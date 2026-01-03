РАРИТЕТНАЯ колбаса? Вы серьезно??? Машенька, срочно погуглите слово "раритет".
12 правил гостеприимства наших родителей, которые сегодня почти канули в лету
Наши мамы и бабушки обычно встречались с близкими и друзьями не за столиком в кафе или ресторане, а у себя дома. Существовало множество правил этикета, которым следовали и хозяева, и гости. Так, уйти, не наевшись до отвала, было просто невозможно, а припозднившихся визитеров оставляли на ночь. Мы решили вспомнить, какие еще законы гостеприимства существовали пару десятков лет назад, а сейчас практически канули в прошлое.
Все сидели за одним столом, включая детей нежного возраста
На любых праздниках, и больших гулянках, и скромных посиделках, для ребятни никто не организовывал отдельный стол. Даже на детских днях рождениях взрослые и малышня собирались вместе. Правда, подрастающее поколение не особенно засиживалось над тарелками. Отведав салатов и раритетной колбасы, чада убегали куда-нибудь играть. Хотя при желании могли и остаться в компании взрослых до завершения трапезы. Ну и все опять оказывались за столом, когда хозяйка подавала сладкое, чай и кофе.
Необходимую мебель вполне могли одолжить у соседей
Если дома собиралась целая орава гостей, то посадочных мест зачастую на всех не хватало. Это не значило, что надо было срочно бежать в ближайший мебельный магазин и докупать там необходимые табуретки и стулья. Во-первых, такой магазин не всегда находился за углом, да и ассортимент там не особо радовал. Во-вторых, запасные табуретки зачастую негде было хранить. Тут на помощь приходили соседи. У них всегда можно было одолжить дополнительную мебель, а порой и посуду, если те, конечно, сами ничего не праздновали.
Хозяйки старались по возможности украсить блюда
Хорошая хозяйка ответственно подходила к организации праздничного стола. Это сейчас всевозможные вкусности можно найти в ближайшей кулинарии или просто заказать доставку. Тогда же добыть готовые яства было задачей со звездочкой.
Причем недостаточно было просто приготовить вкусные блюда, их надо было еще красиво подать. Салаты часто украшали цветочками, вырезанными из вареной морковки, на тарелки выкладывали мышек и грибочки, которые делали из вареных яиц. Если празднование проходило в конце лета или начале осени, хозяйка могла соорудить фруктовую корзинку из арбуза.
Хозяев следовало пригласить в гости в ответ
Насладившись кулинарными изысками и приятным общением, гости обычно предлагали хозяевам совершить ответный визит. Причем точную дату и время редко обговаривали. А так как далеко не все люди были счастливыми обладателями домашних телефонов — приглашенные могли нагрянуть совершенно неожиданно.
Это редко кого-то расстраивало, ведь у каждой приличной хозяйки в шкафах хранились всевозможные разносолы, которые можно было быстро выставить на стол. Или такие спонтанные посиделки ограничивались простым чаем и печеньем.
Иногда люди неожиданно появлялись на пороге с какой-то пустяковой просьбой: хотели одолжить книжку или немного денег до получки. Таких гостей тоже обязательно усаживали за стол и чем-нибудь угощали, если не сытным ужином, то хотя бы чаем. Если ребенок приглашал в гости одноклассников, надо было накормить и их, как бы ребятня от этого ни отнекивалась.
- Помню, забежала к однокласснице узнать, что на завтра по домашке задано, и меня тут же усадили за стол. В тот день на обед у них были тушеные овощи, которые я на дух не переносила. Отказаться было неприлично, и я минут сорок чахла над своей тарелкой, ковыряясь в кабачках. Обед как-то осилила, но овощи после этого еще долго не ела. И домашку старательно записывала.
На столе появлялись коронные соленья и прочие заготовки
Окончание лета у многих ассоциировалось с сезоном заготовок. Из шкафов доставались пустые стеклянные банки, и в них закручивали огурцы, помидоры, перцы, грибы. А еще перетирали ягоду и делали варенье. Все эти разносолы по праздникам обязательно оказывались на столе. Причем некоторые деликатесы, например, соленые грузди, хранились именно для торжественных случаев. В остальные дни их было не допроситься.
- Дедушка славился среди всех родственников особым рецептом квашеной капусты. Готовил он ее просто виртуозно и сразу большими партиями. Зимой банки с капустой соблазнительно сияли между оконными рамами. Каждый раз, когда в дом приходили гости, все с нетерпением таращились на эту капусту, жадно облизываясь. И как ни старалась бабушка придумать необычные салаты или испечь новые пирожки, коронным блюдом все равно была дедушкина капустка.
В прихожей обязательно хранился набор гостевых тапочек
По-настоящему гостеприимные хозяева держали в шкафу целую охапку тапочек для гостей. Причем некоторые особенно частые визитеры могли рассчитывать на то, что в доме для них заведут индивидуальную пару и будут тщательно хранить до следующего прихода. Впрочем, если людей приглашали на большое торжество, где должна была собраться целая толпа, некоторые сознательные гости прихватывали тапочки с собой из дома. В отличие от запасных табуреток, просить у соседей тапочки было как-то неловко.
Гостям, которые приходили в первый раз, следовало устроить экскурсию
Если человек появлялся в доме впервые, то после порции закусок следовало познакомить его с жилищем. Гостей увлеченно водили по дому, показывая все комнаты и рассказывая, где был добыт тот или иной предмет интерьера. Некоторые хозяева хвастались библиотекой — большое количество книг было отдельным предметом гордости. Другие гордо демонстрировали технику и пластинки.
Заодно на свет извлекались всевозможные коллекции: марок, машинок, монет и даже спичечных коробков. Некоторые особенно увлеченные хозяева даже доставали из шкафов семейные альбомы. Их следовало рассматривать с чувством и толком, задавая различные вопросы. Поэтому альбомы обычно появлялись на столе перед чаепитием.
Если гости оставались на ночь, им выделяли лучшее спальное место
Иногда гуляние могло закончиться за полночь, когда общественный транспорт уже не работал. Но предложить припозднившимся гостям вызвать такси считалось дурным тоном. Таких полуночников просто приглашали на ночевку. У некоторых счастливчиков на антресолях была припасена раскладушка специально для таких случаев. Другие же уступали лучшее спальное место гостям, а сами устраивались на полу или делали импровизированную кровать из кресел и стульев.
- У мамы была подружка Галя, которая частенько забегала к нам в гости. Как-то родители с ней засиделись и прощелкали закрытие метро. Даму положили спать в моей комнате. Просыпаюсь посреди ночи от возмущенных воплей папы. Оказывается, тетя Галя умудрилась запереться в туалете, а выйти никак не могла. Битый час ей папа объяснял, что с замком нужно было сделать. В итоге плюнул и выбил дверь. Было весело.
Посиделки проходили при включенном телевизоре
Не всегда по телевизору показывали что-то интересное, и обычно во время праздника он скромно стоял в углу. Но если во время торжества начинался показ какого-то популярного сериала или любимого фильма, телевизор обязательно включали. Причем не требовалось наблюдать за действом на экране в полном молчании: гости живо переговаривались и с удовольствием продолжали трапезу.
Праздник обязательно фотографировали
У многих семей был свой фотоаппарат, хотя проявка пленок и печать снимков были делом непростым. Так что на больших посиделках хотя бы один фотограф в доме все-таки оказывался. На стандартном праздничном фото можно было увидеть хозяев и всех приглашенных, чинно сидящих за накрытым столом. Если многочисленные яства не слишком утомляли обладателя камеры, он мог заснять и танцы. Но к чаю фотоаппарат обычно откладывался в сторону. Снимки потом печатали и обязательно наклеивали в альбом, добавляя дату и краткое описание.
Гостям нужно было принести с собой какой-нибудь деликатес
Появляться на пороге дома без угощения считалось признаком дурного тона, даже если ты забежал в гости буквально на несколько минут. Обычно приносили что-нибудь к чаю: набор конфет, домашнюю выпечку или свое варенье. Особым шиком было угостить хозяев каким-нибудь деликатесом: баночкой икры, консервированной печенью трески или осетриной в томатном соусе. Все подношения, конечно, выставлялись на стол.
Никто не оставлял хозяйку наедине с горой грязной посуды
После завершения праздника гости обязательно помогали хозяйке убрать со стола и помыть посуду. Некоторые дамы вежливо отнекивались, но совместные хлопоты на кухне были частью праздничного ритуала. Мужчины обычно в этом действе не участвовали и уединялись где-нибудь рядом с проигрывателем или телевизором. Именно во время мытья посуды можно было спокойно обсудить последние новости из личной жизни подруг и родственниц, достижения детей и истории с работы.
А как принимали гостей у вас дома? Может, были какие-то свои традиции или правила? Все еще соблюдаете их или уже отказались? Делитесь в комментариях.
