15 человек рассказали, в какую занятную историю попали из-за своих причесок

Влипнуть в историю можно из-за чего угодно, и герои этой статьи с этим точно согласятся. Ведь у них все завертелось из-за волос и прически. То случайные люди будут пытаться трогать пряди, то из-за яркого цвета будут ставить под сомнения профессионализм, а то просто жениху не понравится новая стрижка — от общественного мнения и осуждения никто не застрахован. Но всегда можно с улыбкой смотреть на какие-то косяки и не позволять окружающим повлиять на ваш выбор.