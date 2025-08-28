15+ актеров и актрис, которые так сильно изменились для роли, что их невозможно узнать в гриме

Кино
1 час назад

Забыть о собственном лице и на несколько месяцев стать совершенно другим человеком — на такое способны только смелые актеры. И пока одни меняют лишь прическу, другие с помощью гримеров «стареют» сразу на несколько десятков лет или превращаются в настолько невероятных созданий, что их и мама родная не узнает. Приготовьтесь удивляться!

19. Виктор Сухоруков — Павел I, «Бедный, бедный Павел» (2003)

18. Светлана Немоляева — Тортилла, «Буратино» (2026)

Плодожорка
4 минуты назад

Фильм снят но выходит в прокат 1 января 2026 года. В Википедии тоже указан как "будущий фильм".

-
-
Ответить

17. Наталья Крачковская — медведица, «Мама» (1976)

16. Олег Ефремов — Айболит, «Айболит-66» (1966)

15. Георгий Вицин — пан Одиссей Цыпа, «Кабачок „13 стульев“» (1960–1970-е)

14. Лев Зулькарнаев — межгалактический курьер, «Сто лет тому вперед» (2024)

13. Максим Матвеев — Влад Вихров, «Мосгаз. Последнее дело Черкасова» (2023)

12. Марина Александрова — проводница Зина, «И шел поезд» (2005)

11. Федор Бондарчук — Карабас Барабас, «Буратино» (2026)

10. Александр Голубев — Андрей Боголюбский, «Князь Андрей» (2025)

9. Анна Уколова — Соловей-Разбойник, «Летучий корабль» (2024)

8. Евгений Цыганов — дед, «Батя 2. Дед» (2025)

7. Ирина Горбачева — птица Алконост, «Огниво» (2024)

6. Егор Бакулин — Водовик, «По щучьему велению» (2023)

5. Роман Курцын — Гамлет, «Возвращение попугая Кеши» (2024)

4. Александр Петров — Кот Базилио, «Буратино» (2026)

3. Мария Лисовая — Аня, «Вратарь галактики» (2020)

2. Светлана Ходченкова — Баба Яга, «Яга на нашу голову» (2025)

1. Сергей Бурунов — водяной, серия фильмов «Последний богатырь»

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее