13 случаев, когда гримеры сотворили настоящее волшебство

Кино
2 часа назад

Работа гримера в кино — это целое искусство. Нужно иметь не только золотые руки, но и чемодан креатива в запасе. В этой статье мы собрали самые яркие образы актеров, в которых их сложно узнать с первого взгляда.

Ирина Горбачева в роли Кошки в фильме «Бременские музыканты»

Евгений Цыганов в роли деда Макса в фильме «Батя 2. Дед»

Комсомольская правда / East News

Билл Скарсгард в роли графа Орлока в фильме «Носферату»

Jordan Strauss / Invision / East News, © Nosferatu / Focus Features
Светлана БМВ
2 часа назад

Молодого человека загримировать под старого и страшного не так уж сложно. А вот наоборот практически невозможно.

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Анжелика Каширина в роли Анжелики в одноименном сериале

Ариана Гранде в роли старушки Пичес в короткометражном фильме «Яркие дни впереди»

Аскар Нигамедзянов в роли Петуха в фильме «Бременские музыканты»

Светлана БМВ
1 час назад

Ого! Артиста вообще не видно под гримом. Решил спрятаться чтобы не распознали в роли Петуха(петушары).

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Джессика Честейн в роли Тэми Фэй в фильме «Глаза Тэмми Фэй»

Фред Армисен в роли дяди Фестера в сериале «Уэнсдей»

Натали Дормер в роли Одри Эванс в фильме «Дети Одри»

Остин Батлер в роли Раббана Фейд-Раута в фильме «Дюна»

Ребекка Фергюсон в роли леди Джессики в фильме «Дюна»

Notya
1 час назад

Ух ты.
Я не смотрела фильм и актрису не знаю, но в образе она очень атмосферная, интересно и здо́рово!

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Кирилл Зайцев в роли Финиста в фильме «Финист. Первый богатырь»

Юлия Пересильд в роли Бабы Яги в фильме «Финист. Первый богатырь»

INA
22 минуты назад

Просто супер в этой роли. Пересильд и Лавыгин вытянули весь фильм.

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