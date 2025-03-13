14 человек, которые просто хотели вкусно поесть. Но получили то, что получили
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1 час назад
Еда - это одна из базовых потребностей человека, удовлетворять которую необходимо несколько раз в день. Вполне естественно, что если готовить так часто, можно подустать от стояния у плиты. И тогда в ход пойдут замороженные полуфабрикаты, доставка еды или поход в ресторан. К сожалению, это не гарантирует, что человек останется доволен. Ведь внешний вид, а порой и вкус полученного блюда может разочаровать.
«По крайней мере, это было вкусно. И очень смешно»
- У меня в голове не укладывается, как за такую печеньку люди платят по $4. © Impossible_Agency992 / Reddit
«Да это как Матрешка в мире еды»
«Жена попыталась сделать пиццу. И, похоже, сегодня вечером она повторит рецепт»
- Это очень неправильно, что мне захотелось попробовать кусочек? © Jentzi / Reddit
«Я готовлю овощной соус для пасты. И выглядит он как-то подозрительно»
«Забыли лазанью в духовке. Кажется, она немного подгорела»
«Пирог был настолько сухим, что мне пришлось долить туда молока и съесть так, будто это сухой завтрак»
Ну, вот - вы приготовили свой собственный очень полезный завтрак. Не то, что покупная химоза
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«Они даже написали под фото десерта: "Просто доверьтесь нам". Мне пришлось заплатить за это $9!»
«Это еще что такое! За свои кровные $12.90 я получила такое. Как же обидно»
«Оказалось, что внутри даже крошечного кусочка пасты не было. А ведь это мое любимое блюдо»
Это просто возмутительно! Нет пасты, только курица, брокколи и сыр! 👎
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«Даже близко не похоже на то, как это должно выглядеть»
«Мои ожидания и так были довольно низкими. Но это...»
- Согласна, это уже слишком. © JuicySmalss / Reddit
«Я подхватил грипп и все, чего хотел — это миску вкусного супа. А получил вот что. Не буду врать, я даже прослезился»
«Заказал блинчики. А там, мало того, что черники — кот наплакал, так блинчики еще и полусырыми оказались»
«Заказывала торт на день рождения. Левое фото — что я ожидала получить. Правое — что было на самом деле»
- Пожалуйста, скажите, что вы не платили больше $5! © aphelions_ghost / Reddit
А для того, чтобы не оказаться на месте таких «везунчиков», можем посоветовать заглянуть в наши статьи, посвященные кулинарным премудростям:
Фото на превью Impressive_Exam_9812 / Reddit
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