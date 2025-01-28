Что больше всего удивляет в этой истории - муж сорвался с цепи после рождения детей, судя по блокнотам с расходами и доходами дети уже "около школьного" возраста, т.е. все эти годы живут с конфликтами, и это, вроде как, нормально 🙄
15 человек, у которых глаза на лоб полезли, а виной всему обычная бытовуха
Как обязанности не распределяй, все равно периодически кто-то будет делать больше, а кто-то меньше. Герои нашей статьи стали заложниками ситуаций, когда выполнение привычных домашних дел обернулось незабываемыми историями.
- Мы с мужем оба работаем, поэтому быт делим поровну. Вроде бы он искренне поддерживает это и согласен, но я все равно делаю по дому гораздо больше. Сказала ему: «Я убираю всю квартиру, а ты — ванную». После этого слышу, он звонит своей маме и на голубом глазу выдает: «Я долго мыл ванную, надышался химикатов, очень устал». Она охает, ахает. Спрашиваю: «Ну что ты так, там же дел было на 15 минут». Он выдает: «Я хотел, чтобы меня пожалели».
- У меня двое детей. Дома не свалка, но иногда валяются игрушки, а посуда не вымыта. Свекровь то и дело отпускает комментарии, типа: «Ой, кажется, кто-то был очень занят». При этом рассказывает мне, как ее муж ожидал, что она будет следить за детьми, поддерживать чистоту в доме и подрабатывать няней. Казалось бы, после такого собственного опыта она должна понимать меня. Но ей кажется, что она просто по-матерински говорит абсолютно безобидные вещи. Мы с мужем неоднократно просили ее прекратить, но она продолжает в том же духе. © ljm1224 / Reddit
- Постоянно конфликтуем с мужем по вопросам воспитания детей. До рождения у нас были одинаковые взгляды, как мне казалось, но после он как с цепи сорвался. У каждого ребенка есть блокнот, в который он должен записывать все свои расходы и приходы. Он дал им начальный капитал и ввел систему штрафов, например, если ребенок капризничает, не выполняет просьбы, не соблюдает режим дня, получает оценку ниже 4 — он платит штраф. И есть поощрения, если, например, неделю не просил и не ел сладкое, хорошо выполнил свою работу. Я вижу, что дети постоянно в стрессе, они соревнуются друг с другом, подставляют. А муж считает, что так они развивают мышление миллионеров, знают цену деньгам. И вообще, в будущем будут благодарить и содержать нас. © Подслушано / Ideer
- Мой бывший муж — человек своеобразный. Живет в своем мире, а сюда, в реальность, не всегда удачно попадает. Было сыну меньше года, горячей воды не было, попросила муженька поставить ведро воды под кипятильник, малыша искупать. Мы каждый день так делали. Он набрал ведро, сунул туда кипятильник, отрапортовал, что все сделал и ушел за комп. Только не включил в розетку. На мое негодование ответил, что я же сказала поставить, а не включать. Он и не стал включать. © Подслушано / Ideer
- Пока я была на конференции, муж остался дома с нашей шестилетней дочерью. Видимо, в порыве досады, из-за того, что остался один с ребенком, он сказанул дочке, мол, мама не занимается уборкой. Узнав об этом, я поблагодарила его за то, что он освободил меня от этих домашних дел и огласила ему весь список дел, которые теперь ложатся на его плечи, вдобавок к его делам. В этот момент ему стало очень стыдно, он все понял и кучу раз передо мной извинялся и оправдывался. Ладно бы он просто сказал это мне, мы могли бы обсудить это вдвоем, обиднее всего, что он высказал это при нашей дочке. © MarlenaImpisi / Reddit
- Когда переехала в новый город, первое время снимала квартиру пополам с девочкой, с которой я познакомилась в интернете. С первого дня поняла, что спокойной жизни не будет, девочка была слегка странная. Она никогда не убиралась, а ссориться было бесполезно, поэтому уборка была на мне. Один раз я не выдержала, помыла ее сковороду без спросу, а она такую бурю подняла, что я реально испугалась за себя и съехала в тот же вечер. © Карамель / VK
- Как же меня замучила наша арендодательница. Она может прийти, когда ей заблагорассудится, чтобы помыть ванну или унитаз. Я ей говорю, что мы сами можем это сделать, у нас не грязно. А у нее будто помешательство какое-то. Я недавно не могла сходить в туалет, потому что она неожиданно пришла и затеяла уборку в санузле. Квартиру я снимаю и так не саму лучшую, а ее визиты еще больше напоминают, что я не у себя дома. Так хочу съехать, но переезжать пока не по карману. © Не все поймут / VK
- Мы с мужем оба работаем, на домашние дела времени почти нет. Недавно наняли домработницу, теперь дома чистота и порядок. Но сколько же «доброжелателей» сразу начали орать, что это чужая энергия в доме, аура нарушена, и что женщина должна сама делать всю домашнюю работу, иначе будет разлад в семье и прочее. © Подслушано / Ideer
- Приехали к свекрови в гости, и она, как всегда, начала рассказывать, как у нее все чисто и уютно. Ну ладно, думаю, похвалю ее уборку. Только вот незадача, смотрю, а под диваном куча пыли и забытая старая тряпка. Свекровь все еще вещает про идеальную чистоту, а я уже не могу удержаться, улыбаюсь. Муж под столом начинает пихать: «Молчи, не начинай!» Ну ладно, промолчала, но внутри так и хочется спросить, почему наша «Мисс чистота» не доглядела. © Карамель / VK
Заканчивается первая четверть 21 века, а такое впечатление, что некоторые живут в Средневековье - чужая энергия в доме, аура нарушена 🤦
- Мама постоянно упрекает меня в том, что я никудышная хозяйка. Муж меня любит и говорит, что я жена ему, а не уборщица и кухарка. Недавно разговаривала с мамой, она опять за свое. Пришлось пригрозить ей, что наше общение прекратится, если она не перестанет. После этого упреки прекратились, но теперь у мамы новая забава, она скидывает мне статьи про всякие бытовые дела и смеется. Но ладно, это уже прогресс. © Карамель / VK
- Снимала я как-то в складчину квартиру, каждому по комнате. Была у нас соседка — чистюля до скрипа и стерильности. Общие места убирала так самоотверженно, будто санобработку в больнице делает. Постоянно разбирала посудомойку, протирала микроволновку и пыль абсолютно со всех поверхностей. Но вот бессовестные люди на следующий день после ее уборки опять свинарник устраивали: полы истопчут грязными ногами, посудомойку никто не разгребает, волосы везде свои разбрасывают, зеркало в ванной забрызгивают.
Когда она съехала, вместо нее заехал другой человек. Он никаких подвигов не делал и не надрывался, но при этом всю неделю до следующей уборки в квартире полная чистота, волос никто не разбрасывает, зеркало в ванной чистое. И мне самой уже в два раза реже, чем раньше приходилось разгребать эту посудомойку. И микроволновка была в отличном состоянии. Волшебство какое-то. © Marletka / ADME
- Однажды ко мне заявилась свекровь, и первое, что она сказала мне, когда вошла на кухню: «Боже! Ну ты посмотри на эту плиту!» Ну, а я ей: «О, так у меня есть губка, хотите почистить?» Это повторилось всего несколько раз, а потом она завязала с подобными выходками. Потому что я каждый раз на такие замечания указывала ей, где у меня лежит бытовая химия, намекая, что она может сама все исправить. Угадайте что происходило дальше? Ничего. © catatonic2020 / Reddit
А я бы мужа позвала. Пусть он со своей матерью решает вопросы чистоты плиты и всего остального.
И да, если бы моя мама докопалась до моего мужа по подобному поводу, это аналогично было бы неимоверным хамством с ее стороны.
- У моей бабушки была привычка приходить к нам домой, пока нас нет, и все там вымыть —вычистить. Меня это очень бесило, потому что она будто отнимала у меня звание хозяйки дома. Тем более что я тоже люблю чистоту. И у меня в доме или чисто, или я как раз собираюсь убирать. И вот такая ее уборка очень меня обижала. Самое страшное случилось потом. Бабушка уже забросила свою идею фикс по уборке чужих домов. А вот я однажды я приехала к подруге дня на три. Она утром пошла на работу, а я осталась у нее дома и выдраила ей весь дом. © Палата № 6 / VK
- Свекровь всегда придумывает какие-то оправдания, почему она не готовит или не убирается. А в эти выходные она и свекор приезжали к нам и остались у нас на весь день. Мне пришлось ненадолго отлучиться, муж и дети остались с ними. После обеда, свекровь взбеленилась из-за того, что супруг решил помыть посуду. Она заявила, что это женская работа и он должен оставить ее для меня, ведь его не так воспитывали.
Закончилось это все в итоге ссорой, и они были вынуждены уехать. Они умудрились даже дочерей в это впутать. Сказали им, что они не должны вести себя, как их мать. Когда я пришла домой и муж рассказал мне о произошедшем, я чуть ли не по полу каталась от смеха. Свекры потом еще пытались жаловаться братьям и сестрам моего мужа, но те тоже только посмеялись над всем этим. © Weekend-chill / Reddit
- Никогда, слышите, никогда не подпускайте свою бабушку к уборке в комнате. Моя подкралась к моему пыльному помещению вовсе не заметно, когда я еще на учебе был. Убиралась там, сделала генеральную уборку и выбросила все, что неровно лежит. Возвращаюсь я домой, ни о чем еще не подозреваю, заглядываю в ящик, а моих коллекционных карточек нет. Я собирал их несколько лет, причем стоили они немало. Бабушка выбросила, потому что думала, что это какие-то детские забавы, которые мне не нужны уже в таком возрасте. © Не все поймут / VK
Вот еще несколько статей о том, какие приключение порой подкидывает жизнь:
Комментарии
Некоторые родственнички способны до белого каления довести с претензиями о чистоте. Особенно от какой-нибудь мадамы, которая ни дня не работала, и целыми днями у себя дома тряпочкой все наполировывает.
Чтобы бабушка не лезла в твой сынарник, может, стоит самому в нём прибираться? Из него же грязь по всему дому растаскивается
Я у дочери убираюсь, когда прихожу в гости. Тоже ругается.. но все равно пускает опять в гости=)) но я ничего никогда не выкидываю, кроме действительного мусора. Приберусь, обед/ ужин приготовлю.. З.Ы. моя мама так же в гости приходила в свое время