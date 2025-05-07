13 совпадений, после которых хочется воскликнуть «Я тебе не верю!»

Порой с нами случаются изумительные совпадения. Стоит только подумать, что жить стало скучно, как жизнь готова подкинуть какой-то сюрприз. Случайные встречи с давними знакомыми в неожиданных местах или загадочные находки. Об этом — в нашей подборке.