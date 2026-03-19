15+ человек, которые и без кучи денег создают настоящий домашний уют — 19.03.2026

Говорят, что счастлив тот человек, который с удовольствием идет на работу и с не меньшим удовольствием возвращается домой. Герои нашей статьи наверняка с большой радостью приходят в свою квартиру или дом в конце рабочего дня — ведь они сделали все, чтобы их жилое пространство было максимально уютным, при этом не тратя баснословных денег.

«Вот так я обустроил студию над сараем, в котором живут козы»

«Я недавно расстался с девушкой и переехал к родителям, которые занимаются фермерством по найму. Жилье специфическое, но досталось мне совершенно бесплатно».

«Перекрасила ванную в розовый. Она так уютно выглядит со свечами, что я просто тащусь»

«Купили в ипотеку старую однушку и своими силами без опыта сделали ремонт, копаясь там по вечерам после работы»

«Теперь все на своих местах, и так приятно прийти домой».

Минималистичная спальня моей девушки

Как уютно! Чистота, теплый свет и котик, который идеально дополняет обстановку! © ViolinistFunny1305 / Reddit

«Мне 35 и у меня никогда не было девушки»

В отличие от большинства парней у тебя есть картины на стенах, настоящая кровать и настоящая мебель © FantasticForce6895 / Reddit

«На материалы у меня ушло 45 000 рублей»

«Сделали ремонт и новую мебель своими руками. Все началось с январских выходных, когда я сидела и скучала»

«Мои до и после»

Похоже на туалет в ночном клубе © mayle_kazuhay / Reddit

«Моя дофаминовая гостиная в стиле максимализм»

«Раньше я избегала ярких оттенков, а потом на целое десятилетие потеряла способность различать цвета. Как только ко мне вернулось цветное зрение, я решила делать то, что дарит мне ощущение счастья».

«Я рискнула и нарисовала медуз в ванной»

«Мне нужно было немного цвета...»

© moonbeamsandmayo / Reddit Фрося Сумочкина 2 минуты назад А я бы оставила кирпич в первозданном виде, деревянные стены и дверь покрасила бы в нейтральный цвет + светлая мебель + точечно контрастные аксессуары Ответить

«Купила старый фермерский дом бабушки и дедушки и потихоньку превращаю его в райское местечко»

«Эти полки в моей спальне мы делали с нуля вместе с папой»

«Я сделала это за два дня, пока мой ребенок спал»

Боже, вы просто невероятная! Я бы ни за что не сделала это сама, а ведь у меня даже нет ребенка! © Ollieeddmill / Reddit

«Мой муж, с которым мы прожили 14 лет, бросил меня. Месяц назад я переехала в собственную квартиру и наконец-то обустроила мою розовую спальню»

Вау! После увиденного мне захотелось развестись со своим несуществующим мужем! © losemyhashtaag / Reddit

«Мои апартаменты до и после»

Выглядит так, будто это совсем другая квартира! © AcceptableBee1592 / Reddit

«Вышла из своей бежевой зоны комфорта»

«Я два года думала, как переделать эту спальню, потому что категорически не понимала, что можно сделать со столь огромным и уродливым пространством».

«На обустройство этой комнаты ушло три года»

«Я не могу себе позволить такие обои, зато могу позволить дешевую краску и кучу малярного скотча»

«Мой низкобюджетный ремонт ванной комнаты»