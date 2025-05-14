12 историй, доказывающих, что животные тоже способны на доброту и заботу
Добро
1 час назад
Мы привыкли думать, что забота и сочувствие — качества, присущие в основном людям. Но животные снова и снова доказывают: у них тоже есть большое сердце. В этой подборке — истории, где пушистые, пернатые и хвостатые герои проявили настоящую доброту и ласку, о которой стоит рассказать всему миру.
- Подружился знакомый с одной вороной. Да так крепко, что птица могла свободно влететь в окно, сесть на плечо и угоститься с рук. И вот однажды залетает эта ворона, садится к нему на плечо, он поворачивает голову и тут хлюп! Ворона всовывает ему в рот селедочную голову. То есть нашла на помойке самое вкусное, сама не съела, детям не отнесла, а решила угостить друга! © Silentiumaurum / Pikabu
- У нас на большом дубе вороны свили гнездо. Я узнаю самца по сломанному клюву. Его «жена» повредила крыло и сейчас прыгает по веткам, но летать не может. И народ стал подкармливать эту пару. Самое удивительное в том, что «муж» не только сам ест то, что ему кидают, он собирает в поломанный клюв еду, носит вороне и кормит ее из клюва, как птенца. Если попадается что-то сухое, типа хлеба, он размачивает это в луже и несет своей воронихе. Никогда бы не подумал. © 1881ru / Pikabu
- Я живу одна, и несколько ночей назад у меня случился тяжелый приступ желудочного гриппа. В итоге я спала на полу в ванной, так как меня внезапно и сильно тошнило. Думала, что мой пес заберется ночью в мою кровать. Но он сидел рядом со мной и облизывал меня, чтобы утешить. Когда я, наконец, смогла заснуть, он устроился на полу и прижался ко мне. Я даже не ожидала, что собака будет так заботиться обо мне. © JanAnglicko496 / Reddit
- У нас одно время на участке поселились вороны. И была там ворона, которая дружила с нашим котом. Скажу, любовь прям была у них, играли на земле, Кузя валялся, а ворона вокруг скакала и клювом его за хвост, а Кузя лапой от нее, такая милота. И раз случилось, что бездомный кот здоровый загнал нашего Кузю на дерево высокое. Кузя у нас некрупный котик, стерилизованный, а другой — бандюга матерый. И вот он на Кузю орет и лапами машет. А я только смотреть могу, далеко. И вдруг, представьте, налетела стая ворон и реально отбила этого котяру от нашего Кузи! Если бы не видела, сама не поверила. © hi27 / Pikabu
- У меня в жизни очень долгое время была черная полоса. Ругалась с друзьями, родителями, парнем, который не выдержал этого и ушел. Работа валилась из рук, даже проблемы со здоровьем начались. И однажды на улице я увидела котенка. Сидел под навесом, весь мокрый, замерзший. Не знаю почему, но мой внутренний голос твердо сказал забрать его к себе. Хуже уже быть не могло, поэтому так я и сделала.
Как только котенок начал жить у меня, назвала его Счастьем. И, действительно, счастье привалило в дом и все стало налаживаться. Сейчас Счастье уже красивый кот. Живет у меня, и у нас все хорошо. Мне кажется, что все благодаря этому коту, который так меня оберегает. © Палата № 6 / VK
«Он заботится о своей младшей сестре. Мике 11 лет, ребенку почти 3 года»
- Моя собака спит со мной в кровати. Если я не лягу спать в 11, она придет и позовет меня. Она не позволит мне играть в игры или смотреть телевизор, потому что настало время сна и обнимашек! © lefkoz / Reddit
«Этот малыш заботится о маме: в начале недели у нее случился сердечный приступ»
- У моей бабки всегда было мнение, что животные должны быть исключительно породистыми. Дворняги, мол, глупые и никчемные. И она продолжает так думать, даже несмотря на то, что ее чистокровная вислоухая принцесса за два года так и не догадалась, что нужно ходить в лоток, а не делать свои дела где попало. А вот мой беспородный пес каким-то чудом разбудил меня среди ночи, когда кастрюля на плите уже вовсю чадила, пока я дрыхла. © Палата № 6 / VK
- Я не могу использовать пену для ванны, потому что, когда я моюсь, оба моих кота просачиваются в ванную. Они контролируют воду и следят, чтобы я была в безопасности. Если я попытаюсь закрыть дверь, это будет непрерывный вой. © FineIWillBeOnReddit / Reddit
«Моя мама нашла этих новорожденных щенков на улице и забрала их домой. Наша собака тут же начала их охранять и не отходила от них ни на шаг»
Ну правильно) кто ещё будет оберегать котя?) Некому доверить эту важную миссию)
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- Бабушка с дедушкой подобрали молодого ворона с подбитым крылом. У всех домашних животных есть видовая и вне видовая иерархия.
Так вот, поразительно, но этот ворон чрезвычайно быстро стал старшим в своем социуме, даже при условии, что он не мог летать, а мог только важно ходить вразвалку.
В момент кормежки домашних животных он всегда первым подходил к мискам с едой и выбирал оттуда самое вкусное. Все кошки и собаки мирно ждали, пока их главарь оттпрапезничает.
Мне этот ворон стал настоящим другом: он всегда хвостом ходил за мной по двору. Отгадка проста. Я пропалывал грядки и «накрывал» ворону самый настоящий шведский стол из червяков и букашек. Но его крыло зажило. Во время грозы он испугался и взлетел на дерево. Вернулся в дикую жизнь. Хотя бабушка говорила, что он прилетал следующей весной, громко каркая на всю округу и прощаясь с нами и этой милой историей дружбы 7-летнего мальчика и подбитого вороненка. © Andreevand / Pikabu
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