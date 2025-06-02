14 стильных находок, которые стоит урвать в этом сезоне

Шорты все еще считаются неподходящей одеждой для офиса, но только если речь идет о мужчинах. Дамы вполне могут заменить классический брючный костюм на более интересное сочетание: пиджак и шорты.

Лучше всего выбрать шорты длиной до колена или чуть короче из более жестких или плотных материалов, со складками или без них. Такой наряд выглядит достаточно официально, при этом в теплые летние деньки носить его значительно приятнее.