14 историй, благодаря мы вспомним каково это — быть студентом

Порой мы с ностальгией вспоминаем студенческие годы. Вредные преподаватели, утренние пары, веселые одногруппники, гора учебы, общежитие... Вот несколько историй, которые мгновенно всколыхнут в вас воспоминания о тех днях.

На первом курсе был препод по матану — мужик с чувством юмора. Заявил: «Кто меня сегодня удивит — поставлю 5 автоматом». Однокурсник недолго думая открывает дверь с ноги, уверенным шагом проходит к столу препода, кидает зачетку и говорит: «Ставь!» Препод выгоняет его из аудитории, следом вылетает зачетка. Он открывает, а там — пятерка. © papazov1 / Pikabu

Через пару лет после окончания университета я как-то случайно оказался рядом с альма-матер. Время было обеденное, и я решил зайти туда в столовую. Отстояв очередь, взял первое, второе, салат, ватрушку, компот и стакан сметаны.

Кассир, считая мой обед, сказала: «Это сметана».

Отвечаю: «Знаю, что сметана».

Кассир: «Это дорого». © Gagarin024 / Pikabu

Кассир, считая мой обед, сказала: «Это сметана». Отвечаю: «Знаю, что сметана». Кассир: «Это дорого». © Gagarin024 / Pikabu Жили в общежитии веселые девушки-студентки. И как-то стали что-то смешное вспоминать. Одна из них так развеселилась, что вывихнула себе челюсть. Подруга повела ее к врачу, тот поставил челюсть на место, и они с благодарностью ушли. Когда они вернулись к подругам, опять вспомнили ту историю и... страдалица опять от смеха вывернула челюсть. Врачу понадобилось 5 минут, чтобы проржаться, увидев у себя на пороге спустя 2 часа тех же посетительниц с той же проблемой. © Toshan81 / Pikabu

© ghazan / Pikabu Ольга Курпякова 3 часа назад Хорошо, что лампочку в рот не вставляли. Некоторые любят проверять, можно ли самостоятельно вытащить лампочку, если вставить её в рот. Проверять не советую - придётся обращаться к травматологам. - - Ответить

Был у нас в институте один преподаватель, неявка на экзамен к которому была равносильна изгнанию из заведения. Готовились с друзьями у меня. Час до экзамена, и тут мы понимаем, что заклинило замок. Разобрать не успеем, слесарь через час будет. Беда! Муж мой спелеолог, и в шкафу было полно его снаряжения. Мы не растерялись и самый длинный канат примотали к батарее, так и спустились с 3-го этажа! Как же мы были рады и горды собой. Пока не увидели свисающий из моего окна канат. Сосед посторожил. © Подслушано / VK

Я молодой преподаватель в институте. Недавно водила двух двоечников в деканат. Они моей предшественнице все сдать не могут. Стоим, 30 минут ждем. Выходит сотрудница: "Вот ведомости молодых людей, а вашу, барышня, дома ищите". © Подслушано / VK

На потоке очень много китайцев. Они придумали делать вид, что знают только китайский, и сдавать так все экзамены. На первом же экзамене преподаватель начинает опрос и понимает, что ребята на другом языке не бум-бум. Нахмурил брови и стал говорить на хорошем английском. Азиаты напряглись, но головами мотают, мол, этот язык тоже не знают. Препод голову почесал, задумался на полминутки и как начал по-китайски на них орать, что они тунеядцы. Не ожидал я такого поворота событий. © Подслушано / VK

На первом курсе был у нас препод, мужичок лет 60–65. Первый экзамен попал на его предмет. Он говорит: «Ну что нам тут время терять? Кто четверку автоматом хочет, давайте зачетки». Все сидят, понять ничего не могут, но зачетки большинство отдали. И тут этот преподаватель выбрасывает зачетки в окно и говорит: «Нам такие студенты не нужны!» © Подслушано / Ideer

В студенческие годы, вечером гуляли по городу. Познакомились с девчонками. Как оказалось, приехали на спортивные соревнования и временно живут в общаге. Провели мы их туда, узнали, что живут на 4-м этаже, и тут в голову пришла замечательная мысль залезть к ним на балкон. Ну и полез. Только не их корпус оказался. А парень знатно офигел, увидев мое лицо на балконе 4 этажа. © Подслушано / Ideer

Экзамен по теоретической механике. Одному парню препод говорит: "Задайте себе любой вопрос и ответьте на него, и я поставлю вам 5 баллов". Ну он и спросил:

– Семен, хочешь получить 5 баллов?

– Да.

Посмеялись все. Экзамен парень сдал. © Подслушано / VK

Папа в студенчестве проходил практику как проводник в поезде. Однажды едут, а он смотрит на часы и ужасается: забыл предупредить пассажиров, вот-вот их остановка. Помчался к ним и быстро высадил на станции прямо в степи. Как только поезд тронулся, он понял, что высадил их не там. В ужасе открыл окно и давай кричать: "Ждите здесь! В пять утра здесь будет проходить другой поезд". Мужики говорили: "Не волнуйся, бывает..." © Подслушано / VK

Когда сдавал философию, к экзамену не был готов абсолютно. Решил, что хуже уже не будет и начал пороть отсебятину. А препод поставил мне четверку. Начал выяснять мотивы такого поступка. В ответ: «Ты высказал свои мысли, я весь курс пытался вас этому научить». Я говорю: «Хорошо, но почему тогда четыре, а не пять?» А он мне: «Так ты такую дичь нес, у меня чуть кровь из ушей не пошла!" © ПОЗОР / VK

Студентом искал комнату, но не мог найти, одни агентства или очень дорого. В кармане всего 8 тыс. рублей. Проходя мимо новостроек, позвонил по номеру в окне. Оказалось, хозяин квартиры в этот день улетал, я его застав буквально на пороге. Он дал мне ключи, сказал: "Живи, все по телефону решим", — и уехал. А потом выяснилось, что я не могу связаться с ним. В итоге я 4 года в трешке, ежемесячно откладывая по восемь тысяч рублей за жилье. Так и не смог связаться с хозяином. Теперь надо уезжать самому, но совершенно не знаю, как поступить с этими деньгами. © Подслушано / Ideer

К экзамену особо не готовилась: знала, что смогу списать, да и препод добрый. В аудитории села за последнюю парту и достала потихоньку шпаргалки. А преподаватель смотрит на меня пристально и молчит. Я распереживались, говорю: «Что-то не так? Может, ближе сесть?» А он мне: "А вы билет тянуть будете?" © Подслушано / Ideer

Сессия, не спала несколько дней, все, что выучено вылетело из головы. Препод непреклонен - ставлю 2. А без стипендии никак. Решила, что нечего терять и сказала: "Без тройки не уйду". Просидела в аудитории 18 часов, а когда утром препод вернулся, и увидел меня, то попросил мою зачетку и засмеялся. Сказал, что я вторая у него такая. Пришла домой, рассказала маме, и... узнала, кто был первой. © Подслушано / Ideer

Внимание: в сентябре 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.