А зачем хорошо общаться с родственниками, которые читали то, что для них не предназначено. Я бы с такими общалась в стиле "Привет, пока" и всё.
15+ человек, чьи близкие непредсказуемы как погода весной
Истории
5 минут назад
Иногда самые неожиданные вещи становятся причиной семейных конфликтов и недопонимания. Один человек считает, что справедливо требовать от взрослого сына оплачивать часть расходов, другой — что подарки с маркетплейсов обесценивают заботу. Кто-то всю жизнь поддерживает одного родителя, а потом узнает правду, меняющую все.
В этой подборке — истории, где любовь и разочарование идут рука об руку.
- Когда мой сын пошел работать в возрасте 22 лет, то я ему сразу сказала, что часть его зарплаты уходит ко мне. Это примерно 1/4. Если не хочет отдавать деньгами, пусть платит за коммунальные услуги и покупает часть продуктов. Если ему что-то не нравится, то может уезжать на другую квартиру и жить отдельно от меня. Сын побурчал, но согласился. Ведь ест хорошо и благами квартиры пользуется. А значит, пора учиться финансовой грамотности. Тянуть на одну зарплату мужика я не собираюсь. © Подслушано / Ideer
- Разные есть у людей загоны по жизни, но мама меня прям удивила новиночкой, сообщив, что ее бесят подарки, купленные на маркетплейсах. Дескать, это слишком просто: «Ты ведь вместо того, чтобы потратить время, походить по магазинам, поискать то, что меня порадует, просто сидишь в своем телефоне между делом, а потом тебе еще и привезут все прям домой. Как я могу считать, что ты меня ценишь, если это все так просто?» Насколько же человек не знает уже, к чему прикопаться, а. © Подслушано / Ideer
- Все мое детство я держался за отца! Мы были одной командой. Над мамой смеялись и не принимали ее. Она была для нас фурией какой-то ругающейся. Потом мне исполнилось шестнадцать, родители развелись, и я остался с отцом. И тогда начался ад. Он не делал ничего, кроме как сидел за компьютером и играл в приставку. Не мог пожарить яйца, не знал, как включить стиралку. Ему было все равно, как я учусь, и есть ли у меня зимняя куртка. Оказалось, все держалось на маме... Я вернулся к ней. Долго просил прощения. Она простила. С отцом больше не общаюсь. © Подслушано / Ideer
- Отец изменял матери, а я знала об этом, так как при мне он не стеснялся говорить со своими любовницами, думая, что из соседней комнаты не слышно. Обо всем я молчала 3 года, но все-таки рассказала маме. Я надеялась, что она его бросит, но нет. Она простила, а он поклялся, что это не повторится. Все бы хорошо, но я вижу, что они не подходят друг-другу: папа не воспринимает маму как женщину, а отец для мамы — словно лишний ребенок. Они вместе только ради детей. А как же личное счастье? © Подслушано / Ideer
- Иногда жизнь круче кино. Я единственный ребенок в семье. Был мне 21 год, обедали с папой. В шутку спросила: «Папа, а у тебя дети есть, кроме меня?» Папа, невозмутимо: «Есть, сын, — и жует дальше как ни в чем ни бывало». У меня ступор, только моргаю. Знаю, в свое время гулял, но так легко признаться... Оказалось, в его первом двухлетнем браке, про который я знала, сын остался. Развелся до знакомства с мамой. Но я передумала знакомиться. © Подслушано / Ideer
- Я узнала, что моя бабушка познакомилась с дедушкой, потому что встречалась с его братом. Как она сама сказала, это была короткая интрижка, и расстались они задолго до того, как она положила глаз на дедушку. Но все равно это в итоге привело к обиде между братьями. И, честно говоря, многое объяснило. Даже когда они были моложе, дедушкин брат почти не появлялся на семейных встречах, а если все-таки приходил, то держался в стороне и старался не пересекаться с бабушкой и дедушкой. © yosayoran / Reddit
- Мы в процессе покупки бóльшей квартиры — пора расширяться, на подходе второй ребенок. Смотрим хорошие четырехкомнатные квартиры. По плану вложить деньги от моей добрачной двушки, плюс материнский капитал, плюс накопления. Были на просмотре, очень удачный вариант — расположение, планировка, вид из окон. Вслух размечталась, какой сделаем ремонт, какую мебель поставим, цвета... Не стоило озвучивать первые фантазии, что в голову приходили, понимаю, что эмоциями захлестнуло. Муж меня грубо оборвал и сказал: «В моей квартире этой фигни не будет». Не могу перестать думать о его словах. И дело не в грубости, а вот в этом «в моей квартире». Выходит, что я лишаюсь добрачного жилья не ради «нашего» общего дома, а ради «его квартиры». Не знаю, что делать — расширяться нужно, детям нужны отдельные комнаты. Может, просто себя накручиваю... © Подслушано / Ideer
- Муж ушел к любовнице, и я решила стать воскресной мамой. Ну, что поделать, у меня студия, я одна тут еле помещаюсь, а сына мне сюда не впихнуть. У мужа еще до брака приобретенная трешка, так что все в ажуре. С ребенком вижусь четыре раза в неделю, на выходные беру к себе. Теперь муж умоляет забрать сына к себе, так как он хочет детей от своей новой любви. Я говорю: «А тебе какая разница, от кого дети? Вот перед тобой твой сын родной, воспитывай и наслаждайся отцовством». Каков был мой шок, когда он снял для нас с сыном двухкомнатную квартиру, чтобы я могла с ним туда съехать... Его упорству можно только позавидовать. © Подслушано / Ideer
- Далеко в другом городе у меня живет троюродная сестра. К слову, ничем не выдалась, образования толком не получила, не хочет работать. Я окончила университет и работаю на высокооплачиваемой работе для уровня столицы и городов-миллионников. Каково было мое удивление, когда мне позвонили дяди и тети и просили спонсировать саму ее и ее 2 детей. Детям 10 и 12 лет, и им нужны крутые гаджеты, по их словам. Отказала им, теперь они названивают моему младшему брату, а я враг семьи. © Подслушано / Ideer
- Когда мне было 19 лет, я впервые влюбилась. Отношения были бурными, со ссорами и извинениями. И оказывается, когда мы с парнем расставались, родители с братом исподтишка читали нашу переписку. Якобы волновались за меня. А там всякое было, и интимное, конечно. Но это еще не все! Кроме всего прочего, они показывали переписку маминой сестре с мужем и их дочкой. Читали, блин, всей семьей... Как же было противно узнать об этом через несколько лет от брата и двоюродной сестры. Очень подлый и низкий поступок, не простила их всех до сих пор за это, хоть и общаемся с родными хорошо. © Подслушано / Ideer
- Моя сестра боится сглаза и ничего никому не рассказывает, даже близким. Как-то не пустила к себе в дом наших родственников из другой страны — просто в гости зашли, жили у меня. Сказала: «Позавидуют». Хотя завидовать особо нечему — кредиты, ремонт уже десять лет не закончится. Сейчас ее дочь выходит замуж, свадьба через месяц, а мне до сих пор ничего не говорят. Вдруг сглажу. Хотя я всегда помогала — и деньгами, и жильем, сколько раз у меня жили. Теперь вот сижу и думаю — зачем я вообще столько для них делала? © Подслушано / Ideer
- С гражданским мужем вместе уже 3 года, живем в моей квартире. Все это время он работал вахтой по полгода, а тут приехал и говорит, мол, устал и хочет в офис. «Не сильно ли повлияет это на наш бюджет, справимся?» — спрашивает. Я в недоумении: а что должно измениться, если он ни разу не давал мне денег? Но оказалось, что он 3 года переводил деньги неизвестному человеку, потому что неправильно переписал номер моей карточки из-за дальнозоркости! © Подслушано / Ideer
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- Примерно в 20 лет узнала, что моя мама и три ее брата не совсем родные... Отец у них общий, а мамы разные. Дедушка был красив и богат, бабушка его любила, и прощала ему его загулы. Сколько бы он ни гулял, от жены и дочери уходить не собирался, и три раза разные женщины с помощью ребенка хотели его женить на себе. Все три раза они отказывались от ребенка, и детей собирала у себя бабушка. Естественно, все знают, кто они друг другу, но бабушка реально так одинаково ко всем относилась, что я вообще не понимала, что дяди мне наполовину родные! И сейчас у всех семьи, внуки приезжают в загородный дом к бабушке, отношения у всех прекрасные. Я до сих пор немного в шоке от ситуации, конечно. © Подслушано / Ideer
- Решили с мужем составить завещания. Я считаю, что дочь мужа от первого брака не должна в будущем иметь права на его долю в нашей совместной собственности. Наша собственность заработана нами обоими. Мой уровень дохода в разы больше дохода мужа. И вот спрашивается, почему я кому-то что-то должна? А муж считает по-другому. © Подслушано / Ideer
- Брату 30 лет, его жена на пару лет моложе, через пару месяцев станут родителями. Все началось год назад, когда в период полного безденежья они сообщили родителям, что планируют свадьбу. Те не обрадовались — для брата это уже второй брак, а первую свадьбу тоже оплачивал отец. Мама взяла кредит, хотя ей, если честно, было все равно. Но ладно бы только это. Мало того, что нюансы праздника не обговаривались с мамой, так на самом торжестве невеста была с таким видом, будто ей это все поперек горла. Подаренные деньги быстро спустили на барахло и поездку на море. Хотя из детских вещей у молодоженов нет даже кроватки. А потом они берут ипотеку... Денег на ремонт нет, но он идет — за родительский счет. И брат еще обижается, что мама с ним теперь сухо разговаривает. Просто нет слов. © Подслушано / Ideer
- Моя мама развелась с папой, когда мне был один год. Отец ходил налево. И она не побоялась остаться с годовалым ребенком на руках, хотя работала медсестрой, и отец с деньгами вообще не помогал. Сейчас мне 29 лет. Сегодня по пути в магазин проходили с мамой мимо детского сада. Я начала вспоминать что-то из детства. А мама вдруг говорит: «Я в этом садике сторожем подрабатывала, когда ты была маленькая». Я думала, что невозможно любить ее сильнее; оказывается, можно! © Подслушано / Ideer
- У моей родни есть семейный чат: там бабушки, дедушки, сестры, мужья... Добавила и я своего мужа. Ничего не предвещало беды, пока я не выложила туда нашу с мужем совместную фотку из отпуска. Одна родственница написала мне: «Ты красотка!» А муж мой ее спрашивает: «А я?» На что она отвечает: «А ты спортивный и подтянутый». Он оскорбился, сказал мне, чтобы я удаляла его из чата из-за того, что «он недостаточно красив для моих лицемерных родственников». А мужику этому 44 года... © Подслушано / Ideer
- Муж ушел к любовнице. Я давно подозревала, что что-то не так, и он сам сознался. Собрал вещи и ушел, мы жили в моей добрачной квартире. Было сложно, но я пережила. Как только я оправилась, он на пороге с цветами появляется! Как оказалось, он перепутал туризм с эмиграцией. Думал, любовница будет ему так же рубашки гладить, собирать судочки на работу и прочее. А меня эта возня тоже заколебала за долгие годы, после работы вторую смену у плиты стоять. Я его не пустила. И замки сменила. На всякий случай. © Подслушано / Ideer
- О, моя семья лучше всех умеет заставить меня чувствовать себя виноватой просто за то, что я существую. Например, через других родственников я узнаю, что, оказывается, редко звоню им. Но как только я набираю их — каждый раз оказывается, что им некогда, и они ищут любую причину, чтобы поскорее закончить разговор. Они точно знают, что по воскресеньям меня нет дома, и именно в этот день регулярно заезжают «сделать сюрприз». А потом оставляют записку с укором: мол, опять тебя не застали, ты совсем нас избегать стала. К записке обязательно прикладывают какой-нибудь подарок — как доказательство того, что это я виновата, а они стараются. Еще они покупают детям одежду на три размера больше, а к ней прилагается послание: «Давно не видели внуков, не знаем, подойдет ли». Хотя видели они их буквально месяц назад. Или привозят рождественские подарки за несколько месяцев до праздника со словами: «Мы же не знаем, увидимся ли к Рождеству». Я как-то попробовала сделать так же — просто заглянула к ним без предупреждения, как это делают они. Оказалось, это жутко невежливо. Мне объяснили, что надо было еще за неделю позвонить и согласовать. Когда я попыталась заранее договориться о встрече, то услышала: «Тут у меня запись к врачу» или «Может, я в этот день захочу прокатиться куда-нибудь». Кажется, в этом соревновании я обречена на поражение. © Themehmeh / Reddit
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