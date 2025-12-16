С чего вы взяли, что А была в восторге? Может она просто лучше воспитанна
14 ситуаций, когда Тайный Санта вручил подарок, о котором все еще долго судачили
Идея Тайного Санты проста: немного веселья, чуть-чуть сюрпризов и готова еще одна в копилку искорка новогоднего настроения. И все складывается чудесно, когда люди действительно хотят порадовать друг друга. Но практика показывает, что подходы бывают разными — от искреннего старания до попытки выкрутиться подручными средствами. Эти истории — как раз о таких случаях.
- У сына в классе устраивали Тайного Санту. В родительском чате особенно выделялась одна мама — каждый день тряслась, что ее драгоценной дочке могут подарить «что-нибудь ужасное, типа магнитик». При этом многозначительно намекала, что их подарок — «очень достойный», и они там едва в бюджет укладываются. Интрига шла такая, будто готовят вручение Оскара. Как же я ржала, когда узнала, что та девочка подарила другому ребенку просто шоколадку, самую дешевую. Даже без новогодней упаковки.
- Решили в офисе устроить Тайного Санту. В начале декабря тянули из мешочка бумажки с именами. Мне попался начальник отдела. Я выбрала прикольный ежедневник, красиво упаковала и, чтобы не вручать лично, положила сверток на его стол, когда он вышел. Начальник открыл подарок, он ему понравился, но мужик стал допытываться, кто ему его подарил — чуть ли не камеры хотел пересматривать. Такое поведение полностью обесценивает саму идею этой игры. Именно поэтому на следующий год я отказалась участвовать — и уже два года как в это не ввязываюсь. © Ольча Минаева / Dzen
- Я вытянула имя коллеги — назовем ее «А». В ее списке пожеланий на выбор были свечи, носочки и подарочные карты. Забавно, что я сама написала точно такие же варианты. Только носочки показались мне слишком скромным подарком, поэтому я купила набор из трех пар шерстяных носков — красивых, в сезонных цветах. Это уже выходило за рамки бюджета, но я еще добавила фирменную свечу с праздничным зимним ароматом. Все аккуратно упаковала и положила в декоративный пакет с открыткой. «А» была в восторге. Когда настала моя очередь открывать подарок, я нашла внутри запыленную свечку с дынным запахом и две пары очень дешевых носков с Санта-Клаусами — тоненьких и коротких. Все было просто брошено в пакет, а сверху прикрыто мятой салфеткой. Я ни на что особо не надеялась, но, признаюсь, было немного обидно. © Frodoslegacy / Reddit
- Ох уж этот Тайный Санта... Поучаствовала как-то на свою беду — больше никогда. Купила дорогой шоколад, красивый блокнот, мыло ручной работы в виде елочки, упаковала все в симпатичную коробочку. Получила... открытку. Просто открытку, которые в магазинах у касс продают в новогодний сезон. Но самое веселое, что вместо душевного поздравления в открытке была ссылка на соцсети «щедрой дарительницы».. © Миранда Буш / ADME
- У нас на работе каждый год проводят Тайного Санту. И каждый год я выбираю подарок с душой, продумываю детали — и каждый год в итоге ужасно разочаровываюсь в том, что получаю сама. Никто никогда не вкладывает столько же усилий. В прошлом году мы решили обменяться кружками. Ну, кружка — идеальный вариант: можно выбрать что-то под интересы человека, с буквицей, со стильным рисунком — не промахнешься. И действительно, многие получили классные кружки, подобранные под хобби, вкус или просто красивые. А мне достался набор из мини-грелки и кружки с теми самыми странными серыми мишками с голубым носом. Все, кому я показывала подарок, смеялись: они прекрасно знали, что это вообще не мой стиль и никак не связано с моими интересами. Подозреваю, что мой Санта был тем самым человеком, который пропал на все утро перед нашим мероприятием, чтобы в панике купить первое, что попадется под руку, потому что он просто забыл про обмен. © brandnewsnakemomma / Reddit
- Играли на работе. Каким-то образом мое имя попало в списки Тайного Санты дважды. Сначала я получила ваучер, который можно было реализовать в игровом магазине. Я обожаю игры и была в восторге. А потом мне достался набор всякой душистой ерунды того противного розового цвета, который я терпеть не могу. Поскольку человек, вместо которого мое имя написали второй раз, был парнем, у меня, конечно же, отобрали ваучер. А ведь коллега, которому его передарили, ни разу не геймер. Ну а я осталась с этим дурацким набором. © FraggleGoddess / Reddit
- В новом коллективе пригласили сыграть в «Тайного коллегу». Мне выпал незнакомый человек, а времени на выбор подарка крайне мало. И вот я быстро сообразила подарить ему дорогие духи, которые давно уже купила своему бывшему. А через пару дней меня вызвала начальница и деликатно вернула подарок, объяснив, что мой подопечный женат и отказался от такого подарка, ведь такая роскошь от коллеги могла вызвать недовольство и ревность со стороны жены. © zelenoglazka419
- На работе был Тайный Санта. Получила в подарок коробочку с колечком — открывала дома, у мужа на глазах. Так как подарок тайный — не знаю от кого, все попытки узнать — тщетны, а тут вчера донесли, что девочка из соседнего отдела решила таким образом подшутить, проверить крепость наших отношений с мужем, мол, повлияет это или нет. © Карамель / VK
- На работе проводили Тайного Санту, и я вообще не собиралась участвовать — с финансами были туговато, но мама (мы работаем вместе) записала меня без спроса и вытянула за меня имя. Мне достался начальник, большой фанат Disney и Marvel. Я подошла к делу тщательно: купила лимитированную фигурку Алой Ведьмы с комиксом, добавила свой старый, но идеально сохранившийся комикс «Spider-Man» 1998 года. Когда коллеги открывали свои подарки, было видно, что не я одна постаралась. Кто-то получил стильную термо-кружку, кто-то — уютную пижаму, красивую свечу, наборы лосьонов, мягкие пледы и другие милые вещи. Было по-настоящему приятно наблюдать, как люди улыбаются и радуются сюрпризам. А я открыла пакет, в котором лежали детский нетоксичный лак для ногтей, просроченные конфеты в хэллоуинской упаковке и пустая открытка Hello Kitty. Было очевидно, что человек просто бросил внутрь что-то детское, что валялось дома. Когда я показала лак одной коллеге, она рассмеялась и спросила, не обидела ли я кого-то — мол, подарок будто намекает, что меня считают «ребячливой». © babylocket / Reddit
- Тоже поучаствовала в подобном мероприятии. Постаралась, собрала коробочку с приятными мелочами, уложила все с душой и отправила адресату. А мой отправитель просто выслал мне обговоренную заранее сумму. © Пятый формат / Dzen
- В прошлом году играли с друзьями в Тайного Санту. Думали, что никто не промажет: мы давно знаем вкусы друг друга, плюс составили вишлисты. Один друг честно написал, что хочет получить баночку красной икры. Прямо ждал ее весь декабрь, мечтал как намажет «тот самый» бутерброд. И вот наступает обмен. Он открывает пакет, а там аккуратный, вполне приличный набор: теплые зимние носки и мини-термос. Нормальный подарок, не дешевка и не ерунда, но на хлеб носки не положишь.
Какой интересный друг - баночку красной икры, а мог бы фаланги камчатского краба попросить или баночку чёрной икры, хотеть - так на полную катушку!
- В онлайн-книжном клубе мы играли в Тайного Санту. Мне достался ник девушки, которую я плохо знала. Я расстаралась — изучила ее интересы, купила книги, которы были бы ей интересны, добавила приятные мелочи и связала для нее шарф. Она заранее попросила отправить подарок пораньше, потому что будет в отъезде и хочет открыть заранее, чтобы потом написать благодарность — так у нас принято — в общей теме. И в этот день она и правда отметилась с благодарностью, но странно: упомянула только шарф, а все остальное назвала «и еще кое-что», хотя обычно люди подробно перечисляют подарки. Я решила, что она просто торопилась. Но когда пришла моя посылка, все стало очевидно. Все, что я ей отправила, кроме шарфа, она положила в коробку, и послала мне в подарок. Кто же знал, что мы стали Тайными Сантами друг для друга. © archelz15 / Reddit
- Я один раз поиграла на работе. Нужно было потратить $5-6 и указать свои пожелания. Так как я не пользуюсь декоративной косметикой, об этом и написала. А дальше список того, чему буду очень рада: теплые носки с новогодним принтом или маска для сна, подумав, что как раз за такие деньги можно найти или то или другое. Мой Санта подарил обе мои хотелки, только носочки оказались малы на 3 размера — а я указывала какой нужен-, а очень симпатичная маска с оленьими рожками — абсолютно не задерживала свет. Я сама никак не могла придумать, что подарить, работы перед Новым годом было невпроворот всегда, а в тот год был вообще атас. В итоге, 29 декабря забежала в сетевой магазин, а там — пустые полки! Еле нашла приличный набор — гель для душа и шампунь в новогодней упаковке, положила в красивый пакетик, и передала. Носки передарила дочке подружки. Больше не играю. © Екатерина Т. / Dzen
- На работе играли в Тайного Санту, но немного изменили правила. Под елку все положили по подарку, а потом, по очереди, брали оттуда тот, что глянулся. Среди горы подарков выделялась коробка для яиц. Конечно, ее никто не брал. А моя очередь была последней. Думаю, ну хоть омлет с утра сооружу, открываю, а там в каждой ячейке — мини-баночка классных специй: шафран, розовый перец, копченая соль и так далее, а к крышке прикреплен ваучер в магазин с деликатеской.
У "Уральских пельменей" забавный номер про тайного Санту был)) Брекоткин в роли тещи неподражаем!)
Эх, грустные истории, а должны быть тёплые. Что не так с этим миром?
Мы такое устраивали еще в нулевые на форуме (мы активно общались оффлайн, раз в месяц стабильно тусовались человек по 10-20), но я не участвовала. Не умею такое делать, а тяп-ляп - неприлично. Во взрослом состоянии тоже не участвую. С удовольствием смотрю, какие некоторые умеют красивые подарки собирать и тихо завидую. :)
Мы просто дарим небольшие сувениры друг другу, без всяких тайн и сант. Подходим, поздравляем, желаем, вручаем. Открытку, шоколадку, конфетку, полотенце, брелоки, магнитик.. Никаких обид, претензий, прочего