15 фотографий, после которых чувствуешь себя крошечной песчинкой в этом огромном мире
Вроде бы весь мир нам уже знаком и понятен. И все вещи в нем привычного размера. Вот только иногда мы чувствуем себя настоящими лилипутами рядом с Гулливером. Особенно, когда видим собаку, которая весит больше, чем взрослый человек, или тщетно пытаемся дотянуться до верхушки гигантского подсолнуха.
«Вот какой огурец вырос у нас в огороде, рядом положил обычные и телефон для сравнения»
«11 октября 2023 года я получила эту шишку в подарок от друга»
Это шишка араукарии Бидвилла. Может весить до 3 кг. Неудивительно, что крышу повредила.
- Мой друг работает на стройке. Его позвали отремонтировать крышу, которую повредила эта гигантская шишка. Дерево росло слишком близко к дому, и она буквально пробила кровлю! В тот день я собрала из шишки семена и начала их проращивать. Теперь у меня растет маленькое деревце. Фото справа сделано 2 июля 2025 года. © MarlenaPapaya / Reddit
«Пытаюсь представить, какое пламя она создает»
«Мой годовалый сын сегодня встретил доброго великана»
- У меня был большой пес весом 60 кг. Он рос бродячим. К тому времени, как мы его взяли, он так обожал машины, что если водительская дверь оставалась приоткрытой, он пробирался внутрь. Его приходилось буквально выволакивать из салона, а это непростая задача! У нас на участке не было забора, пес уходил на день-два, но всегда возвращался. Время от времени нам звонили по его поводу: «Здравствуйте, ваша собака запрыгнула ко мне в машину и не хочет вылезать. Можете приехать и забрать ее?» А еще он боялся молний, и если гроза заставала его вдали от дома, он пробирался в чье-нибудь жилье и прятался в укромном углу. Несколько раз приходилось вытаскивать его из прачечной. Ох, как же я любил эту странную собаку! © avboden / Reddit
Стрекоза с размахом крылышек почти с ладонь взрослого человека
«Подсолнух справа вырос из семечек, рассыпанных для птиц»
Давным-давно на балконе среди маминых петуний сажала жареные семечки. Одна, видимо, оказалась недожаренной.
- Ух ты! Это потрясающе. Мои родители живут рядом с пустырем. Там тоже произошло нечто подобное. Скорее всего, кто-то выбросил семена подсолнечника, и теперь каждый год здесь вырастает куча подсолнухов на радость местным жителям. © One_More_Thing_941 / Reddit
Не отказались бы от такого лукового кольца?
«Всего одна деталька Lego»
- В сборке получается пассажирский самолет Lego City. Эта штука такая огромная, что даже не помещается на моей полке. © florida_guy45 / Reddit
«Клубень-гигант»
Это разве гигант? Они не видели картофель, выращенный в Сибири))
«Это лапка 7-месячного щенка бурбуля»
Кажется, достаточно одной ягодки, чтобы наесться
Главное, чтобы это мороженое удержалось в стаканчике
Да, это болт. Вы еще гайку к нему не видели
«Я встретила в приюте кота по имени Апельсин»
- К сожалению, я не смогла его забрать домой, но надеюсь, что он все же нашел себе хозяина. © PomegranateSure1628 / Reddit
«Вот такого воздушного змея кто-то запустил на пляже»
Вот это гиганты! Впрочем, мы были бы не прочь съесть здоровенное мороженое или пожать лапищу добродушного пса, слегка смахивающего на белого медведя. А у вас есть похожие фото? Поделитесь ими в комментариях к этой статье.
Новые впечатления и эмоции — дело хорошее. Вот только иногда их оказывается так много, что не у всех получается удержать себя в руках. К примеру, герои нашей следующей статьи осознали, что в совместном отдыхе, как и в ремонте, главное не поругаться.