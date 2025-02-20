15 историй о людях, которые порой слишком уж увлекаются экономией

В желании сэкономить свои деньги нет ничего плохого. И мир может предложить множество вариантов - можно покупать подержанную мебель и одежду в секонд-хенде, можно использовать различные скидочные купоны и ограничивать себя в развлекательных тратах. Но некоторые к этим пунктам добавляют еще нетривиальных способов быть бережливым. И от этого могут попасть в забавные ситуации. А порой даже экономить не хотелось, но судьба распорядилась так.