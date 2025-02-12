13 историй о сбывшихся желаниях (иногда с неожиданными поворотами)

Истории
13 часов назад

Мечты — это не просто красивые картинки в голове, а цели, к которым мы идем несмотря ни на что. Иногда судьба преподносит неожиданные сюрпризы и помогает осуществить то, что казалось почти невозможным. А иногда мечта воплощается совершенно особенным образом.

  • Подруга развелась с мужем, трое детей. Но надежды обрести счастье не оставляла, хотя все время не везло. Отправилась в санаторий. Звонит оттуда: с таким мужчиной познакомилась! Каждый вечер танцы, и он приглашает только ее. Закончился отпуск, приехала в трансе: он даже не попросил номер телефона. Проходит несколько месяцев. Стоит подруга на одном из многочисленных вокзалов столицы. Народу много. Поворачивает голову - и видит его! Топает прямо на нее! Женаты уже много лет, 9 внуков, и со всеми он нянчится, как с родными. © Инкогнито 3332 / Dzen
  • Я очень хотела фараонову собаку. Попросила мужа купить, а он: "Нам не по карману". Ну, ладно. Через пару месяцев муж заявляется с новым мотоциклом! Купил его на наши деньги и даже не посоветовался. Обидно до слез. Начала думать, где взять деньги на собаку. И тут вспомнила, что муж-то дарил мне на день рождения золотую цепочку. Продала ее и купила собаку. Пришла и сказала, что купила нам собаку, правда так и не уточнила, за какой шиш. © Мамдаринка / VK
  • Лежала в больнице. Там были мамы с детьми, кто лежал подолгу. И вот одна мамочка метнулась как-то по делам, накупила пакет продуктов, чтобы приготовить домашнего. Но так забегалась, что продукты в такси оставила. Расстроенная вернулась в больницу. И тут объявляется тот самый таксист с ее пакетами, а внутри уже все продукты приготовленные! Курица запечена, гарниры отварены. Все свеженькое. Ничего за это не взял! © Оксана Лим / Dzen

«В этот день сбылась одна из моих мечт, потому что я всегда любила суррикатов»

IvgaLiss
3 часа назад

А что такое"фараонова собака", стесняюсь спросить. Я даже любимому водолазу бы не обрадовалась, это такой геморрой, что мотоцикл сказкой покажется...

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  • Прислал анонимное письмо начальству с фоткой коллеги, где четко видны ее действия по обману наших посетителей. Честно признаю, не хотел быть крысой, но эта девица почему-то наделила себя полномочиями сказать мне, что я должен уволиться, так как она не хочет видеть меня «в своем офисе». Она занимала самую низшую должность в департаменте, но уже мнила себя начальницей. Увольнение не застал, но заочно поздравил ее с исполнением желания. Теперь она и правда больше меня не увидит. Как и офис. © Подслушано / Ideer
  • Будучи студенткой, влюбилась в преподавателя. Галантный, эрудированный мужчина лет 35. Разведенный. С его стороны за годы учебы явных романтических проявлений не было. Я окончила обучение, попрощалась со своими мечтами. Спустя пару месяцев подруги убедили признаться ему в своих чувствах. Взаимность, безумная страсть, а сейчас, спустя года, теплые и нежные чувства. Мы женаты. И до сих удивляюсь, как юная, скромная и неопытная я однажды решилась на тот самый звонок ему. © Подслушано / Ideer
  • Муж завел гуся. Говорит, это была его мечта детства. По квартире бегает огромная птица, орет и больно щиплется исподтишка. Муж не убирает за ним, не кормит, не воспитывает. Все тяготы легли на меня, а он просто радуется, что такая диковинка в доме. Говорит, что раз детей у нас нет и я на его содержании, то уж могу поухаживать за гусем. Сижу, ищу вакансии. К черту такое содержание с такими упреками. © Подслушано / Ideer
IvgaLiss
3 часа назад

Гусь-это гхырня. У Вас новорождённый козёл не жил полгода...

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  • Моя дочка, будучи свидетельницей на свадьбе подруги, покорила сердце свидетеля. Я еще подумала, какой красивый парень этот свидетель! И вот сейчас, по прошествии 15 лет две не менее симпатичных копии бегают по моему дому и кричат: «Бабушка! Бабушка!» © Подслушано / Ideer
  • Когда мне было 8 лет, мой отец спросил на камеру, кем я хочу стать, когда вырасту. Я ответила, что хочу стать женой, матерью и художницей. Все три мечты сбылись именно в таком порядке. © jibegirl / Reddit
  • Я всегда хотела быть бортпроводницей. И я действительно ею стала. Несколько лет это было весело, а потом просто превратилось в череду неотличимых друг от друга гостиничных номеров и недовольных пассажиров. © starcloudrose / Reddit
IvgaLiss
3 часа назад

А я всю жизнь мечтала быть медиком. 20 лет стажа. Ещё хочу!!!

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  • Мне 22 года, и вот наконец сбылась мечта детства — я взяла больную, выброшенную, никому не нужную собаку! Хотя у меня уже есть одна, и у родителей есть, но какое это непередаваемое счастье, когда щенок, который был обречен на смерть, живет. Да, он не чистопородный, да, ему предстоит долгое лечение, но зато он будет жить и чувствовать себя нужным и полноценным. © Подслушано / Ideer
  • Я хотел быть частным детективом. Когда я был подростком, это казалось гламурным. В юности я понял, что это в основном скучно, но я работал на складах за мизерную зарплату, так что возможность получать деньги, сидя в машине и представляясь детективом, все еще была заманчивой. Тогда я пошел получать степень младшего специалиста по уголовному праву, потому что знал, что никто не возьмет подростка на работу частным детективом. Но я был ужасным студентом, бросил учебу и позволил своим студенческим кредитам просрочиться. Позже я узнал, что мне не выдадут лицензию частного детектива с просроченными кредитами. Поэтому в течение многих лет я ставил себе цель выплатить свои студенческие кредиты, чтобы соответствовать требованиям. Но когда я в конце концов это сделал, я понял, что продвинулся так далеко в своей карьере, что мне придется пойти на сокращение зарплаты, чтобы выполнять менее интересную работу с худшим графиком. © lookyloolookingatyou / Reddit
  • На моей свадьбе моя лучшая подруга была свидетельницей. Девушка она очень красивая и обаятельная. Так как свидетели — вторые люди на свадьбе после молодоженов, то ее снимали на видео очень много, она приглянулась оператору. Сейчас он снимает свой полнометражный фильм и пригласил ее на главную роль! Я за нее очень рада, она отлично справляется. Но, черт возьми, обидно, когда твои мечты сбываются у кого-то другого, особенно, когда с детства мечтаете о таком вместе. © Подслушано / Ideer

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