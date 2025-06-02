У меня похожая, но черная была в 94 году. Надо было оставить и дочке задарить
14 стильных находок, которые стоит урвать в этом сезоне
Лето 2025 уже наступило, а значит, самое время обновить гардероб! Мы собрали для вас 14 абсолютных must-have этого сезона — вещи, которые не только сделают ваш образ трендовым, но и останутся актуальными надолго. От базовых элементов до ярких акцентов — выбирайте то, что созвучно вашему стилю!
Если джинсовые шорты, то подлиннее
Этим летом короткие и облегающие модели уже не пользуются такой популярностью. Сейчас модницы предпочитают носить более свободные и длинные шорты, которые отлично смотрятся и с блузками в стиле бохо, и со строгими рубашками, и с элегантными пиджаками. Кстати, два последних образа можно спокойно примерить и на работу. А если надеть длинные шорты со стильным боди и туфлями на танкетке, то в таком виде легко можно отправиться на вечеринку.
Микрошорты
Этим летом дамы радостно демонстрируют ноги и подбирают шорты, которые прикрывают только верхнюю часть бедра. И речь идет не только о джинсовых изделиях, украшенных неряшливой бахромой. Сейчас на пике моде шорты и из других материалов: атласа, кожи, кашемира, хлопка. Чтобы образ казался более завершенным, к шортам стоит подобрать подходящий по цвету верх: рубашку, блузку или футболку.
Длинные прозрачные юбки
Длинные юбки из легких прозрачных тканей — шелка, тюля или кружев — появились на подиумах пару лет назад и не торопятся сдавать свои позиции. С одной стороны, эти модели выглядят достаточно нарядно и отлично подходят для выходов в свет. С другой стороны, прозрачный материал изящно обрисовывает ноги и создает ощущение легкости. К таким юбкам отлично подходят простые и лаконичные топы.
К длинной джинсовой юбке отлично подойдет интересный топ
Шорты из плотного материала
Шорты все еще считаются неподходящей одеждой для офиса, но только если речь идет о мужчинах. Дамы вполне могут заменить классический брючный костюм на более интересное сочетание: пиджак и шорты.
Лучше всего выбрать шорты длиной до колена или чуть короче из более жестких или плотных материалов, со складками или без них. Такой наряд выглядит достаточно официально, при этом в теплые летние деньки носить его значительно приятнее.
Платья с заниженной талией
Сравнили повседневное скромное платье и вечернее оголённое по самое "небалуйся".
Времена, когда барышни подчеркивали линию талии, затягивая поясок на платье, прошли. Сейчас в тренде модели с заниженной талией, причем лучше всего такой фасон смотрится на длинных нарядах. Для торжественного мероприятия отлично подойдет платье с ассиметричным декольте, а более простые модели можно носить хоть каждый день.
Бермуды
Этим летом свободные шорты карго с карманами теряют свою актуальность, тогда как бермуды, наоборот, обретают былую популярность. В них можно спокойно отправиться хоть в офис, хоть на пляж. Некоторые считают, что этим летом бермуды потеснят даже юбки.
С этими шортами можно создать и праздничный, и повседневный образ, а свободный крой поможет спокойно пережить даже самые жаркие деньки. Для делового мероприятия отлично подойдут бермуды из плотной ткани в сочетании с шелковой блузкой или рубашкой. Ансамбль из ярких льняных или хлопковых шорт и простой футболки выглядит более непринужденно.
Простые белые платья
В этом сезоне белые наряды стали отличной альтернативой маленькому черному платью, которое по идее должно быть в гардеробе каждой женщины. Главное — выбрать модель простого кроя, длинной примерно до середины бедра, с минимальным декором, иначе может возникнуть ощущение, что дама сбежала со свадебной церемонии.
Пижамные шорты
Сейчас пижамные шорты пользуются небывалой популярностью. Такие модели обычно шьют из легкого хлопка, шелка или сатина, а благодаря эластичному поясу их можно носить и на талии, и на бедрах. Причем пижамные шорты отлично сочетаются и с простыми футболками, и с рубашками, и с пиджаками, и с легкими свитерами. А вот велосипедки, похоже, окончательно вышли из моды, и в этом сезоне их уже никто не носит.
Капри
Еще недавно капри, которые занимают промежуточную ступень между шортами и брюками, считались чем-то старомодным, но сейчас они вновь в тренде. Шелковые штаны отлично подойдут для вечернего мероприятия, а модели из более плотных тканей можно надеть и в офис. Легкие льняные или хлопковые капри с ярким цветочным принтом — хороший вариант для чего-то менее официального.
Юбки с бахромой
Подолы, украшенные бахромой, были в моде в 20-х годах прошлого века. Сейчас этот тренд возвращается, правда, юбки с такой отделкой обычно длиннее чем те, что носили флэпперы. Чаще всего эти модели отшивают в вариантах миди и макси. На каждый день они не слишком подходят, зато на торжественном рауте или в ночном клубе смотрятся идеально.
Кожаные юбки
Летом, в жару в таких худеть хорошо..пропотеешь насквозь, особенно в дермантине
Хотя такая одежда сама по себе не кажется лучшим вариантом для лета, кожаные юбки неожиданно стали последним писком сезона. Причем популярностью пользуются разные фасоны: и мини-юбки, и более свободные модели с низкой посадкой, и юбки с запахом. Не обязательно выбирать черную юбку, можно примерить изделие из кожи, окрашенной в разные яркие цвета.
Шорты с обработанными швами
Хотя шорты с потертостями, прорехами и бахромой все еще продолжают носить, этим летом большей популярностью пользуются чуть более свободные модели с аккуратно обработанными краями штанин. Кстати, такие модели гораздо проще сочетать с верхом в разных стилях.
Летняя обувь на платформе хорошо смотрится с пышными юбками
Не просто следуйте трендам, а создавайте их. Выбирайте то, что резонирует с вашим настроением, экспериментируйте с сочетаниями и не бойтесь выделяться.
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Комментарии
Все новое- хорошо забытое старое© но некоторые модные вещички мы не успели забыть.. рано вернулись