14 неизбитых фото культовых знаменитостей, которые удивят похлеще подснежников в январе

Культура
23 часа назад

Большинство из нас помнит своих кумиров лишь по их самым культовым фильмам или широко известным фотографиям. Однако не все видели их молодыми, а посмотреть тут есть на что.

Луи де Фюнес

Элизабет Тейлор

Светлана БМВ
19 часов назад

Хотя детская фотография чёрно-белая, видно, что девочка накрашена. Или это ретушь такая. Но и в детстве Элизабет была красоткой.

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Марк Твен

Мэрилин Монро

Альберт Эйнштейн

Софи Лорен

Dia_Mak
19 часов назад

Таааакс, надо же без ложки есть?! А тут итальянка, поменяли правила этикета за эти годы?

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Стивен Хокинг

Чарли Чаплин

Эрнест Хемингуэй

Стив Джобс

Мэгги Смит

Сальвадор Дали

Лучано Паваротти

Кларк Гейбл

Капибара в кимоно
15 часов назад

Мдя. Мне даже показалось, что это фейк. Но нет... Этот лопоухий дрищ с редкими зубами и дурацкой причёской и правда Кларк Гейбл собственной персоной

Комментарий с изображением на AdMe.Media
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Интересно посмотреть и на то, как на самом деле выглядели ученые, которых в фильмах сыграли культовые актеры.

Фото на превью Unknown author / Wikimedia Commons, Los Angeles Daily News / Wikimedia Commons, CC BY 4.0

Комментарии

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Вэлл
10 часов назад

А кого-то удивляют подснежники в январе? Н-а этой неделе москвичи показывали фото цветущих прямо_сейчас подснежников.

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