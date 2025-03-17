15 человек рассказали, в какую занятную историю попали из-за своих причесок

Истории
45 минут назад

Влипнуть в историю можно из-за чего угодно, и герои этой статьи с этим точно согласятся. Ведь у них все завертелось из-за волос и прически. То случайные люди будут пытаться трогать пряди, то из-за яркого цвета будут ставить под сомнения профессионализм, а то просто жениху не понравится новая стрижка — от общественного мнения и осуждения никто не застрахован. Но всегда можно с улыбкой смотреть на какие-то косяки и не позволять окружающим повлиять на ваш выбор.

  • Я очень люблю перемены, поэтому на некоторых старых фото меня просто не узнать. Паспорт получала, будучи шатенкой с длинными волосами. Потом в 11 классе сделала каре и дома покрасилась в блондинку. Вышел больше желтый цвет, поэтому на выпускном альбоме на голове словно солома. В универе мне понравилась одна рыжеволосая актриса. Поэтому на новом фото в паспорте я бестия с огненным цветом волос. А сейчас вернулась в натуральный, и каждый раз в местах, где нужно показывать документы, возникают недопонимания. Один раз мне вообще заявили, что паспорт поддельный и на фотках не я. © Не все поймут / VK
  • Так достали мои длинные волосы, что я в один момент психанула и пошла в парикмахерскую. Сказала мастеру: «Режь коротко, не жалей!». Уже в кресле начала сомневаться, а когда пряди падали на пол — чуть не передумала. Но было поздно. Вышла из салона, трогаю голову — блин, легко-то как! Волновалась, конечно, что скажут близкие. Но подруги в восторге, одна даже загорелась сделать такую же стрижку. Мама сказала, что мне идет. Коллеги делали комплименты. © Не все поймут / VK
  • Однажды, зайдя в магазин ранним утром перед работой, я увидела молодую девушку, которая вещала в трубку: «Зачем идти в школу к первому уроку на контрольную по информатике, если вместо этого я успею сделать прическу?!» Посмеялась. Пересказала данную историю мужу-программисту со словами: «Интересно, кто из нее вырастет». А он, призадумавшись, ответил: «Гуманитарий, по всей видимости». © Подслушано / Ideer
  • Мне 30 лет, я преподаю в частной школе, и у меня цветные волосы. Последнее ничуть не смущает ни руководство, ни коллег, ни учеников, ни их родителей. Но как же моя профессия задевает случайных людей, имевших неосторожность в светской беседе задать вопрос о том, кем же я работаю. Там и очень ценное мнение: «Я бы своих в такую школу точно не отдала», и пространные рассуждения о том, как моя прическа повлияет на неокрепшую психику подрастающего поколения, и ностальгические воспоминания о том, что вот раньше-то учителя были нормальные, а потому вызывали уважение и хтонический ужас... А вишенкой на этом торте дремучести торчит моя мама со своим неизменным в каждую встречу: «И кто тебя только туда взял, и почему до сих пор не уволили». © Подслушано / Ideer
  • Мы с коллегой разговаривали на работе, и тут я заметила клиентку, поэтому поздоровалась с ней. Она посмотрела, улыбнулась и говорит: «У тебя такие красивые волосы» и буквально потянулась, дотронуться до моего лица. Я была в таком шоке, что просто продолжала стоять и улыбаться. Но чуть отступила, чтобы она до меня не дотянулась. Так она еще и выглядела оскорбленной, что я отошла. После этого она перестала улыбаться и ушла. Мы с коллегой посмотрели друг на друга, как будто хотели сказать, что это было? Мне было так неловко. Не нужно меня трогать, чтобы сказать, что мои волосы выглядят хорошо. На самом деле я бы высказала ей все, но не хотела устраивать сцену. © Unknown author / Reddit
  • Когда я хочу перемен в жизни, любых изменений в лучшую сторону, то я крашу волосы. Например, встречались с парнем, покрасила волосы — и мы поженились. Долго не могла забеременеть, стилист посоветовала рыжий цвет, сказала: «Давай!» — через 2 недели узнала, что беременна! Недавно опять перекрасилась — продали землю, покупаем квартиру. Проверено на сто процентов — работает! Просто думаю, что под конец останусь лысой. © Подслушано / Ideer
  • В детстве мне очень нравилась заколка сестры, сделанная из красивых бусинок. И тут мы собираемся семьей в зоопарк. Естественно, я выпрашиваю у сестры эту красивую заколку. Два часа уговоров — и заколка у меня. В зоопарке решили сфотографироваться с обезьянкой. В процессе обезьяна увидела эту заколку на мне, вцепилась в нее и мои волосы и давай рвать все! С тех пор сестра мне не дает свои вещи, а я панически боюсь обезьян. © Подслушано / Ideer
  • Последние годы я носила длинные волосы, потому что так нравилось моему жениху. Я всегда прислушивалась к тому, что он хочет в отношении моих волос — длина, укладка, такое все. Но недавно я решила постричься — летом очень жарко под длинными волосами. Жених был очень против, запрещал и сказал, что если я все же это сделаю — будут последствия. Я все же постриглась, выбрала длину по плечо. Моя уверенность взлетела до небес. А потом заметила, что парень начал отдаляться, был холоден. Когда я спросила прямо, он начал нудеть, что я выгляжу с такой длиной плохо, что он с друзьями обсуждал мою стрижку и все согласились, что я не должна была стричься, раз жених против. Было очень неприятно. © LilV_xoxo / Reddit
  • Познакомились с чуваком в приложении, по общению — приятный, но чувствовался некий подвох. Встретились, пошли в кафе. Из рюкзака он достает парик с темными волосами и просит надеть, так как со светлыми волосами я слишком сильно напоминаю его сестру, которая обижала его в детстве. © Палата № 6 / VK
  • Я живу в частном доме и сегодня стою на крыльце, смотрю на паутину и думаю: что-то она какая-то странная снизу. И тут до меня доходит, что паук в паутину вплел мои волосы! Целых три штуки! Он их подобрал на крыльце, донес и вплел в свою паутину! Видимо, решил: «Ну а что, норм, зато напрягаться лишний раз не нужно». © Подслушано / Ideer
  • Каждый раз, когда я прихожу стричься в новое место, я вру парикмахеру. Вот как это началось. В подростковые годы у меня был тяжелый период, и я впервые за несколько месяцев пришел на стрижку. Парикмахер сказал, что я выгляжу так, будто действительно давно не стригся. Мне не хотелось ставить его в неудобное положение правдой про депрессию, поэтому я сказал первое, что пришло в голову: «Я только что вернулся с сезона рыбалки на рыболовном судне моего дяди». У дяди на самом деле есть такое судно, я был там пару дней, поэтому история правдоподобна. И мне это показалось настолько забавным, что я решил придумывать что-то новое каждый раз. Я рассказывал, что убираю дельфинов с пляжей, что тестирую шариковые ручки, зарабатываю тем, что круглосуточно стримлю свою квартиру и стою на журнальном столике. Моя жена говорит, что я веду себя как чокнутый, но это весело. © Ghast-light / Reddit
  • Моя девушка уже сто лет мечтает о какой-то там супер-плойке, стоит как крыло от Боинга. Каждый день охала-ахала, вздыхала, жаловалась, что ее старая вообще не тянет, что на мероприятия ходит как «страшила», потому что волосы не укладываются, и вообще, жизнь без этой плойки — не жизнь. Ну, думаю, ладно, порадую свою мадам, скопил денег, посоветовался с ее подругами, купил, подарил. Ожидал, что меня на руках носить будут, а в итоге она на меня орет. Мол, я что, намекаю, что она страшная? Мне не нравится, как она выглядит? Я ее не люблю?! Что я вообще офигел уже. Ну ладно, думаю, чего орать, раз не нравится — верну плойку. Взял, отнес обратно, купил букет, иду мириться. В общем, этим букетом я же и отхватил, меня выгнали за то, что я ее мечту вернул. Вопрос — как я должен был поступить?! Сжечь эту плойку? Закопать во дворе? © Палата № 6 / VK
  • Подруга позвала на свадьбу, но с условием: я должна постричься. Просто у меня красивые ухоженные волосы. А она, якобы, не хотела, чтобы я «украла» внимание на свадьбе. Я предложила сделать пучок, а она настаивала на стрижке. Поэтому я психанула и просто отказалась идти на свадьбу. Друзья говорят, что я странная, ведь волосы отрастут, а дружба важнее. А мне кажется, что просто не нужно ставить таких условий. © CarelessAirhead2876 / Reddit
  • Мне несколько лет назад делали операцию, из-за которой пришлось обрить голову. Ничего серьезного, все прошло хорошо. Но я всю жизнь ходила с шевелюрой почти до попы, а тут... Когда я выписалась, ко мне в гости пришли подруги, чтобы проведать меня. Одна принесла красивый и явно недешевый парик. Вторая очень милую шапочку. Третья подарила несколько французских платков. А самое безбашенное — принесли машинку, чтобы я и их обрила, еле отговорила! Я безумно ценю то, что они у меня есть, всю их заботу и юмор, но в нашей компании было достаточно одной лысой красотки! © Палата № 6 / VK
  • Парню нравятся рыжие. А я шатенка. Решила сделать сюрприз любимому, покрасилась в рыжий, сделала челку, яркий макияж, надела новое платье и пошла в кафе, где у него была встреча с одноклассниками. Пришла и вижу, как он идет в мою сторону и... пытается со мной познакомиться. Начинает клеить вовсю, но вдруг его глаза округляются и он выдает: «Блин, зая, это ты. Я тебя не узнал». © Подслушано / Ideer

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее