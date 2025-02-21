13 историй, которые случились из-за того, как люди оценивали чужую внешность

Мне муж в начале знакомства сказал, что я очень красивая, когда плАчу и с ним буду плакать всю жизнь. Слава Богу, не сбылось =)) но комплименты он как не умел говорить, так до сих пор не умеет.. Я хоть порой смеюсь над его косноязычием, но все равно рада, что он прежний