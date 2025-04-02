14 историй из студенческой жизни, которые многим знакомы не понаслышке

Истории
57 минут назад

Наверное, нет такого человека на свете, кто не вспоминал бы студенческие годы с особым теплом и ностальгией. Свобода взрослой жизни, многие вещи происходили с нами в первый раз, мы были настолько открыты всему новому и не боялись рисковать, что сейчас частенько мечтаем о том, чтобы вернуть это время.

  • Был у нас один одногруппник Валера. Учился так себе, на троечку. Начался экзамен. Препод велел, чтобы мы достали из сумок все необходимое для экзаменов, а сумки убрали подальше. Все доставали ручки-тетрадки, а у Валеры вдруг на пол вывалился довольно увесистый топор. Дело в том, что это был последний экзамен летней сессии на первом курсе, и мы решили сразу после экзаменов отправиться на шашлыки. Чтобы не тратить время, все необходимое было взято с собой в универ. Преподаватель посмотрел на все это, но вида не подал. Самое интересное, что Валера на этом экзамене получил отлично, и, как он рассказывал, всегда суровый и требовательный профессор не задал ему ни одного вопроса. © BuLLiT777 / Pikabu
  • Препод скучно вещает, что не надо прикладывать мышь к экрану. Вдруг отрубается вся связь. Вызываюсь помочь, препод так недоверчиво, мол, ну давай. Подхожу к роутеру и просто перезапускаю его. И вдруг этот нудный мужик просит мою зачетку, ставит пять и освобождает от всех следующих пар по «информатике».
  • Как-то в институте должна была сделать научную работу по психологии, но из-за своей расхлябанности забыла о ней. Естественно, в последний день преподу присылать было нечего, и я пошла на пары, ожидая заслуженной взбучки. На вопрос преподавательницы ответила, что работа у нее на почте, а она возьми да ответь: «Да-да, я видела вашу работу, и у меня есть несколько вопросов по ней». Что не так, мы обсуждали еще минут 10. © Подслушано / VK
  • В универе мы часто тусили у одной подруги, сдававшей комнату однокурсницам. Веселуха, общие друзья, ночевки вповалку, бардак. Однажды все уехали на каникулы, а в квартире остался парень хозяйки, нешибко чистоплотный. Приезжает она, а там... Кухня вся заставлена вонючими, текущими пакетами с мусором, пол густо покрыт шелухой от семечек, вся посуда полна плесени, а в комнате парит летучая мышь. Комбо! © Подслушано / VK
  • В нашей группе учился харизматичный парень, который пел на концертах и играл в КВН. И, чтобы облегчить себе жизнь, мы с его помощью устраивали целые спектакли для некоторых преподавателей. Например, приходит профессор на зачет, а этот парень такой: «Иван Иванович (условно), мы хотим вас поблагодарить за ваш труд и подготовили для вас песню». И на этом моменте вся группа дружно запевала что-нибудь позитивное. Благодаря этому трюку мы кучу зачетов дружно сдали «автоматом» у особенно сентиментальных преподавателей.
  • Дело было у нас на втором курсе. 8-я пара уже, все жутко устали, чуть ли не спят на партах, а в аудитории продолжает раздаваться монотонный голос преподавателя. В один момент, когда препод на секунду замолк, мы к нему хором обратились: «Ну отпустите уже домой, Валерий Сергеевич, все устали сильно...» Он пошел нам навстречу: «Хорошо. Вот этот кусочек мела у меня сотрется и пойдем домой!» Кто-то с задней парты крикнул: «Давайте я его съем!» И съел же! Пошли домой довольные, благодарили нашего героя за помощь, а он довольный был, еще и сыт. © Палата № 6 / VK

«Студенчество и самонадеянность⁠⁠. Неделю назад я решила, что не пойду в магазин за продуктами, пока не сдам сессию»

Hangover Unicorn
21 час назад

Кучеряво живёт студентка, раз картоха в холодосе прорастает, а не съедается за два дня

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  • Мы с товарищами по общежитию отправились на отвязную вечеринку за пределами кампуса. Когда мы вернулись, один из парней начал готовиться ко сну, и выяснилось, что он потерял кошелек. Потому он решил в 4 утра отправиться за ним обратно на вечеринку, но даже рубашку не надел. Мы стали за товарища переживать и поняли, что неплохо было бы за ним присмотреть. Итак, нас было человек 12, и мы всей гурьбой шли по тротуару позади парня без рубашки. Я могу только представить, насколько комично это выглядело для проезжающих мимо людей. © MozzellJames / Reddit
  • Нудный преподаватель утомительно маршировал по душной аудитории и надиктовывал конспект. Он очень хотел, чтобы мы все его слова записывали, поэтому старался не спешить, тем самым создавая атмосферу невероятного уныния. Тут он наконец-то остановился, поднял глаза и сказал: «У слова "индифферентный" есть синоним "безразличный", но...» Не успел он выдавить из себя продолжение, как мой одногруппник закончил его фразу: "Но всем нам по барабану". Забавно то, что преподаватель поставил ему пятерку за эту выходку. © Палата №6 / VK

«На самых неинтересных парах у студентов открываются невероятные способности к творчеству»

  • Был в универе на первом предмет "Концепция современного естествознания", по сути ненужный экономистам от слова "совсем". Естественно, менеджеры и прочие маркетологи откровенно скучали. На первой лекции препод начал рассказывать теорию сингулярности, а так совпало, что я увлекался научной фантастикой и как раз заканчивал читать роман про космические путешествия, где очень много про сингулярность и иже с ней связанным писалось. Вот мы и зацепились в процессе дискуссии за эту тему. Естественно, я больше слушал, чем говорил, но вставлял "умные" фразы, побуждая препода и дальше разливаться соловьем (при этом понимал в теме немногим больше остальных студентов). В конце занятия препод попросил мою фамилию и что-то для себя пометил. Сложилось так, что на его последующих лекциях я был лишь еще один раз, однако, придя на установку перед зачетом, единственный из однокурсников получил этот зачет автоматом. По старой памяти. © Алекс Гор / ADME
  • Мы учились заочно, приезжали на сессии два раза в год, но какие это были сессии, эх... Девчонки выходили замуж, рожали... Перед одной сессией у нас сразу две родили, малышей же не оставить, вот и не приехали девочки, думая, что перенесут им сдачу экзаменов на следующий семестр. Но на всякий случай передали нам свои зачетки. В день экзамена мы решили провернуть дело... Одна идет первой с зачеткой мамочки. Сдает на 5, бежит в общежитие, переодевается, меняет прическу, макияж, возвращается и в конце экзамена. Снова заходит уже со своей зачеткой. Садится, как вдруг преподаватель спрашивает:
    — Опять вы? Я же уже поставила оценку.
    Короче, план наш провалился, пришлось открывать карты, рассказывать про мамочек, которые не смогли приехать, а мы очень хотели помочь закрыть им сессию. Преподаватель вошла в положение, оценила нашу идею и всем поставила оценки в зачетки. © Happy.mama / Pikabu
  • Учеба была заочная, и на сессию приходилось ездить на междугороднем автобусе. Особенно ненавистной была в этом плане зима. И вот в одно темное, ужасно морозное утро, надо было бежать на автобус к 7 часам. В такую темень и вставать-то не хочется. Но надо! Умылась, позавтракала и поехала... Собралась быстро, лишь бы не опоздать, а то не уедешь вообще. Учебный день пролетел, вернулась домой. И только вечером дома я обнаружила, что надела разные сапоги. Они оба внешне одинаковые, черные, только один на платформе, а другой на каблуке. Как я смеялась, наверное, все соседи слышали. Из однокурсников никто ничего не заметил. Все ржали над моим рассказом на следующий день. Зато очень внимательной оказалась одна преподавательница. На лекции она хихикала себе в рукав, но мне ничего не сказала. © SwetLanka009 / Pikabu
  • В студенческие годы, когда вечером гуляли по городу, познакомились с девчонками. Как оказалось, приехали на спортивные соревнования и временно живут в общаге. Провели мы их туда, узнали, что живут на 4-м этаже, и тут в голову пришла замечательная мысль залезть к ним на балкон. Ну и полез. Только не их корпус оказался. Какой-то парень знатно обалдел, увидев мою рожу на балконе 4-го этажа. © Подслушано / Ideer

«Сегодня 1 октября, продленные сессии у всех закончились, преподавательский состав троллит студентов»

  • Я в студенчестве год жила в общежитии. Учились с соседками на дневном, подрабатывали, когда время было. Но денег хватало на картошку и макароны. Так вот. Поужинали мы, как обычно, картошкой, спать легли. Ночью просыпаюсь от того, что одна соседка во сне разговаривает. Она такая: "Я в магазине, что брать?" Вторая соседка, не просыпаясь, орет во все горло: "Мясо! Мясо бери!" © ninanerichi / Pikabu
  • Один из наших профессоров имел репутацию крутого мужика. Если студенты серьезно относились к его лекциям, то он не оставлял это без внимания. И вот на парах кто-то уснул. Профессор продолжает читать лекцию, и, не замедляя речи, достает телефон и идет фотографировать спящего парня. Потом он объясняет, что сделал так на тот случай, если этот студент начнет оспаривать свою оценку. Все захихикали, а парень проснулся и глазами хлопает... В итоге этот профессор стал моим самым любимым преподавателем. © workinlikeadawg / Reddit

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