13 историй о людях, которые протянули руку помощи в трудный момент

Доброта способна менять жизни и создавать чудеса в самых неожиданных ситуациях. Мы собрали истории людей, которые своими действиями вдохновляют других на заботу и помощь. Эти примеры показывают, что маленькие, но искренние поступки могут сделать мир ярче, а сердца — теплее.

«Я жертвую свои волосы детям, которые их потеряли. Мне они не нужны, а для этих удивительных ребят — это шанс снова почувствовать себя уверенно»

"Моя мама работает волонтером в детской больнице и раздает игрушки маленьким пациентам. Я решила тоже купить игрушки и передать их детям"

«Сегодня моей дочери могло бы исполниться 3 года. Мы не смогли привезти ее домой, но в ее память у нас появилась традиция — дарить игрушки тем, кому они нужны»

"Моя мама помогает больным детям. Все это она сделала для них"

Представьте, каково это – повлиять на жизнь людей! © Stellar_Eyebrows / Reddit



"Год назад я стала донором почки. А сегодня встретилась с удивительной женщиной, которой ее пересадили. Теперь она здорова, вышла замуж и вернулась к работе"

"В 2018 году я стала донором костного мозга для 14-летнего мальчика из Германии. У нас была возможность встретиться лично — это было невероятно трогательно!"

"Я отращивал волосы семь лет и пожертвовал 56 сантиметров на благотворительность"

"Решила помогать нуждающимся. Занимаюсь раздачей обедов и сбором продуктов. За моими плечами уже 225 ужинов. Помогать людям непросто, но их улыбки этого стоят!"

"Я работаю фотографом-волонтером в местном приюте. Считаю, что хорошие фотографии могут изменить судьбу питомца и увеличить его шансы найти семью"

"Зашел сегодня в центр помощи и оставил несколько игрушек для детей. Был потрясен тем, сколько их уже передали на благотворительность остальные"

"Сегодня вечером произошло нечто неожиданное. За наш ужин заплатил незнакомец!"

"Ужинали в небольшом ресторане, и мой 4-летний сын с синдромом Дауна все время держался за меня, потому что нервничал в незнакомой обстановке. Уже у кассы официантка сообщила, что мужчина за соседним столом все оплатил. И добавил, что я замечательный отец".

"Вот мемориал, который мы сделали для него. Удивительно, как эта маленькая птичка смогла стать частью нашей студенческой жизни"

"Клиенты за моим столиком ушли, не оплатив счет. Довели до слез. А другие посетители это увидели и поддержали, оставив огромную сумму чаевых"

«Во время полета в Нью-Йорк я стал свидетелем трогательного момента»

"Летел рейсом в Нью-Йорк. Там была молодая девушка, а по другую сторону от нее пожилой мужчина. Во время посадки у девушки случилась паническая атака. Тот мужчина протянул ей свою руку через проход и спокойно сказал: "Все будет хорошо. Вот увидишь". И не отпускал до самой посадки. После приземления она его обняла и с чувством поблагодарила".

"Некоторые люди просто приходят и восстанавливают твою веру в человечество © CalendarAggressive11 / Reddit