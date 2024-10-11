14 историй о людях, которых обижать — себе дороже
Истории
28 минут назад
Некоторые люди блюдо под названием «месть» подают не просто холодным, а ледяным. Они придумывают изощренные планы, как расквитаться с обидчиками. А кое-кто мстит даже за мелочи. В общем, им лучше дорогу не переходить.
- До сих пор угораю с того, как мама отомстила за измену папы, длившуюся четыре года! Мамина подруга знала любовницу через одного человека. Мама узнала, что 17-летняя дочь любовницы — абитуриент нашего театрального вуза. А мать моя — преподаватель там и сидит в приемной комиссии на первых турах поступления. Дальше, думаю, понятно. Надеюсь, что эта девчонка не поступила и в другие вузы. © Подслушано / Ideer
- Я девушка, и я начинающий водитель. Есть у нас в городе дорога, по которой все гоняют со скоростью 80 и выше. А перед ней светофор. И часто какой-нибудь мужик считает своим долгом посигналить мне, если я не трогаюсь через сотую долю секунды после того, как включится зеленый. Иногда вообще сигналят, когда еще красный горит. А я что? Я потом специально тащусь со скоростью 60 по этой дороге: и правила не нарушаю, и бешу этих сигнализаторов. © Подслушано / Ideer
- Со своей бывшей я встречался почти 10 лет. Мы влюбились друг в друга в старших классах, и у нас были хорошие отношения до тех пор, пока она не окончила колледж. Взрослая жизнь наложила отпечаток: счета и поиск постоянной работы стали проблемой. Мы начали часто ссориться и даже спать в разных комнатах. Я, честно говоря, хотел закончить эти отношения, но не мог, потому что мы жили вместе и моя девушка помогла мне выбраться из долгов. И тогда я совершил ужасное: начал изменять ей с ее подругой детства. В итоге я все-таки признался своей девушке. Она смотрела на меня молча, безо всяких эмоций. А когда я закончил, просто рассмеялась и сказала мне, что все в порядке, потому что она отлично провела время с моим старшим братом. У меня сердце рухнуло в пятки. У нас и так натянутые отношения с братом. Знаю, что был неправ, изменив ей первым. Но, если она знала, почему просто не порвала со мной? © Unknown author / Reddit
- Моя девушка призналась, что изменила мне. Мы вместе уже три года. Мне было очень больно, но я не знал, как реагировать. Знаю, что это глупый поступок, но я хотел как-то взять реванш. Спросил ее: «А у нас разве были моногамные отношения? Я тоже думал, что нет, так что все в порядке». Моя девушка теперь сходит с ума. Мне следовало бы порвать с ней, но мы все еще вместе, и она думает, что я тоже развлекаюсь на стороне. Все время названивает мне и пишет по любому пустяку. Это безумие, но мне приятно наблюдать ее истерику. © Far_Artichoke_4263 / Reddit
- Всякий раз, как моя мама злилась на меня, она готовила мне острое, хотя я ненавидела такую еду. А когда я просила что-нибудь другое, она срывалась и плакала. Кричала, что она столько времени потратила на готовку и что я ее не люблю. В 16 лет я взяла на себя больше обязанностей по дому, в том числе готовила ужин два раза в неделю. А моя мама терпеть не может макароны. Так вот, в один прекрасный вечер, когда мать накричала на меня и я разозлилась на нее за это, я поняла, что могу отомстить. С того вечера я готовлю для нее только макароны. А когда она пытается отказаться, говорю: «Ты всегда ела это раньше, что не так? Ты злишься на меня, мама?» Сейчас мне уже 26, и я намерена выкидывать этот трюк каждый раз, когда мы вместе едим. © badpetty***daughter / Reddit
"Сейчас мне уже 26, и я намерена выкидывать этот трюк каждый раз, когда мы вместе едим." ©
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Две несчастных бабы, которые почему-то не могут спокойно разойтись по своим жизням ...
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- Встречаюсь с молодым человеком около 10 месяцев. Узнала, что он в открытую флиртует с девушками и приглашает их на свидания. Узнала, потому что одна из таких девушек написала мне и прислала их переписку с приглашением погулять и откровенным флиртом. Ни о каких дальнейших отношениях и вторых шансах речи быть не может. Но встал вопрос, как поставить этого нахала в неудобную ситуацию и сделать ему больно? Та девушка согласилась пойти на свидание с ним и сказала мне место и время, чтобы я пришла и сделала с парнем все, что пожелаю. © Палата № 6 / VK
- Шла из магазина. Погода шикарная, летняя жара. Но только-только прошел дождь. Вокруг так живописно. Наслаждалась этим мгновением, но тут внезапно меня взяли и облили водой какие-то гонщики на старой тачке. Метров через сто увидела их у перекрестка: сломалась машина. Парни просили помощи, позвонить хотели — послала и прошла мимо. И мне не стыдно. © Карамель / VK
- Я встречался со своей девушкой около года. Сделал ей предложение, и она согласилась. Через месяц должна была быть свадьба. Но я случайно увидел сообщение в ее телефоне от бывшего. Он назначил ей встречу и написал: «Встретимся, как всегда, в восемь». И тут я вспомнил, что она в течение двух месяцев отвозит к нему их общую собаку. Мне объясняла, что собака скучает и бывший просит иногда привозить ее. Я ей доверял и даже не подумал, что она изменяет. Решил, что хочу отомстить. Я даже виду не показал, что все знаю. Когда мы уже были в ЗАГСе и нужно было ответить «да», я все рассказал, развернулся и уехал. Мои вещи уже были собраны, отдельная квартира снята в другом городе. Я оборвал все связи и ни о чем не жалею. © Палата № 6 / VK
- Не разрешила мужу ехать на вечеринку с его друзьями-холостяками. Мы поругались. Но в итоге он сказал друзьям, что не сможет быть. Помирились. Казалось, муж извинялся. Позже обнаружила, что большая часть моей одежды села в стирке. Подумала, что с ума сошла. Неужели я так сильно поправилась? Ходила сама не своя несколько недель. А на днях муж со смехом признался, что, пока я уезжала навестить сестру, он тайно отдал всю мою одежду местному портному, чтобы тот ушил ее. Его поступок был похож на маленькую месть. Сказала, что это не смешно и довело меня до слез. © throwradressessize / Reddit
- Когда мне было 18 лет, устроилась работать в одну небольшую компанию. Официально не оформляли, была на испытательном сроке. В последний день испытания начальник меня выставил, не заплатив ни копейки. Прошло много лет, и теперь он устраивается ко мне на линейную должность. Взяла его сразу же. Он безумно рад, уверен, что я все забыла. Добро пожаловать в кошмарный сон, милейший. © Подслушано / Ideer
- Парень изменил мне. А дело близилось к сдаче диплома. Он кое-как его писал, но больше искал информацию на разных сайтах зарубежных, потом просто переводил через переводчик и закидывал в документ. Типа так плагиат не докопается. А треть работы вообще я ему писала. Я не поленилась, сделала документ, где прикрепила все ссылки, скриншоты оригинального текста и его. А еще нашу переписку, где он слезно умоляет меня дописать ему диплом. Отправила на почту его кафедры. Потом узнала, что куратор его диплома заставил паренька переписывать работу. Самостоятельно. Я довольна. © Палата № 6 / VK
- Мой бывший носил галстук на работу каждый день, но не умел его завязывать. Я завязывала каждый заранее, чтобы муж потом просто сразу надевал. Когда я поняла, что отношения наши катятся под откос, я собрала все вещи, пока мужа не было. А напоследок, поддавшись порыву, залезла в шкаф и развязала все галстуки. © Crazycatlover / Reddit
- Почти год назад завел интрижку на работе. Коллега забеременела. Моя девушка узнала об этом и выставила меня. Недавно встретил ее. Дама моя уже на сносях была. А бывшая ни с того ни с сего предложила заехать к ней забрать памятную вещицу. Приехал, а она вдруг стала говорить о наших отношениях. Бывшая приняла мои извинения за то, как я с ней поступил, пожелала мне всего наилучшего в моей новой семье и обняла меня, когда я уходил. Признаюсь, я крепко обнял ее, но это было исключительно из-за облегчения, а не из-за оставшихся чувств. Я провел меньше часа у нее дома, а затем отправился в больницу: моя возлюбленная родила. Про встречу с бывшей ничего ей не рассказывал, так как не хотел подливать масла в огонь. В больницу меня не пустили. Я пытался звонить своей девушке и ее маме снова и снова. Но в ответ пришло лишь видео — запись дверного звонка, на которой я вхожу к бывшей в 9:30 и выхожу в 10:15. А объятия выглядели так, будто мы поцеловались. Никто не поверил, что это подстава. Я спросил бывшую, почему она так поступила. Она ответила, что не позволит мне чувствовать себя невиноватым, и заблокировала меня. А моя девушка теперь отказывается от любого контакта со мной и не позволяет мне видеться с сыном. © Unknown author / Reddit
- Угораздило влюбиться в женатика. Была непродолжительная связь. А потом он сказал, что так не может. Мол, совесть грызет. Выбрал остаться в семье. Ну я решила отомстить: прислала его жене все наши переписки и фото. Так эта женщина взяла и простила мужа. А меня они вовсе заблокировали везде. И кому я сделала хуже? © Палата № 6 / VK
Измена — всегда больно и обидно. Но переживают ее все по-разному. Пользователи сети поделились своими историями из жизни.
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