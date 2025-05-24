14 человек, которые сходили в аптеку, а вернулись с ворохом впечатлений
Уверены, каждому фармацевту есть что рассказать о своей ежедневной работе. Порой в аптеку заходят такие кадры, что хоть стой, хоть падай, а профессионализм нужно сохранять. Герои этих историй проявили терпение, добродушие и чувство юмора на рабочих местах.
В статье используются изображения, созданные искусственным интеллектом.
- Как-то раз ко мне на работу пришел странный мужчина и вежливо попросил любое лекарство. Я сначала не понимала, что с ним делать, но чтобы отвязался, дала ему таблетку аскорбиновой кислоты. Он поблагодарил, исчез на месяц, затем вернулся и рассказал, что лекарство ему помогло, но ему нужно еще. Так продолжается уже полгода, поэтому у меня под прилавком всегда есть аскорбинка на случай, если вдруг он опять появится. © Не все поймут / VK
- Как-то раз зашла в аптеку. За прилавком — девушка, видно, что новенькая. Говорю, что мне нужно. У нее в глазах паника. Долго ищет. Тогда я ей начинаю говорить, где что лежит. Она в шоке, все находит. Смотрит на меня с опаской. Тогда я просто мило улыбнулась и вышла, оставив ее в этом приятном замешательстве. Я работала в этой аптеке, и с моего ухода в ней ничего не поменялось. © Палата № 6 / VK
- Была у нас клиентка, которая, прежде чем платить, проверяла, хорошие лекарства или плохие. Причем не важно было, что лекарства были одни и те же, коробки-то разные. Так вот она приносила с собой ожерелье с кристаллом, держала его над каждой пачкой, и если «ожерелье показывало, что таблетки плохие», она просила дать другую упаковку. Я и мои коллеги в таких случаях уходили в подсобку и делали вид, что меняем. © murdacai999 / Reddit
- Работаю в аптеке. Приходит пожилой мужчина и просит пластырь, чтобы не испортить усы. Я ничего не понимаю, переспрашиваю. А он мне выдает: «Мне нужно заклеить рот на всю ночь». Обалдеть! В итоге оказалось, что он хотел заклеивать рот на ночь, чтобы не храпеть. Это вместо того, чтобы пройти обследование на апноэ сна. После моих многократных просьб не заклеивать себе рот и обратиться к врачу, он сказал: «Ну, если в следующий раз, когда вы меня увидите, у меня не будет усов...» — и ушел. Выражение лиц моих коллег, когда я обернулась, было бесценно © OccasionalDoleWhip / Reddit
- Работаю в аптеке. Однажды бабка полчаса ругалась на фармацевта, который стоял в углу и никак не реагировал. Это был манекен в медицинском халате. © ramizez / Pikabu
- Как-то раз мужик купил электронный термометр. Через минут 10 возвращается: «Ерунду показывает! Каждый раз разные показатели». Попросила измерить при мне — все верно показал. Спросила, как мерил ранее, а он выдал: «Да я его подносил к печке в машине». © Подслушано | Аптека / VK
- Я студентка и накануне сессии я постоянно нервничала. Решила зайти в аптеку за успокоительным. Фармацевт пробила мне валерьянку, а потом смотрит на меня и так душевно говорит: «Девушка, знаете, если бы у нас продавался сон, я бы обязательно вам его дала. Бесплатно. Поэтому, пожалуйста, берегите себя! Находите хоть немного время для сна!» Похоже, это уже последняя стадия... Но даже такая забота приятна. © Не все поймут / VK
Я в течении недели до сдачи диплома мужем спала в лучшем случае часов 12. Муж с другом корректировали чертежи перед сдачей, тексты и т.д., а я набирала тексты их дипломов. Они спали по очереди по паре часов. Преподаватель утвердил дипломные работы обоим окончательно только за пару дней до защиты. Потом проспали около суток подряд, наверное. Правда, и лет нам было тогда по 21му. Сейчас я так уже, конечно, не выдержу.
- Как-то раз меня попросили узнать пароль от домашнего интернета. Видимо, решили, что раз в аптеках есть компьютеры, я смогу с этим помочь. © Upstairs-Country1594 / Reddit
- Раз в месяц я меняю одному мужчине контактные линзы. Он носит 30-дневные линзы, но сам справиться не может. Оптометрист брал с него плату за визит каждый раз и переносил прием на две недели вперед, так что он две недели ходил слепым. Как-то он спросил меня, умею ли я это делать, и с тех пор приходит каждый месяц. © ___mcsky / Reddit
- Работаю в аптеке при больнице. Как-то раз пришел пациент и спрашивает, мол, сколько он получит радиации при рентгеноскопии. Я честно сказала ему, что ничего не знаю о радиации, но он может позвонить в рентгенологический кабинет. Он не уходил, пока я не дала ему номер телефона директора рентгенологии, чтобы он мог спросить именно у него. Конечно, это был основной номер радиологии. Ушел недовольный. © pillywill / Reddit
- Однажды субботним вечером в больничную аптеку позвонил парень и спросил: «Кубические сантиметры и миллилитры — это одно и то же?» Оказалось, что он менял масло в мотоцикле и не знал метрической системы, поэтому решил, что фармацевт может подсказать. И он оказался прав. © wilderlowerwolves / Reddit
- У меня был особенный клиент. Он был очень милым, но проверял каждый пузырек, просил особым образом складывать лекарства в пакет. Иногда он приходил в плохом настроении, и тогда все нужно было проверить по три раза, вплоть до того, что он сравнивал пузырьки, принесенные из дома, с теми, что покупал. Еще он всегда просил заменить крышки с защитой от детей на обычные, но всегда отказывался подписать соответствующий документ. © Impossible_***_2741 / Reddit
- Ближе к ночи к нам в аптеку зашла девушка: «Можно посижу немного?» Я решила, что пусть посидит, мало ли. Сидит она час, другой. Мы с охранником переглядываемся, а у нее глаза в одну точку. Спрашиваем, мол, что сидит. А она в ответ: «Так я забыла телефон и ключи от дома на работе, а идти теперь некуда». Посоветовались и решили, что выгонять ее не будем. Район у нас неблагополучный, мало ли что может случиться, а она нам по сути не мешает, пусть сидит. В общем, ушла она только полседьмого утра. Много у нас интересных историй именно по ночам случается. © Phenotropil150 / Pikabu
- Пришел к нам как-то рабочий чинить ящики в аптеке. Ну и насмотрелся, бедолага. Сначала заходит один товарищ:
Он: У вас начальник есть на рабочем месте?
Я: Нет.
Он: Давайте я задам вам вопрос, вы мне откажете, и я вежливо уйду, как и пришел.
Я: Слушаю.
Он: У вас здесь можно заработать?
Я: Нет, здесь вам не заработать.
Он: Всего доброго.
Я: Удачи в заработке.
После него сразу заходит дед. Походил по аптеке, потом пошел к выходу, приоткрыл дверь, постоял, передумал, подошел, смотрит на меня, открывает рюкзак и достает пакет с вяленой рыбой, улыбается.
Я: Спасибо, такое не ем.
Он: Вы знаете, что это?
Я: Да, рыба, полагаю.
Он: Да, сам только что свялил.
Я: Не, спасибо.
И мужик ушел. Рабочий смотрит на это все и говорит: «Да, весело у вас тут». Ага, цирк просто.
© Подслушано / VK
Если нравятся истории из разных профессиональных кругов, тут еще есть: