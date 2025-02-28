15+ человек, чьи близкие непредсказуемы как погода весной

Иногда самые неожиданные вещи становятся причиной семейных конфликтов и недопонимания. Один человек считает, что справедливо требовать от взрослого сына оплачивать часть расходов, другой — что подарки с маркетплейсов обесценивают заботу. Кто-то всю жизнь поддерживает одного родителя, а потом узнает правду, меняющую все.

В этой подборке — истории, где любовь и разочарование идут рука об руку.