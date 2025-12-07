15 историй, которые могли случиться только там, где «рельсы-рельсы, шпалы-шпалы...»

Вокзалы, поезда и метро — это места, где логика порой сдается, а здравый смысл выходит на следующей. Здесь чебурек становится важнее расписания, а гуси ездят без пересадок. Предлагаем погрузиться в 15 историй, где рельсы ведут прямо в сюрпризы.