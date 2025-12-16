14 ситуаций, когда Тайный Санта вручил подарок, о котором все еще долго судачили

Мы такое устраивали еще в нулевые на форуме (мы активно общались оффлайн, раз в месяц стабильно тусовались человек по 10-20), но я не участвовала. Не умею такое делать, а тяп-ляп - неприлично. Во взрослом состоянии тоже не участвую. С удовольствием смотрю, какие некоторые умеют красивые подарки собирать и тихо завидую. :)