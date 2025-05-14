13 женщин, которым природа подарила характер не для скучной жизни

Народное творчество
2 часа назад

Вот бывают люди, с которыми каждый день — как очередной сюрприз. Порой это приятные сюрпризы, а бывает, что даже не знаешь, как на ту или иную выходку реагировать. С героинями нашей статьи точно не соскучишься.

  • В студенческие годы, когда родители мужа уезжали на дачу, он устраивал мне романтики у них в квартире. И вот сидим мы при свечах, роллы едим — вдруг кто-то открывает дверь ключом. Оказалось, это его старшая сестра. Она решила, что раз родителей нет дома, то и она уйдет ночевать сюда, чтобы отдохнуть от мужа и детей. Наш романтик ее не смутил — села с нами, съела половину ужина, вела светские беседы, а потом довольная пошла спать. Причем такое повторялось далеко не один раз.
  • Работаю в суровом мужском коллективе. Сама — невысокого роста, миловидная. И очень люблю рыбачить летом. Пригласила одного товарища с работы порыбачить. Всем коллективом надо мной поржали и сказали, мол: «Хоть мальков налови». Когда мы сели в лодку и отплыли достаточно далеко, я как-то сразу поймала огромного карпа — на 3,5 кг! Глаза моего товарища надо было видеть. С тех пор в коллективе никто над моим хобби не смеется. © Подслушано / Ideer
  • У моей мамы был день рождения. Утром она куда-то рано ушла. Спустя 4 часа в нашу квартиру вошли грузчики с двумя огромными коробками. На одной надпись: «Осторожно, хрупкое» и подпись маркером: «и живое». Я офигела, когда увидела на второй коробке надпись, уже маминой рукой: «Осторожно, хрюкает». На наш немой вопрос мама ответила:
    — Мне 30 лет назад мама говорила: «Вырастешь — заводи хоть крокодила, хоть свинью! Вот! Я выросла». Пятьдесят лет женщине. © Карамель / VK
  • Влюбился в девушку. Стал ухаживать, дарил подарки, оплатил совместный отпуск. Так мы провстречались полгода, и я предложил переехать ко мне. А она решила сообщить, что у нее двое детей. Я офигел, а она спокойно сказала: «Ты же не спрашивал о детях».
    Как можно было полгода это скрывать и ни разу не спалиться? © Подслушано / Ideer
  • Есть у меня тетя. Шикарная женщина. Харизматичная, добрая, веселая, часто приезжала к нам в гости, когда я был маленьким. Она раза в три больше своего мужа, что уж там говорить о семилетнем мне. Тетя одной рукой брала меня и сажала на шкаф, откуда я не мог сам слезть, и мне приходилось рассказывать ей стих. Недавно я ей напомнил о тех моментах, мы посмеялись вместе. Затем она собралась уходить домой, пошла обнимать меня, резко схватила, подняла двумя руками и посадила прямо на шкаф! Я, мальчик 27-и лет, сидел на шкафу и рассказывал тете стих. © Палата № 6 / VK
  • Я — судья по спортивно-бальным танцам. Часто сужу молодежные и взрослые пары, а девочки в них, как правило, любят «заигрывать» с судьями-мужчинами: подмигивают им, улыбаются. Не так давно я вышла замуж за своего коллегу — тоже судью. И если мы с ним стоим в одной линейке, то я пристально смотрю, кто из девушек старается понравиться моему мужу. И таким девушкам я крестики ставить не собираюсь, ибо нечего кокетничать с чужими мужьями. © Подслушано / Ideer
Tvergirl2001
23 часа назад

Замечательно, судья оценивает танцы не по технике, а по тому, кто кому-то подмигнул (или не подмигнул).

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  • Боялась знакомства с родителями будущего мужа как огня. Собрались все у молодого человека дома, родители приехали из другого города. Общение никак не завязывалось, не могли нащупать общие темы. Ели практически в тишине. Пока я не потянулась за салатиком и не задела рукой вилку — поранила кожу. Я с невозмутимым лицом достала вилку, извинилась, вышла, перемотала руку бинтом и так же тихо вернулась за стол. Так в глазах будущих родственников я из тихой девочки превратилась в Терминатора. А болтали мы после этого до ночи и до сих пор в хороших отношениях. © Карамель / VK
  • Знаете, мои подруги — просто невероятные девушки. Только одна написала, что у неё плохое настроение — в зависимости от ситуации выезжает помощь: либо ободряющие сообщения, либо группа с вкусняшками едет к пострадавшей.
    А если кому-то понравился парень, через час на него готово досье: полный анализ социальных сетей, найдены жены, любовницы, дети, есть информация о любимом тортике мамы и о шраме на левом боку. Люблю их, не могу. Спасибо им за них! © Карамель / VK
  • Мне нравилось пугать бабушку. Когда она выходила из ванной или кабинета, я вскакивал и кричал «бу». Она подпрыгивала, и мы оба смеялись. Но бабушка всегда отвечала мне. Однажды она спряталась за занавеской в душе и выскочила, когда я вошел. Мне понадобилась новая пара брюк. Никогда в жизни не слышал, чтобы бабушка так громко смеялась. © Unknown author / Reddit
ucTepu4ka
1 день назад

Юмористка до инфаркта могла довести, а не только до обоссанных штанов 🤣

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  • Это было в конце лета — начале осени. Мы с сестрой были еще довольно маленькие (10-12 лет). Однажды утром мама вбежала в нашу комнату, взволнованно крича: «Дети, дети, Санта пришел раньше!» Мы побежали в гостиную, ожидая увидеть кучу подарков и рождественских украшений. Зайдя в комнату, мы не обнаружили ничего. А позади нас мама смеялась до упаду. © elevenhundred / Reddit
  • Я вообще девушка веселая. И в детстве шутница еще та была, из-за чего часто маму в школу вызывали, и в институте чудила. Муж тоже часто в шоке от меня, но не жалуется, сам выбрал такую. Вот недавно ехали с ним из магазина, по дороге остановил нас полицейский. Я за рулем, открыла окно и громко так на него:
    — Гав-гав!
    Он аж подпрыгнул с перепугу. А я ему, щелкая ремнем безопасности:
    — Не бойся, я привязанная.
    Долго хохотал и отпустил, не спросив документы. © Карамель / VK
  • Это была самая забавная попытка женщины флиртовать со мной. Пришел на работу в ночную смену с обедом в сумке-холодильнике. Коллега, которая нервничала из-за меня с тех пор, как мы впервые встретились, нашла в себе смелость поговорить со мной и сказала: «Мне нравится ваша сумка-холодильник» . Я сказал «спасибо», и, когда мы отходили друг от друга, она в смущении закрыла лицо рукой. © Azenar01 / Reddit
  • Совсем недавно бабушке подарили компьютер. Она в этом не разбирается. В общем, на помощь пришла я. Битых два часа учила бабулю только, как включать компьютер. Вся на нервах ушла домой. А через полчаса мне прилетело сообщение: «Внуча, мы с дедом зачекинились, все норм. Подпишись на меня». © СИТУАЦИЯ / VK

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