12 способов выглядеть стильно без особых усилий

Каждая девушка хочет выглядеть стильно и эффектно в любой жизненной ситуации, не важно, идешь ты на прогулку с ребенком или на важную встречу. При этом, время и силы на планирование и сборы хочется сэкономить. В этой статье мы собрали для вас несколько полезных лайфхаков, которые помогут вам выглядеть стильно каждый день и по любому случаю.

Отдайте предпочтение классике

Модные тренды настолько скоротечны, что порой мы даже не успеваем за ними угнаться. То, что было на пике популярности еще вчера, завтра уже может остаться пылиться в углу шкафа. Классика же неподвластна времени и будет актуальна если не всегда, то еще очень долго. Базовая белая футболка, классическое платье или всеми любимые синие джинсы – все это подходит буквально на все случаи жизни. Поэтому стоит инвестировать в базовые вещи, которые проще сочетать друг с другом и придумывать разные необычные образы.

Планируйте свои наряды накануне вечером

© karlyukav / Freepik La 23 часа назад Я просто перестала покупать вещи, которые надо планировать с вечера. В моем шкафу ничего не надо гладить, ну в крайнем случае, только после стирки. Джинсы и льняные костюмы, рубашки, свитера, кардиганы и майки. Есть два легких летних платья и юбка. Все взаимозаменяемо , сочетаемо и обновляемо. Вытащил - напялил, принцип составления моего гардероба - - Ответить

Лучшее начало дня - когда все идет по плану и своим чередом. Чтобы избавить себя от вечной проблемы, когда «нечего надеть», подготовьте свой наряд с вечера. Рекомендуется подобрать не только наряд, но и аксессуары, нижнее белье и обувь, которыми вы его планируете дополнить. Это не только обеспечит вам приятное утро, но и позволит делать все в спокойном темпе и быть уверенной в том, что сегодня вы будете выглядеть на все сто!

Носите вещи, которые сидят по фигуре

В наше время очень широкий выбор одежды, который может быть, как полезным, так и сыграть злую шутку. Наверное, каждая девушка хоть раз в жизни покупала совершенно неудачный наряд, который на ней не смотрелся, хотя на модели или в магазине он вызывал только восторг. Увы, но как бы сильно вам не нравился определенный предмет одежды, если он не подходит вам или доставляет дискомфорт, это не поможет вам чувствовать себя стильной. Убедитесь, что вся ваша одежда подчеркивает все ваши достоинства и скрывает то, что вам хотелось бы скрыть. В таком случае, вы будете держаться уверенно и окружающие обязательно это заметят.

Не игнорируйте аксессуары

Пусть на первый взгляд украшения кажутся совершенно необязательным компонентом вашего образа, но это лучший способ дополнить наряд и подчеркнуть вашу индивидуальность. Одним из трендов этого года является многослойность, что проявляется также и в подборе аксессуаров. Накладывайте друг на друга украшения разной длины, чтобы создать глубину и объем. Наденьте чокер, дополните его средней цепочкой и завершите композицию длинным кулоном. Этот трюк отлично смотрится с повседневными футболками, кокетливыми платьями и офисными блузками. Также не бойтесь смешивать металлы, такие как золото и серебро – сейчас это модно.

Используйте шейный платок

Одним из самых модных аксессуаров на данный момент является треугольный шейный платок. Его легко можно обыграть в повседневном образе разными способами: наденьте на шею в качестве аксессуара;

завяжите вокруг хвоста или головы;

оберните вокруг ручки сумки;

используйте в качестве пояса для джинсов;

летом его можно использовать в качестве топа или бандо. Шарфы с ярким дизайном станут отличным акцентом в нейтральном образе.

Обыграйте свободную одежду с помощью ремней

Если вы предпочитаете одежду oversize, то лучшим способом подчеркнуть достоинства вашей фигуры станет ремень. Даже без каких-либо дополнений такая одежда выглядит стильно, но, если стянуть ее в районе талии, вы получите очень выгодный наряд. Выбирайте широкий пояс для выразительной вещи или узкий для чего-то более скромного. Поиграйте с цветом и фактурой материалов, чтобы сделать готовый образ более ярким и интересным. И, даже казалось бы, достаточно бесформенная вещь, вроде платья-свитера, станет смотреться намного интереснее.

Подбирайте сумочку в тон ремню или обуви, а не ко всему наряду

Выбор подходящей сумки многих ставит в тупик. Самая простая и беспроигрышная формула - сочетание двух элементов одежды, в нашем случае, двух аксессуаров. Например, подберите черный ремень к черной сумке или коричневый клатч к коричневым туфлям. Так ваш образ будет выглядеть цельным и гармоничным, вне зависимости от того, какого цвета ваша остальная одежда.

Выбирайте туфли телесного цвета, если хотите визуально удлинить ноги

Обувь телесного цвета — один из самых беспроигрышных модных трюков. Подбирая обувь под тон кожи, вы создаете "бесшовный эффект", который визуально удлиняет ваши ноги. Он отлично работает с юбками, платьями и укороченными брюками. Для достижения наилучшего результата рекомендуется выбирать обувь в оттенках наиболее близких к вашему естественному тону кожи. А еще туфли в такой цветовой гамме неподвластны времени и универсальны, что делает их хорошей инвестицией в ваш стиль.

Добавьте яркий цвет, чтобы оживить нейтральный наряд

Нейтральные тона занимают центральное место в гардеробе практически каждой модницы. Однако, здорово уметь оживить сдержанную цветовую палитру одним-двумя яркими штрихами, которые одновременно кажутся неожиданными и очевидными. Это могут быть необычные аксессуары и даже цветные колготки – выбор зависит от ваших вкусовых предпочтений.

Всегда заправляйте верх

Заправленные рубашки и кофты почти всегда выглядят лучше, чем навыпуск. Незаправленный верх придает образу небрежный вид, а также делает фигуру менее выраженной, так как не подчеркивает талию и остальные достоинства фигуры. Рубашки, футболки и тонкие водолазки можно заправить полностью, а свитер с толстой вязкой достаточно подоткнуть спереди. Также рекомендуется такой образ дополнить классическим ремнем с лаконичной пряжкой.

Ухаживайте за своей одеждой

Выцветшая, растянутая, мятая или покрытая катышками одежда - это не то, что мы хотим видеть в нашем гардеробе. Чтобы этого избежать, не стоит игнорировать рекомендации по уходу. Стирайте и гладьте вещи в соответствии с советами производителя. Если испорченные вещи поддаются восстановлению, то их можно зашить или отремонтировать. Отпаривание одежды происходит гораздо быстрее, чем глажка. Держите под рукой самый простой ручной отпариватель, когда подбираете наряд. Отпарьте одежду, перед тем, как надеть ее. Это занимает меньше минуты, но позволит вам выглядеть ухоженно.



Также стоит обратить особое внимание на уход за вязаными изделиями. Они являются очень нежными и капризными, если их повесить в шкаф на плечики, то под собственным весом они могут растянуться или деформироваться в области плеч. Держите свитера аккуратно сложенными друг на друга, чтобы наилучшим образом сохранить их материал и структуру.

Будьте уверены в себе

© lookstudio / Freepik Катерина Лисичкина 2 дня назад У меня лайфхак! Если мне лень гладить одежду с вечера, я просто раскладываю ее na диване и брызгаю из пульверизатора! Хорошо работает с тканями из вискозы! - - Ответить

Лучезарная улыбка, уверенная походка и принятие своей внутренней и внешней красоты — лучшие аксессуары для любого наряда. То, что вы надеваете, влияет на ваше восприятие себя, так что носите то, что заставляет вас чувствовать себя стильной, уверенной и красивой. Лучший модный лайфхак, который изменит вашу жизнь: просто помните, что вы прекрасны.

Бонус: используйте трюк с вешалкой