13 совпадений, после которых хочется воскликнуть «Я тебе не верю!»

ой ну разумеется все знают кто в городе прокурор, и прямо таки уважают... скорее специально в помойку кинут если разблокировать не получится.
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Порой с нами случаются изумительные совпадения. Стоит только подумать, что жить стало скучно, как жизнь готова подкинуть какой-то сюрприз. Случайные встречи с давними знакомыми в неожиданных местах или загадочные находки. Об этом — в нашей подборке.
ой ну разумеется все знают кто в городе прокурор, и прямо таки уважают... скорее специально в помойку кинут если разблокировать не получится.
Препод с таким чувством юмора, что тем, кто нaчинaeт cмeятьcя, тoт eгo " вpaг пoжизнeннo и зaчетa eму нe видaть кaк coбcтвeнныx yшeй." Весёлый препод.
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