Когда бабушка впадёт в настоящий маразм, внучке будет не смешно. Ибо н балконе тогда может сушиться _действительно_ использованная туалетная бумага......
15 историй о людях, которые порой слишком уж увлекаются экономией
Истории
19 минут назад
В желании сэкономить свои деньги нет ничего плохого. И мир может предложить множество вариантов - можно покупать подержанную мебель и одежду в секонд-хенде, можно использовать различные скидочные купоны и ограничивать себя в развлекательных тратах. Но некоторые к этим пунктам добавляют еще нетривиальных способов быть бережливым. И от этого могут попасть в забавные ситуации. А порой даже экономить не хотелось, но судьба распорядилась так.
- Сегодня в магазине кассирша взяла и сделала мне скидку для пенсионеров. Двоякое ощущение. Вроде и сэкономила, но появилось желание как минимум обновить гардероб. Девушка, 22 года. © Подслушано / Ideer
- У меня бабушка зачем-то постоянно выключает из розетки микроволновку, хотя она очень часто нужна. Каждый день, по несколько раз. Боролся с ней, но это бесполезно, максимум на неделю хватает, а потом снова берется за старую добрую экономию электричества. © kvigl / Pikabu
- Пришли в гости к друзьям. Показывают на диван: "Смотрите, какая прелесть нам от соседей досталась". Их маленький сынишка громко шепчет: "На самом деле папа диван на мусорке нашел и домой принес!" Я краснею от неловкости, а его папа глубокомысленно заявляет: "Ну его выбросили чьи-то соседи, сынок!"
- Племянница в письме заказала у Деда Мороза планшет. Когда в новогоднюю ночь она нашла его под елкой, радостно воскликнула: "Мама, смотри, сколько денег ты сэкономила!" © Подслушано / Ideer
- Бабушка у меня экономная, хоть и обеспеченная. Как-то увидела на балконе висящие на прищепках кусочки мокрой туалетной бумаги. Это пик всего. Вместе поржали над этим, пошутив, что бабуля постирала использованную бумагу. На самом деле она просто промокла. Но все же, как так до такого маразма доводить себя. © Подслушано / Ideer
- Очень долго мечтала о своем автомобиле и вот мечта свершилась. Купила в пятницу, выходные провела дома и только в понедельник, по пути на работу, в автобусе поняла, что что-то не так. Полный провал. Хоть на бензине сэкономила. © Подслушано / Ideer
- Когда мы убирались в доме отца, обнаружили там кучи и кучи сахарных пакетиков и салфеток для рук, которые он принес из ресторанов. Он также делал лимонад из воды, лимонов и сахарных пакетиков, когда обедал вне дома. © SplendaSpice / Reddit
- Бывший муж собирался отметить день рождения с подчиненными. Выделил необходимые средства и попросил свою маму накрыть на стол. Сами мы по ряду причин не успевали купить угощения. По приезде мы увидели обескураженных коллег, сидящих вокруг стола с одинокой миской салата из одуванчиков. Экономная мама невозмутимо сказала, что это полезно, и нарвала она их недавно около офиса. Ситуацию удалось спасти экстренным походом в магазин, но осадочек недоумения остался. © Подслушано / Ideer
- У меня родители экономят - греют на плите в чайнике воду, чтобы помыть посуду. Все бы ничего, но бойлер на 100 литров включен круглосуточно. Думают, на плите дешевле воду нагреть. Ага. А то что горячая вода из бойлера все равно вся не расходуется, так об этом они не думают. © 2stepstothedream / Pikabu
- В 1981 году я был подростком и, честно говоря, был на мели. Я пытался придумать способ заработать деньги. И тут в моей голове загорелась лампочка: деньги просто движутся, и если я смогу заставить их вернуться ко мне после использования, я больше никогда не буду на мели. Поэтому я взял фунтовую купюру и написал: «Если найдете, пожалуйста, верните по моему адресу и на мое имя». Я подождал 3 недели, и мне ее вернули. Я был взволнован, я думал, что взломал экономику, я сделал то же самое с £5 и £10, но больше их не видел. © MMW_Oxford / Reddit
- Недавно зависала на сайте знакомств. Познакомилась с огромным количеством странных мужчин, а тут вроде нормальный попался, я даже удивлялась. Ровно до тех пор, пока он с гордостью не сказал, что специально носит с собой нож, чтобы при покупке у свежих перцев отрезать ножку: «Потому что она толстая и много весит, а ее все равно не съешь!» И ругал меня, что я не экономная, раз так не делаю. А вы говорите, за кофе в кафе на первом свидании не платит. Да ну и пусть, лишь бы ножки у перцев обрезать не заставлял! © Подслушано / Ideer
- Я из большой семьи, у моей бабушки было более 40 внуков. На День благодарения моя мама складывала имена всех детей в шляпу, и каждая тетя вытаскивала столько имен, сколько у них было детей. Например, у моей мамы 4 ребенка, поэтому она вытаскивала 4 имени своих племянников и племянниц. Она покупала рождественские подарки (максимум $30) только для этих 4 детей, чтобы вручить их на нашей большой семейной рождественской вечеринке. Так рождество стало намного более доступным, каждый ребенок получал подарок от дальних родственников, и подарки подбирались индивидуально для ребенка. © SassiestPants / Reddit
- У нас был комплект хороших льняных простыней, которые порвались в сушилке. Мы решили попробовать быть более экологичными с использованием бумажных полотенец и разрезали испорченную простыню на 50 маленьких кусочков размером с ладонь. Они немного грубеют от такого использования, но мы просто бросаем их в стирку с белыми вещами, и отбеливатель делает их почти чистыми, но готовыми к следующему использованию. Из-за тех простыней мы уже более 2 лет не покупаем бумажные полотенца. © OXBau5 / Reddit
- Купили с женой беговую дорожку. Жена очень экономная. Мотивирую ее, говоря: "когда тебе лень на ней заниматься, вспоминай сколько она стоит". Бегает каждый день. © Палата №6 / VK
Я так в зал заставляю себя ходить, когда ломает. Вспоминаю, сколько стоил абонемент xD
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- Муж очень любит свои вещи. Точнее не так: он не любит покупать новые вещи. Поэтому мне приходится постоянно что-то зашивать и с чего-то выводить пятна. Я не против делать все это на вещах, которые еще хотя бы не похожи на тряпку. Но есть такие экспонаты, что будь моя воля, я бы их сразу в мусорку отправляла. Его любимая рубашка, которая десять раз зашита, тридцать раз застегнута и такая протертая, что он скоро, что голый, что в ней будет - не отличишь. Я мечтаю от нее избавиться. Я даже нашла, где купить похожую, но не дает, ответ на все один: "Да не выдумывай! Еще же можно носить!" Может и можно, но не стоит. © Палата №6 / VK
В других наших статьях мы уже затрагивали как темы разумной экономии, так и истории про тех, кто немного перегнул в этом палку:
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