12 историй, доказывающих, что животные тоже способны на доброту и заботу

Мы привыкли думать, что забота и сочувствие — качества, присущие в основном людям. Но животные снова и снова доказывают: у них тоже есть большое сердце. В этой подборке — истории, где пушистые, пернатые и хвостатые герои проявили настоящую доброту и ласку, о которой стоит рассказать всему миру.