Да не волшебство это, а феерический п..... Остальная гопкомпания такая же. Будто из атомного реактора вылезли.
13 случаев, когда гримеры сотворили настоящее волшебство
Кино
2 часа назад
Работа гримера в кино — это целое искусство. Нужно иметь не только золотые руки, но и чемодан креатива в запасе. В этой статье мы собрали самые яркие образы актеров, в которых их сложно узнать с первого взгляда.
Ирина Горбачева в роли Кошки в фильме «Бременские музыканты»
Евгений Цыганов в роли деда Макса в фильме «Батя 2. Дед»
Комсомольская правда / East News
Билл Скарсгард в роли графа Орлока в фильме «Носферату»
Молодого человека загримировать под старого и страшного не так уж сложно. А вот наоборот практически невозможно.
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Анжелика Каширина в роли Анжелики в одноименном сериале
Ариана Гранде в роли старушки Пичес в короткометражном фильме «Яркие дни впереди»
Аскар Нигамедзянов в роли Петуха в фильме «Бременские музыканты»
Ого! Артиста вообще не видно под гримом. Решил спрятаться чтобы не распознали в роли Петуха(петушары).
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Джессика Честейн в роли Тэми Фэй в фильме «Глаза Тэмми Фэй»
Фред Армисен в роли дяди Фестера в сериале «Уэнсдей»
Натали Дормер в роли Одри Эванс в фильме «Дети Одри»
Остин Батлер в роли Раббана Фейд-Раута в фильме «Дюна»
Ребекка Фергюсон в роли леди Джессики в фильме «Дюна»
Ух ты.
Я не смотрела фильм и актрису не знаю, но в образе она очень атмосферная, интересно и здо́рово!
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Кирилл Зайцев в роли Финиста в фильме «Финист. Первый богатырь»
Юлия Пересильд в роли Бабы Яги в фильме «Финист. Первый богатырь»
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