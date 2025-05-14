13 женщин, которым природа подарила характер не для скучной жизни

Замечательно, судья оценивает танцы не по технике, а по тому, кто кому-то подмигнул (или не подмигнул).
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Вот бывают люди, с которыми каждый день — как очередной сюрприз. Порой это приятные сюрпризы, а бывает, что даже не знаешь, как на ту или иную выходку реагировать. С героинями нашей статьи точно не соскучишься.
Замечательно, судья оценивает танцы не по технике, а по тому, кто кому-то подмигнул (или не подмигнул).
Юмористка до инфаркта могла довести, а не только до обоссанных штанов 🤣
Еще несколько интересных историй про женщин с огоньком: