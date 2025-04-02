14 историй из студенческой жизни, которые многим знакомы не понаслышке

Наверное, нет такого человека на свете, кто не вспоминал бы студенческие годы с особым теплом и ностальгией. Свобода взрослой жизни, многие вещи происходили с нами в первый раз, мы были настолько открыты всему новому и не боялись рисковать, что сейчас частенько мечтаем о том, чтобы вернуть это время.