15 фотографий, после которых чувствуешь себя крошечной песчинкой в этом огромном мире

Вроде бы весь мир нам уже знаком и понятен. И все вещи в нем привычного размера. Вот только иногда мы чувствуем себя настоящими лилипутами рядом с Гулливером. Особенно, когда видим собаку, которая весит больше, чем взрослый человек, или тщетно пытаемся дотянуться до верхушки гигантского подсолнуха.