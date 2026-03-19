15+ человек, которые и без кучи денег создают настоящий домашний уют — 19.03.2026
Говорят, что счастлив тот человек, который с удовольствием идет на работу и с не меньшим удовольствием возвращается домой. Герои нашей статьи наверняка с большой радостью приходят в свою квартиру или дом в конце рабочего дня — ведь они сделали все, чтобы их жилое пространство было максимально уютным, при этом не тратя баснословных денег.
«Вот так я обустроил студию над сараем, в котором живут козы»
«Я недавно расстался с девушкой и переехал к родителям, которые занимаются фермерством по найму. Жилье специфическое, но досталось мне совершенно бесплатно».
«Перекрасила ванную в розовый. Она так уютно выглядит со свечами, что я просто тащусь»
розовый не самый мой любимый цвет, но если девушке нравится, не возражаю. по дизайну всё подобрано со вкусом.
«Купили в ипотеку старую однушку и своими силами без опыта сделали ремонт, копаясь там по вечерам после работы»
«Теперь все на своих местах, и так приятно прийти домой».
Минималистичная спальня моей девушки
- Как уютно! Чистота, теплый свет и котик, который идеально дополняет обстановку! © ViolinistFunny1305 / Reddit
«Мне 35 и у меня никогда не было девушки»
- В отличие от большинства парней у тебя есть картины на стенах, настоящая кровать и настоящая мебель © FantasticForce6895 / Reddit
«На материалы у меня ушло 45 000 рублей»
«Сделали ремонт и новую мебель своими руками. Все началось с январских выходных, когда я сидела и скучала»
Это не новая мебель. Максимум - фасады заменили, а так мне кажется просто старую покрасили
«Мои до и после»
- Похоже на туалет в ночном клубе © mayle_kazuhay / Reddit
«Моя дофаминовая гостиная в стиле максимализм»
На вкус и цвет, как говорится. Для меня слишком разноцветно, но если помещение просторное и светлое, то почему бы и нет
«Раньше я избегала ярких оттенков, а потом на целое десятилетие потеряла способность различать цвета. Как только ко мне вернулось цветное зрение, я решила делать то, что дарит мне ощущение счастья».
«Я рискнула и нарисовала медуз в ванной»
«Мне нужно было немного цвета...»
А я бы оставила кирпич в первозданном виде, деревянные стены и дверь покрасила бы в нейтральный цвет + светлая мебель + точечно контрастные аксессуары
«Купила старый фермерский дом бабушки и дедушки и потихоньку превращаю его в райское местечко»
«Эти полки в моей спальне мы делали с нуля вместе с папой»
«Я сделала это за два дня, пока мой ребенок спал»
- Боже, вы просто невероятная! Я бы ни за что не сделала это сама, а ведь у меня даже нет ребенка! © Ollieeddmill / Reddit
«Мой муж, с которым мы прожили 14 лет, бросил меня. Месяц назад я переехала в собственную квартиру и наконец-то обустроила мою розовую спальню»
- Вау! После увиденного мне захотелось развестись со своим несуществующим мужем! © losemyhashtaag / Reddit
«Мои апартаменты до и после»
- Выглядит так, будто это совсем другая квартира! © AcceptableBee1592 / Reddit
«Вышла из своей бежевой зоны комфорта»
"Огромным и уродливым пространством"?
Матушка, да вы пижонка
Пространства ей слишком много, видите ли...
«Я два года думала, как переделать эту спальню, потому что категорически не понимала, что можно сделать со столь огромным и уродливым пространством».
«На обустройство этой комнаты ушло три года»
«Я не могу себе позволить такие обои, зато могу позволить дешевую краску и кучу малярного скотча»
«Мой низкобюджетный ремонт ванной комнаты»
«Только за поклейку обоев у нас запросили $ 2200, поэтому мы решили делать все сами».
А у вас был опыт переделки с минимальными вложениями? Поделитесь в комментариях.
