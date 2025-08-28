15+ актеров и актрис, которые так сильно изменились для роли, что их невозможно узнать в гриме

Забыть о собственном лице и на несколько месяцев стать совершенно другим человеком — на такое способны только смелые актеры. И пока одни меняют лишь прическу, другие с помощью гримеров «стареют» сразу на несколько десятков лет или превращаются в настолько невероятных созданий, что их и мама родная не узнает. Приготовьтесь удивляться!
19. Виктор Сухоруков — Павел I, «Бедный, бедный Павел» (2003) 18. Светлана Немоляева — Тортилла, «Буратино» (2026)
Фильм снят но выходит в прокат 1 января 2026 года. В Википедии тоже указан как "будущий фильм".
17. Наталья Крачковская — медведица, «Мама» (1976)
Замечательный фильмец, и актёры в нём снимались весьма известные.
16. Олег Ефремов — Айболит, «Айболит-66» (1966) 15. Георгий Вицин — пан Одиссей Цыпа, «Кабачок „13 стульев“» (1960–1970-е) 14. Лев Зулькарнаев — межгалактический курьер, «Сто лет тому вперед» (2024) 13. Максим Матвеев — Влад Вихров, «Мосгаз. Последнее дело Черкасова» (2023)
Максим любит менять внешность в кадре, везде разный.
12. Марина Александрова — проводница Зина, «И шел поезд» (2005) 11. Федор Бондарчук — Карабас Барабас, «Буратино» (2026) 10. Александр Голубев — Андрей Боголюбский, «Князь Андрей» (2025) 9. Анна Уколова — Соловей-Разбойник, «Летучий корабль» (2024) 8. Евгений Цыганов — дед, «Батя 2. Дед» (2025) 7. Ирина Горбачева — птица Алконост, «Огниво» (2024) 6. Егор Бакулин — Водовик, «По щучьему велению» (2023) 5. Роман Курцын — Гамлет, «Возвращение попугая Кеши» (2024) 4. Александр Петров — Кот Базилио, «Буратино» (2026) 3. Мария Лисовая — Аня, «Вратарь галактики» (2020) 2. Светлана Ходченкова — Баба Яга, «Яга на нашу голову» (2025) 1. Сергей Бурунов — водяной, серия фильмов «Последний богатырь»
Смотрите еще больше крутых перевоплощений в наших материалах: