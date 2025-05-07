13 совпадений, после которых хочется воскликнуть «Я тебе не верю!»

Истории
2 часа назад

Порой с нами случаются изумительные совпадения. Стоит только подумать, что жить стало скучно, как жизнь готова подкинуть какой-то сюрприз. Случайные встречи с давними знакомыми в неожиданных местах или загадочные находки. Об этом — в нашей подборке.

  • У моей подруги талант терять телефоны. Очередная потеря закончилась покупкой нового смартфона. В этот раз она решила быть хитрее — поставила на контакт отца фото прокурора города. И вот что удивительно: после этого целых 3 раза она теряла телефон. И каждый раз его возвращали. Без царапины, с извинениями. Совпадение? Возможно. © Real Story / VK
  • Моя однокурсница переехала из маленького города в областной, только на окраину. Сняла квартиру, устроилась работать в центре. Стоит вечером после работы, ждет маршрутку, видит — парень пялится. Пялился-пялился, потом набрался смелости и познакомился. Оказалось, что они ждут один автобус. Она, естественно, не поверила.
    В маршрутке разговорились, он попросил разрешения ее проводить. А когда доехали до нужной остановки, оказалось, что они живут в одном доме. Короче, мечтала она до этого переехать в центр, а в итоге после замужества переехала из четвертого подъезда во второй. © VicZhou / Pikabu
Цин_Ско
9 минут назад

ой ну разумеется все знают кто в городе прокурор, и прямо таки уважают... скорее специально в помойку кинут если разблокировать не получится.

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  • В пятницу утром у меня порвались последние колготки. Тогда я надела юбку и чулки. Спустя полтора часа езды до работы вывалилась из автобуса и пошла пешком. Шла и думала о том, какая же у меня жизнь стала скучная! Встаю рано, чтобы приехать на работу, после работы еду на учебу, потом долго добираюсь домой. По выходным отсыпаюсь, личной жизни нет. Думаю о том, как бы было классно, если бы что-нибудь произошло. Вот прямо сейчас! Ну хоть что-нибудь! И в этот момент у меня лопнула резинка на трусах. © Причал смешных историй / VK
  • В детстве я очень любила мультфильм про Белоснежку. Я мечтала вырасти и, как она, жить в домике в лесу в окружении семи гномов. А теперь я замужем, наш дом реально находится посреди леса, а самое главное — у меня семеро сыновей. И иногда я реально чувствую себя Белоснежкой, потому что постоянно забочусь о семерых гномиках. А они поют песни, балуются, иногда еще и ворчат. © Палата № 6 / VK
  • От бабушки досталась старая квартира. Прихожу как-то домой. Бросила на себя взгляд в зеркало в прихожей. И вижу, что у меня за спиной совершенно бесшумно идет белая кошка. Поворачиваюсь — кошки нет! Мне поплохело! Зашла на кухню. Села. Вдруг из коридора снова эта кошка выглядывает! Я к ней и схватила ее. А она живая вполне себе. Пушистенькая. Тепленькая.
    Решила, что забежала как-то незаметно. Пошла по этажам — нашла ее хозяйку. Этажом выше. История потом несколько раз повторилась. Неоднократно я относила эту кошку домой. Вот только иногда кошка оказывалась у нас в квартире, даже когда перед этим никто никуда не выходил и дверь не открывал. © Оксана Лим / Dzen
  • С мужем стояли в магазине на кассе. Перед нами была пожилая семейная пара. Женщина командовала мужу: «Сережа, складывай!» Он складывал, но медленно. Ей приходилось несколько раз повторять: «Сережа, складывай!»
    Следующими были мы с мужем. Я в таком же тоне командовала своему мужу: «Сережа, выкладывай!» © Елена Белкина / Dzen
  • Мы остались одни дома и решили вызвать Пиковую даму. В момент, когда ее вызвали, в дверь кто-то постучал. Мы, конечно, испугались, спрятались под одеяло. Какой был ужас, когда входная дверь открылась, и в полумраке показалась старческая фигура, которая оказалась нашей бабушкой. Дверь была открытой, и она пришла нас проверить. Конечно, отругала, и больше за незапертую дверь. © Татьяна Б. / Dzen
  • Ecть у нac в унивepe пpeпoдaвaтeль, фaмилия у нeгo Бapaн. И кoгдa oн пepвый paз пpиxoдит нa лeкцию, то говорит: «Я Бapaн». И ктo пocлe этoгo нaчинaeт cмeятьcя, тoт eгo вpaг пoжизнeннo и зaчетa eму нe видaть кaк coбcтвeнныx yшeй. Tо же самое он провернул и с нaшим пepвым куpcом. Но вcя aудитopия cидит cпoкoйнo, потому что знают про его проверку. Вот тoлькo oдин тип нaчинaeт дикo pжaть. Лeктop пoдxoдит, нaдeвaeт oчки и тaк cтpoгo: «Фaмилия?» Toт пoдымaeтcя и coвepшeннo cepьезнo гoвopит: «Koзел». Нaшли дpуг дpугa. Пpeпoд oкaзaлcя c юмopoм, у cтудeнтa пpoблeм co cдaчeй пpeдмeтa тaк и нe вoзниклo. © Причал смешных историй / VK
  • В отпуске я отправилась в поход в горы. На второй день встретила группу туристов, среди которых оказался мой давний знакомый из университета. Мы не виделись несколько лет и были очень рады неожиданной встрече! После недолгих размышлений мы решили объединиться и продолжить поход уже вместе. В процессе вспомнили студенческие годы, поделились новыми историями и переживаниями. В какой-то момент я словила себя на мысли, что эта встреча напомнила мне о том, как важно поддерживать связи с людьми из прошлого. Ведь они могут вновь появиться в нашей жизни в самый неожиданный момент. © Палата № 6 / VK
  • Как-то я пришла к другу домой и там познакомилась с одним парнем. Мы начали активно общаться. А когда мы с ним переписывались, то мой папа заметил, что фамилия этого парня такая же, как и у его лучшего друга. Оказалось, что наши отцы знают друг друга лет с пяти. Ну, а мы с парнем вместе уже 14 лет. © Kim Hayden / Quora
Екатерина Стефан
34 минуты назад

Препод с таким чувством юмора, что тем, кто нaчинaeт cмeятьcя, тoт eгo " вpaг пoжизнeннo и зaчетa eму нe видaть кaк coбcтвeнныx yшeй." Весёлый препод.

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  • Работала в больнице. Смена тяжелая: на ногах весь день и поесть нет возможности. Бегу по коридору, а впереди доктор выходит из палаты. Смотрит на меня с сочувствием. Я на его молчаливый вопрос отвечаю: «Пирожка бы». Он все так же молча достает руку из кармана халата, а у него в ладошке малюсенький пирожок. Я в полном недоумении думаю: «Нормально так поговорили». © Инна Десятникова / VK
  • Работаю в книжном магазине. Контингент у нас самый разный, но однажды пришла девушка, которая сразу привлекла мое внимание. Не могу сказать, чем конкретно. Она долго выбирала книги и в конце концов подошла ко мне за советом. Мы разговорились. Оказалось, что у нас много общего. Я предложил ей встретиться вне работы, она согласилась. Через несколько недель я узнал, что она сестра моего лучшего друга. Теперь мы все дружим и подумываем открыть книжный клуб. © Палата № 6 / VK
  • Сегодня на работе был веселый случай. Сижу, разбираюсь с документами, звонит мой мобильник, играет «Имперский марш» из «Звездных войн». А сидящий рядом с коллегой клиент как-то пристально на меня смотрел. Минут через 10 у него зазвонил телефон и мне стал понятен его взгляд: заиграла мелодия, под которую в фильме появляются повстанцы. Переглянулись, поулыбались. © Kaizet / Pikabu

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