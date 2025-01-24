14 неизбитых фото культовых знаменитостей, которые удивят похлеще подснежников в январе
Большинство из нас помнит своих кумиров лишь по их самым культовым фильмам или широко известным фотографиям. Однако не все видели их молодыми, а посмотреть тут есть на что.
Луи де Фюнес
Элизабет Тейлор
Хотя детская фотография чёрно-белая, видно, что девочка накрашена. Или это ретушь такая. Но и в детстве Элизабет была красоткой.
Марк Твен
Мэрилин Монро
Очень отдалённо напоминает девушка нa левой фотографии мировой с*кс символ Мэрилин Монро.
Альберт Эйнштейн
Софи Лорен
Таааакс, надо же без ложки есть?! А тут итальянка, поменяли правила этикета за эти годы?
Стивен Хокинг
Чарли Чаплин
С нормальной прической и без обувной щетки под носом - Чаплин был красавчиком)
Эрнест Хемингуэй
Стив Джобс
Мэгги Смит
Сальвадор Дали
Лучано Паваротти
Кларк Гейбл
Мдя. Мне даже показалось, что это фейк. Но нет... Этот лопоухий дрищ с редкими зубами и дурацкой причёской и правда Кларк Гейбл собственной персоной
Интересно посмотреть и на то, как на самом деле выглядели ученые, которых в фильмах сыграли культовые актеры.
Комментарии
А кого-то удивляют подснежники в январе? Н-а этой неделе москвичи показывали фото цветущих прямо_сейчас подснежников.