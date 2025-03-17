15 человек рассказали, в какую занятную историю попали из-за своих причесок

20+ человек, которым от предков достались такие вещи, что еще и правнукам не стыдно будет отдать
Народное творчество
2 года назад
Влипнуть в историю можно из-за чего угодно, и герои этой статьи с этим точно согласятся. Ведь у них все завертелось из-за волос и прически. То случайные люди будут пытаться трогать пряди, то из-за яркого цвета будут ставить под сомнения профессионализм, а то просто жениху не понравится новая стрижка — от общественного мнения и осуждения никто не застрахован. Но всегда можно с улыбкой смотреть на какие-то косяки и не позволять окружающим повлиять на ваш выбор.
Мы не раз уже публиковали статьи о том, насколько важна прическа и как она преображает человека. Предлагаем заглянуть и убедиться самим: