14 историй, благодаря мы вспомним каково это — быть студентом

Хорошо, что лампочку в рот не вставляли. Некоторые любят проверять, можно ли самостоятельно вытащить лампочку, если вставить её в рот. Проверять не советую - придётся обращаться к травматологам.
-
-
Ответить
Порой мы с ностальгией вспоминаем студенческие годы. Вредные преподаватели, утренние пары, веселые одногруппники, гора учебы, общежитие... Вот несколько историй, которые мгновенно всколыхнут в вас воспоминания о тех днях.
Хорошо, что лампочку в рот не вставляли. Некоторые любят проверять, можно ли самостоятельно вытащить лампочку, если вставить её в рот. Проверять не советую - придётся обращаться к травматологам.
А в качестве "домашнего задания" можете прочитать еще несколько классных статей:
Последняя история - неправдоподобная, если там не было лаборантской.