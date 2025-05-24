14 человек, которые сходили в аптеку, а вернулись с ворохом впечатлений

Я в течении недели до сдачи диплома мужем спала в лучшем случае часов 12. Муж с другом корректировали чертежи перед сдачей, тексты и т.д., а я набирала тексты их дипломов. Они спали по очереди по паре часов. Преподаватель утвердил дипломные работы обоим окончательно только за пару дней до защиты. Потом проспали около суток подряд, наверное. Правда, и лет нам было тогда по 21му. Сейчас я так уже, конечно, не выдержу.