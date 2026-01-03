12 правил гостеприимства наших родителей, которые сегодня почти канули в лету

Хорошая хозяйка ответственно подходила к организации праздничного стола. Это сейчас всевозможные вкусности можно найти в ближайшей кулинарии или просто заказать доставку. Тогда же добыть готовые яства было задачей со звездочкой.

Причем недостаточно было просто приготовить вкусные блюда, их надо было еще красиво подать. Салаты часто украшали цветочками, вырезанными из вареной морковки, на тарелки выкладывали мышек и грибочки, которые делали из вареных яиц. Если празднование проходило в конце лета или начале осени, хозяйка могла соорудить фруктовую корзинку из арбуза.