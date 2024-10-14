14 человек, которые поняли, что для счастья нужно всего-то ничего

Иногда поднять настроение и сделать нас счастливыми способна, казалось бы, сущая ерунда — случайное доброе слово от незнакомца, уютный вечер на только что отремонтированной кухне или теплый кот под боком. Люди со всей сети рассказали, что делает их счастливыми.