После ремонта в своем доме пить что угодно, в какой угодно комнате прекрасно! А если еще и выходные впереди ммм…
14 человек, которые поняли, что для счастья нужно всего-то ничего
Истории
3 часа назад
Иногда поднять настроение и сделать нас счастливыми способна, казалось бы, сущая ерунда — случайное доброе слово от незнакомца, уютный вечер на только что отремонтированной кухне или теплый кот под боком. Люди со всей сети рассказали, что делает их счастливыми.
- Летом предстоит много покрасочных работ по дому и участку, поэтому наконец-то купил электрический краскопульт. Пока холодно, решил начать с гаража, побрызгать потолок. Заходит супруга «О, теперь у тебя такая штука есть, здорово!» Я ей: «Не у меня, а у нас». «Ой, конечно же, у нас! Ведь у нас все общее, ты у меня такой хороший, спасибо, что поправил». Обняла, поцеловала и ушла, улыбаясь. Вот ведь как мало иногда женщинам для счастья надо. А я всего лишь хотел сказать, что не собираюсь один всей этой долбаной покраской заниматься... © Abzbli / Pikabu
- Часто хожу в один магазин за одеждой. Продавцы уже знают, что я люблю долго и самостоятельно выбирать себе наряды, и просто здороваются, не предлагая помощь. И вот однажды я набрала вещей, засела в примерочной и тут слышу голос одной из продавщиц: «А где эта красивая женщина, ушла уже?» Я, понимая, что говорится обо мне, выхожу с сияющей улыбкой, чтобы рассчитаться за товар. Продавщица своим искренним комплиментом сделала мой день! © Подслушано / Ideer
- Я вот даже раньше и подумать не могла об этом. Е-мое, как же это кайфово — после трудового дня вечером в пятницу пить чай, сидя на диване на кухне после ремонта! Котейка сопит рядом, по телику старая комедия, посудомойка тихонько посуду домывает. И впереди ещк два выходных. М-м-м.....Вот оно, счастье почти в 40. © Wigrii / Pikabu
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- Прихожу домой, жена еще на работе, дома сын 10-летний. Я уставший, еще не переоделся в домашнее, сижу на диване, прихожу в себя после трудового дня. Мимо проходит сын на кухню, на ходу предлагает чаю. Соглашаюсь, а сам сижу и думаю: когда я перестал бояться, что он пользуется чайником? Сын принес кружку чая, каких-то плюшек еще захватил с кухни, и пошел к себе в комнату как ни в чем не бывало. Было очень кстати. Сидел, смотрел телевизор, пил чай, ел плюшки, немножко плакал от счастья. © Aleksandr.Kim / Pikabu
- В начале наших отношений мы часто повторяли одну фразу: «Иногда приходится разбить пару яиц, прежде чем сделать омлет». Мы говорили так, когда оптимизма на бытовые неурядицы не хватало. А потом у меня как-то выдался ужасный день — такой типичный плохой день, когда все идет наперекосяк, за что бы ты ни взялся. Возвращаюсь я домой из магазина, начинаю расставлять продукты и, блин, опрокидываю лоточек с яйцами. И все до единого яйца разбились. Я разрыдалась, пока собирала все это с пола, а муж пришел посмотреть, что случилось, и просто обнял меня, пока я плакала. И тихо-тихо, нежно-нежно сказал мне: «Ничего страшного. Иногда приходится разбить пару яиц, чтобы сделать омлет». Никогда не забуду тот день. © kila4607 / Reddit
- Я успешная бизнесвумен, занимаю руководящую позицию в крупной компании, баба с характером. Я погасила все долги отца, сделала ремонт в его трешке, сама себе купила квартиру. Отношений нет, вся отдана работе. А мое счастье наступает, когда я прихожу домой, ложусь на кровать и ко мне сбегаются мои три канадских сфинкса. Мурчат, облизываются и нежатся. Ничего больше не нужно для счастья! © Подслушано / Ideer
- Моя жена ехала как-то по городу и увидела, как кто-то распродает свои старые инструменты. Так вот, она вспомнила, что я как раз полюбил возиться с чисткой старья от ржавчины (экспериментирую с удалением пятен с помощью электролиза — я ей все уши прожужжал про это), и купила мне все это ржавое старье. Просто чтобы я мог заниматься своим хобби. Хотя обычно она такие штуки за километр обходит. © tinkrman / Reddit
- На работе за мной долго ухаживал коллега, но, как только я пыталась сблизиться, он отступал. Все потому, что я была замужем. С мужем год как не жили уже, просто официально не развелись. И вот я принесла на работу паспорт со штампом о разводе и положила коллеге на стол. А он полистал страницы, нашел штамп и как расплывется в блаженной улыбке! Потом встал и на глазах всего кабинета меня поцеловал. И я наконец почувствовала себя счастливой. © Подслушано / Ideer
- Я отец-одиночка, и у меня подрастает 9-летний сын. Вчера мы с ним пошли в ресторан, и я ему сразу сказал — никаких телефонов за ужином. Весь вечер мы болтали о всяком, играли в загадки и все такое. И вот мы собираемся уходить, и тут мужик за соседним столом говорит: «Эй, папаша, молодцом». Не знаю, почему он это сказал, но было приятно это услышать. © derickkcired / Reddit
Из первой истории уволить сразу же. Их работать нанимали, а не романы крутить.
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- У меня аллергия на многие продукты, а муж может есть что хочет. Тем не менее, он всегда следит, какие продукты покупает в дом, рассматривает состав на этикетке на предмет того, можно ли мне это есть. Он постоянно находит какие-то новые рецепты с разрешенными мне ингредиентами, еще и сам мне готовит. У меня слов не хватает, чтобы выразить всю благодарность. © ladybjrd / Reddit
- Дочь с 1 по 9 класс училась в гимназии — там все элитно и строго, охрана на входе, пиджак цвета школы в клеточку и синяя юбка. Штаны нельзя. Скидывались, блин, на все и помногу. Только по алгебре и геометрии хватала дочка тройки, и всего одна подружка была. И та иногда. Короче, перевели в 10 класс в обычную школу — дочь расцвела, другого слова не найду. Сдружилась с парнем из класса, за одной партой теперь сидят. Ну и с другими ребятами сдружилась. Сказала: «Надо же, это так просто!» На днях дочь пекла блины. 60 штук, на весь класс. Парень из класса принес литровую банку варенья, они на перемене хомячили всем классом. И у ребенка абсолютно поменялось отношение к школе. Счастливая на уроки топает, где у нее списывают домашку. И эту домашку она теперь делает качественно, ибо не только для себя. Алгебра и геометрия перешли в твердую 4. Короче, дочь счастлива, а всего лишь нужно было поменять школу. © Kspksp / Pikabu
Истории про супергимназии и как потом дети расцветают без долбёжки и "правильного" окружения как-то часто а жизни встречаются...
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- Однажды друзья позвали меня на большую загородную тусовку с тайным умыслом свести с одним парнем, который меня вообще не интересовал. Зато на той тусовке меня покорил совсем другой парень, который тащил меня за руку в огород, чтобы срочно показать офигенного жука. Парень, который шутил так ловко, что я смеялась до слез. Парень, которого в компании считали немного странноватым, а для меня он оказался самым лучшим. И спустя 10 лет мы все так же можем разглядывать офигенных жуков и вместе смеяться до слез. © Мама Дорогая / ADME
- Я хорошо готовлю, но не всегда успеваю уделить этому достаточно времени. А сегодня решила заморочиться и наделала мужу чебуреков. Он с работы пришел жутко уставший, выражение лица такое, словно его там мучили. Сидит, молчит, только чебуреками чавкает. А потом возьмет да как ляпнет: «Я домой возвращался, мне жить не хотелось. А тут, с твоими вкусностями, я еще и в кино тебя сегодня свожу, и массаж сделаю». И улыбается во весь рот, измазанный весь, счастливый. © Unknown author / Pikabu
- Утром решил надеть брюки, которые не носил с сентября прошлого года. Достал из шкафа, надел, застегнул ремень, засунул руку в левый карман... . И тут пальцы нащупали купюры. Безошибочно, это были купюры. Но сколько? Их было несколько. Через несколько секунд решился, достал. 13 тысяч! Испытал прилив счастья, как в детстве. Как я мог забыть про 13 косарей? Загадка, но это неважно. Желаю всем испытать такое! © Korado / Pikabu
В другой нашей статье люди поделились, в какие моменты жизни были так довольны, что словами не передать.
Комментарии
Уведомления
Как только получу, обязательно сфотаю и поделюсь. Не хочется с инета постить, оно там не живое)
А вы большая молодец, я только картины вышиваю, до мелочей руки не доходят)
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