13 вещей, которые опытные путешественники всегда делают сразу после заселения в номер

Да, это не та часть отеля, о которой хочется хвастаться в соц. сетях. Но если вдруг — пожар, отключение света или просто кто-то слишком увлёкся кулинарией в номере — вы точно захотите знать, где ближайший выход. Потратьте 10 секунд на схему и запомните ту пожарную лестницу, к которой добежать легче всего. В экстренной ситуации это может спасти вас и ваших соседей.