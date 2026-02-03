12 скрытых деталей в известных картинах, с которыми вы взглянете на них по-новому

Недавнее исследование показало, что ярко-синяя краска, которую Вермеер использовал для написания платка девушки, была создана из измельченного лазурита. В те времена этот пигмент стоил дороже золота. Учитывая, сколько краски художник потратил для создания портрета, остается лишь удивляться его расточительности и благосостоянию. Впрочем, это был не единственный дорогой материал в палитре Вермеера.

Красная краска для прорисовки губ, скорее всего, прибыла из Латинской Америки, а темно-синие пигменты были получены из азиатского индиго. В те времена все эти материалы можно было добыть в нидерландских портах, но стоили они недешево. То же исследование показало, что в качестве фона художник изначально использовал темно-зеленую драпировку, а у неизвестной девушки были прорисованы длинные ресницы.