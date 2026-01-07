15+ фото, на которых наши бабушки и дедушки молоды и горячи
Практически у каждого из нас дома лежат старые фотографии родителей, которые мы храним с особой нежностью. Но вот винтажные снимки бабушек и дедушек, а тем более прабабушек и прадедушек, сохранились далеко не у всех. Если внимательно посмотреть на них, становится ясно: люди того времени будто светились какой-то особой внутренней красотой. А их открытые улыбки и искренний позитив действительно поражает.
«Свадебное фото моих бабушки и дедушки»
- Увы, но такой любви больше не бывает. © UwUFanta / Reddit
«Мой прадедушка слева, а дедушка справа. Дедушка родился в 1923 году, так что ему на фото было около 20 лет. А прожил он до 96 лет»
«Мои бабушка и дедушка, примерно 1935 год»
«Моя бабуля в день свадьбы»
- Да она же выглядит как голливудская звезда! © RiceBowlRider13 / Reddit
«А это мои прабабушка и прадедушка в 1924 году. Они оба родились в 1903 году»
«Моя бабушка в расцвете сил, 1970-е годы»
- Выглядит как обложка музыкального альбома. © ConstantinopleSpolia / Reddit
«Это мой дедушка и его мама наслаждаются прогулкой в парке, 1941 год»
«Мой дедушка в начале 1960-х»
«Фотография моей бабушки, сделанная ее отцом, 1940-е годы»
- Ох, я словно загипнотизирована ее выражением лица. © Generic_Garak / Reddit
«Моя бабушка выглядит как кинозвезда на своей свадебной фотографии, 1950-е годы»
Сама красивая, но причёска и головной убор ей не идут. Лицо с ними кажутся слишком крупными.
«Бабушка сказала, что дедушка был самым красивым мужчиной, которого она когда-либо встречала. Тут ему примерно 21 год»
- Не вижу причин ей не верить! © Adept-Tomatillo-6328 / Reddit
«Это моя бабуля, которая в свое время случайно стала моделью. Конец 1950-х годов»
«Как-то раз она пошла за компанию со своей подругой-моделью на фотосъемку, и фотографу так понравился образ моей бабушки, что он пригласил и ее стать моделью».
- Ох, с такой женщиной шутки плохи! © djazzie / Reddit
«Бабушка была еще такой молодой в 1942 году»
«Я никогда не видел своего прадедушку, но моя прабабушка все еще жива. Вижу ее каждое лето. В 1940-х годах им было около 20 лет»
«Бабуля с дедулей нарядились инопланетянами в 1970-х годах»
- Как же было классно, когда костюмы делали вручную. А сейчас все покупают готовые. Никакого веселья. © Swimming_Geologist12 / Reddit
«Бабушка и дедушка с моей мамой, 1961 год»
Согласитесь, что каждый такой найденный снимок становится маленьким сокровищем, которое помогает нам почувствовать связь поколений. А еще — напоминает, что настоящая красота всегда в искренности.
А почему все фото зарубежные? У меня вопрос к автору данной статьи.