIII веке дамы втирали цветную пудру в ногти
Во второй половине XVIII века и женщины, и мужчины из высшего общества начали уделять особое внимание красоте и здоровью рук. Именно ухоженные ногти, мягкие, белые пальцы и кисти рук демонстрировали окружающим благородное происхождение человека. Белые точки на ногтях и разросшаяся кутикула считались чем-то неприглядным.
При этом никто не маскировал эти недостатки с помощью краски. Ногти полировали жесткими щеточками, кутикулу отводили мокрым полотенцем, а затем на ногтевые пластины наносили цветную пудру и тщательно втирали ее. Благодаря этим усилиям получался элегантный, блестящий маникюр.
В начале XIX века гречанки носили накладные ногти из скорлупы фисташек
Гречанки были настоящими первооткрывательницами в области маникюра. Еще в начале XIX века один известный английский деятель, путешествовавший по Греции, заметил, что женщины здесь красят ногти в бледно-розовый цвет. Мужчина не смог выяснить, как именно жительницы Греции делали маникюр, но предположил, что эта традиция уходит корнями в глубь веков.
Другой модный греческий тренд — накладные ногти — начал развиваться только спустя столетие. Еще в начале XIX века знатные гречанки приклеивали поверх ногтей скорлупки от фисташек. Такое наращивание могли позволить себе только аристократки.
В Викторианскую эпоху маникюр был непростым делом
Во второй половине XIX века к маникюру начала возвращаться утраченная слава. Однако дамы не могли наносить на ногти яркие краски, так как это считалось чем-то неприличным. В идеале они должны были сиять, как хорошо начищенная слоновья кость, выглядеть чистыми и здоровыми. Чтобы добиться этого эффекта, женщины втирали тряпочкой в ногтевые пластины красное масло, а кончики обрабатывали лимонной кислотой или уксусом.
Первый лак был изобретен на основе автомобильной краски
Промышленное производство лаков для ногтей началось в 1920-х годах, но первые формулы были не слишком стойкими. Все изменилось, когда визажист Мишель Менар обратила внимание на автомобильную краску и задумалась, нельзя ли использовать похожее средство для создания маникюра.
Именно она в 1932 году стала одной из основательниц компании Revlon, которая начала выпускать различные лаки для ногтей. В те времена в моде был так называемый «лунный маникюр»: женщины покрывали лаком среднюю часть ногтя и кончик, оставляя лунулу нетронутой.
А вам какой модный маникюр показался самым необычным? Вы бы рискнули сделать его себе? Делитесь в комментариях.
