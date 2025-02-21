13 историй, которые случились из-за того, как люди оценивали чужую внешность

Слушайте, это действительно нормальный Рассел Кроу. Турок всё правильно определил.
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Герои нашей статьи пережили странные моменты, когда окружающие оценивали их внешность по-своему. Некоторые реакции шокировали, другие — вызывали улыбку или недоумение. Читайте дальше, чтобы узнать, как особенности внешности могут сыграть с человеком шутку.
Слушайте, это действительно нормальный Рассел Кроу. Турок всё правильно определил.
Вот еще несколько статей о том, какую роль играет внешность в восприятии нас другими и самим собой.
Мне муж в начале знакомства сказал, что я очень красивая, когда плАчу и с ним буду плакать всю жизнь. Слава Богу, не сбылось =)) но комплименты он как не умел говорить, так до сих пор не умеет.. Я хоть порой смеюсь над его косноязычием, но все равно рада, что он прежний