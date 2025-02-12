13 историй о сбывшихся желаниях (иногда с неожиданными поворотами)

Мечты — это не просто красивые картинки в голове, а цели, к которым мы идем несмотря ни на что. Иногда судьба преподносит неожиданные сюрпризы и помогает осуществить то, что казалось почти невозможным. А иногда мечта воплощается совершенно особенным образом.