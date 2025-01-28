15 человек, у которых глаза на лоб полезли, а виной всему обычная бытовуха

Я у дочери убираюсь, когда прихожу в гости. Тоже ругается.. но все равно пускает опять в гости=)) но я ничего никогда не выкидываю, кроме действительного мусора. Приберусь, обед/ ужин приготовлю.. З.Ы. моя мама так же в гости приходила в свое время