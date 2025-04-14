15 человек, которые поделились секретами своего преображения

«4 года назад я занялась собой. Что я делаю? Во-первых, ботокс. Я делаю уколы в область лба и гусиных лапок 3 раза в год. У меня были глубокие морщины на лбу с подросткового возраста, и это единственное, что помогает. Добавлю, что ботокс в жевательные мышцы здорово изменил линию подбородка, а также избавил от хронического скрежетания зубами по ночам. Еще у меня филлеры под глазами и в губах.

Я прошла 4 процедуры IPL (интенсивная импульсная световая терапия — прим. ADME) от пигментации и покраснений. Раньше, когда я занималась в спортзале, мое лицо становилось краснющим. Теперь есть лишь легкое покраснение. Эти процедуры мне очень помогли.

Еще прошла процедуру RF Microneedling (используются крошечные иглы и радиочастотные волны для омоложения кожи лица — прим. ADME). Кожа стала подтянутой, но это было довольно неприятно даже с обезболиванием.

Каждое утро и вечер я очищаю и увлажняю кожу, делаю маски».