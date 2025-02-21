13 историй, которые случились из-за того, как люди оценивали чужую внешность

Истории
2 часа назад

Герои нашей статьи пережили странные моменты, когда окружающие оценивали их внешность по-своему. Некоторые реакции шокировали, другие — вызывали улыбку или недоумение. Читайте дальше, чтобы узнать, как особенности внешности могут сыграть с человеком шутку.

  • Мне было за 30, и я была беременна. Но выглядела как девочка-подросток. Лето, жара, я в маечке и шортиках, срок небольшой, живота еще нет. От этой жары захотелось мороженого. Захожу в один магазинчик, там нет, в другой — то же самое. А мороженого жуть как хочется! Вижу — бабка с болонкой гуляет. Подхожу, спрашиваю: «А где тут можно купить мороженое?» А бабка как начинает меня нахваливать, мол, какая хорошая девочка, некоторые в ее возрасте уже с кучей вредных привычек, а эта мороженое хочет. Мне так хотелось сказать: «Да я просто беременна». Но не стала бабку расстраивать, путь думает, что приличные дети еще остались. © sv-merk / Dzen
  • У нас в доме открылся парикмахерский салон. Иду я как-то мимо, одета чисто, но не в новое, так как гуляла с собакой, а в другой руке пакет с картошкой. Сунула собачку подмышку и решила зайти, посмотреть что там и какие услуги. Парикмахерша мне так презрительно процедила, мол, вам тут делать нечего, вон в соседнюю парикмахерскую идите, там эконом стрижки. Я ей ничего не сказала, ушла. А они находятся дверь в дверь с нашей парадной. И через пару месяцев мы с мужем шли на мероприятие, я в шубе, сумочка и обувь на выход. Эта же барышня подбегает ко мне с каким-то флаером и зазывает к ним в салон, типа они там все крутые мастера. На что я ей отвечаю, что заходила к ним пару месяцев назад в куртке с собачкой и картошкой, и если я им не нужна была тогда в куртке, то в шубе я к ним сама не пойду. Надо было видеть ее лицо. © Олеся В. / Dzen
  • Были в Турции, на улице к мужу подошел турок и попросил сделать совместное селфи. Он от неожиданности согласился. Сфоткались, муж спросил: «А зачем вам фото? Я же не знаменитость, а обычный мужик». Ответ ошарашил: «Да вы же вылитый Рассел Кроу! Я всем друзьям покажу!» К слову, от Рассела Кроу у мужа только борода.
  • Я в 43 выглядела значительно моложе своих лет. Костюм с юбкой выше колена, туфли на высоком каблуке. Вышла как-то на пару минут из приемной комиссии университета — была председателем. Заглянула в библиотеку за книгой, а там на меня наорал какой-то мужичок, мол, девушка, куда без очереди. Промолчала. А через полчаса этот мужчина зашел сдавать экзамен на заочное. © N.Tatali / Dzen
  • Работаю на стройке маляром, почти три часа каждый день добираюсь до работы. Объект хороший, делаем недешевые квартиры. Возле объекта находится крутой ресторан и парковка при нем. Идя на работу, я срезаю угол через парковку. Выгляжу нормально, как любой парень в 26 лет: стрижка неплохая, одежда тоже ничего. Как-то проходил в очередной раз через парковку и услышал от молодой особы на джипе в свой адрес: «Какого лешего тут всякие маргиналы околачиваются?» Я, мягко говоря, офигел, ибо не понял, как должен выглядеть в ее понимании парень в 26, который занят физическим трудом. Обидно, ведь такие, как я, делают идеальные ремонты в новостройках. Богатеи плюются презрением на людях, но когда доходит до ремонтов в их квартирах и домах, то плачутся на безденежье и постоянно не хотят платить. Убеждаюсь в том, что богатство портит людей. © Подслушано / Ideer
  • Когда ребенок был маленький, мы как-то зимой гуляли с ним в парке, он с маленькой лопаткой, а я с лопатой побольше. Дело в том, что накануне муж купил лопату в гараж снег откидывать и поставил ее пока дома. Перед прогулкой ребенок настоял, что мне тоже нужна лопата, ну я и прихватила ее с собой. На мне был зимний костюм, куртка и штаны. И вот стою я, опершись на эту лопату, ребенка в сугробах не видно, а мимо идут прохожие и недовольно мне так: «Че стоишь? Вон там иди почисти, не пройти от снега!» Они приняли меня за дворничиху, которая чистит снег. © blueyed10 / Dzen
  • Как-то разговорился о музыке с женщиной, которая играет на ярмарках и всяких фестивалях. Вдруг посреди разговора она внимательно посмотрела на меня и такая: «Ты ведь даже не понимаешь, насколько ты красив, правда?» Это было 2-3 года назад, но я до сих пор не могу забыть ее слов. Никогда не чувствовал себя лучше, чем после этого комплимента. © Unknown author / Reddit
  • Решила сделать татуаж. Стрелочки захотелось. Ложусь, значит, на кушетку, а мастер говорит: «Вы правильно сделали, что пришли на татуаж сейчас. Потому что после 45 уже придется учитывать многие факторы во внешности». Я улыбнулась. Ведь мне 58. И пластику не делала. © ирина федотова / Dzen
  • Милая бариста принимала мой заказ, а потом сказала: «Вы похожи на одну знаменитость...» Я сразу навострил уши: «О, правда?» А она: «Да! Джек Блэк! Вы похожи на Джека Блэка». Это не то имя знаменитости, которое я хотел услышать. © pulpexploder / Reddit
  • Как-то раз идем с сыном по улице навстречу — толпа молодежи, ржут, громко о чем-то говорят. Сын: «Гопники какие-то». Поравнялись. Ребята реально горячо обсуждали... математическую задачу! Ни одного ругательства, лица одухотворенные. После этого с минуту мы шли молча. М-да. Не осуждайте. © Artem Dajko / Dzen
  • Я помню, у нас завуч просто жутко докапывалась до бородатого одноклассника в 10-11 классе. Но у него такая густая растительность была на лице, что щетина а-ля трехдневная небритость появлялась уже через пару часов после бритья. Выглядел он за счет этого, конечно, сильно старше. © Подслушано / Ideer
  • Мне часто делали комплименты по поводу красивых глаз, но однажды официантка поставила меня в тупик, когда сказала, что у меня красивые зубы. Это было как-то странно, но приятно слышать. © seeingreality7 / Reddit
  • Однажды я плакала на уроке, и популярная девочка, с которой я никогда не разговаривала, подошла утешить меня. Пока я сидела и рыдала, она сказала мне: «Ты очень красивая, когда плачешь». Прошло 11 лет с тех пор, и всякий раз, когда я плачу, вспоминаю ее комментарий, и он заставляет меня смеяться. © Unknown author / Reddit

Вот еще несколько статей о том, какую роль играет внешность в восприятии нас другими и самим собой.

Комментарии

Уведомления
tama
1 час назад

Мне муж в начале знакомства сказал, что я очень красивая, когда плАчу и с ним буду плакать всю жизнь. Слава Богу, не сбылось =)) но комплименты он как не умел говорить, так до сих пор не умеет.. Я хоть порой смеюсь над его косноязычием, но все равно рада, что он прежний

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