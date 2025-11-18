15+ историй о том, как поездка на такси превратилась в какое-то шоу
Такси давно перестало быть роскошью — скорее, это привычная часть ритма большого города. В современном мире достаточно сделать пару свайпов по экрану телефона, и машина уже подкатывает к подъезду. Но, как и в любом другом виде транспорта, обычная поездка может неожиданно превратиться в маленькое приключение. А иногда она и вовсе оборачивается такой историей, которую хочется пересказывать снова и снова.
- Час пик. Срочно вызвали на работу. Говорю по телефону. Подъезжает машина, сажусь, отъезжаем. Таксист буравит меня взглядом. Вдруг паркуется, поворачивается и отчебучивает: «Девушка, я вас не повезу!» Я обалдела! И тут он добавляет: «Ну вы же даже не слышите меня. Я не таксист! Очень активно по телефону разговариваете. От дома пришлось просто отъехать, чтобы проезд не загораживать». До сих пор не понимаю, как так вышло.
- Вчера после работы вызвала такси. Стою у автобусной остановки, жду свою машину, приезжает классный белый мерседес. Приветствую милого водителя, сажусь к нему на переднее сидение и аккуратно отряхиваю ножки от земли, чтобы не загрязнить ему салон. Он смотрел на меня, как на какой-то бриллиант, а потом еще сказал: «Девушка, вы что делаете? Ноги отряхиваете? Офигеть. Если что, я не женат». © Палата № 6 / VK
- Я ехал в такси, и вдруг таксист начинает орать: «Ты кто такой?! Что ты делаешь в моей машине?» Он выгнал меня из машины, а потом, видимо, вспомнив, кто я и что делал в его машине, вернулся за мной. © Подслушано / Ideer
- Ехала в такси, водитель — мужчина лет 45, у него очень интересный акцент. Решила спросить. Так он рассказал, что все детство провел на Кубе, потом учился во Франции, последние годы жил в Португалии. Потом влюбился в девушку, но не сложилось. Однако она родила дочь, девочке 6 лет. В прошлом году девушка привезла дочь сюда, и этот таксист хочет полноценно участвовать в жизни дочери, а не видеть ее раз в год. Вот и переехал поближе к дочке. © Подслушано / Ideer
- Ехала в такси на вокзал. Мама передала через знакомого закатки. Узнала по телефону, где он стоит. Таксист оборачивается ко мне: «А вы куда едете?» Ответила, что по делам. А он не сдается: «С кем-то встречаетесь?» Я уже напряглась, и тут он начинает просто засыпать вопросами, причем настойчиво. А к концу дороги как выдал: «Не поймите неправильно, я просто пытался понять, с какого входа лучше подъезжать».
- Еду в такси, и водитель начинает жаловаться, мол, последние 5 лет нет работы, уже 45 лет, ни жены, ни детей... Вздыхает и спрашивает у меня: «А где вы работаете?» Я отвечаю, что была менеджером по продажам, а сейчас психолог в школе. И тут он как выдаст: «Ой, менеджер по продажам? Это не по мне, нечестные они люди. А психолог вообще зачем нужен? Я без этого всего вон какой молодец вырос!» А я про себя думаю: «Ага, без работы, семьи и специальности...» © Подслушано / Ideer
- Заказала однажды такси, водитель мне позвонил, и из-за того, что мое имя в приложении записано на английском языке, он старался разговаривать со мной на нем, но это я не сразу поняла. Всю дорогу он та-а-а-ак старался по-английски рассказать мне о моем родном городе и вообще не обращал внимания, что я от шока молчу. В конце поездки водитель попросил быть его репетитором, потому что он хотел бы позаниматься именно с носителем языка. Пришлось раскрыть ему все карты, а потом еще и паспорт показывать, что я местная. Все равно не поверил... © Палата № 6 / VK
- Погода — дрянь, ливень, нулевая температура. Вызываю такси. Приезжает вовремя, позвонив заранее: «Я вас наберу, как подъеду, бегите в машину, не мокните». Едем. Таксисту звонят: «Да, Паша, бери всю партию. Переведу 200 тысяч. Ты не мог бы перезвонить? Я таксую, ты в курсе про ипотеку. Клиент уже лыбится». Мне: «Извините». © Dr.******53 / Pikabu
- В Риме мы с друзьями поймали такси до отеля. Водителем оказалась симпатичная женщина лет 40. Вскоре стало ясно, что она не знает, куда ехать. Мы остановились, она помахала таксисту из соседнего переулка. Потом высунулась из окна, быстро обсудила с этим водителем местонахождение отеля. После закрыла окно и с сияющим лицом сказала нам: «Это был мой папа!» © ******** / Reddit
- Мой водитель подобрал меня примерно в 5 километрах от моего дома. В середине холодной осени он говорит: «Парень, ты мог бы прогуляться или немного потренироваться». Все равно поставил ему 5 звезд. © wonkapoo / Reddit
- Как-то раз в юности загуляли с друзьями допоздна. Автобусы уже не ходят, а домой-то надо! Решено было брать такси. Вот только денег на него не было. Друзья помогли, кое-как наскребли мне кучу мелочи. Студенты же... Еле-еле, но хватило. Сажусь в такси, протягиваю водителю деньги. И тут он тяжело вздохнул, посмотрел на кучу монет и вернул мне все обратно со словами: «От этого я богаче не стану, девушка, отвезу вас бесплатно!» Я ушам своим не поверила. Сначала боялась, что меня завезет куда-нибудь. Но нет, честно довез до дома. До сих пор благодарна этому водителю. © Подслушано / Ideer
- Я поехал на Гавайи по работе. Такси из аэропорта вела кореянка. Мы прекрасно поладили. Пару месяцев спустя я опять приехал на Гавайи, взял такси в аэропорту. И знакомый голос говорит мне: «Эй, я тебя знаю!» Третья поездка на Гавайи, уже с группой японских клиентов. Когда мы шли к стоянке такси, услышали громкий крик. Та самая кореянка выбежала из такси, прыгнула на меня и начала обнимать. Она до чертиков напугала моих японских клиентов: они не знали, бежать им или присоединиться. Но в итоге эта ситуация произвела на них хорошее впечатление. © wheelytall / Reddit
- Мы с друзьями сели в такси, и водитель сразу же спросил одну из моих подруг, сомалийка ли она. Так и есть. Они разговорились, и оказывается, что этот парень был на свадьбе ее родителей еще в Сомали. Он был так рад встрече с дочерью своего давно потерянного друга! Потом он достал телефон, чтобы позвонить другому сомалийцу, который тоже наш общий друг, и передал его моей подруге. У всех была улыбка до ушей от этой ситуации. И, как вишенка на торте, брать с нас деньги за поездку водитель не стал. © defkatatak / Reddit
- Есть знакомый таксист на межгород. Каждый раз, когда еду с ним, сажусь на переднее место, и он протягивает мне aux-кабель со словами: «Ну давай, включай свою лабуду». Хороший таксист. © lampardinho / Pikabu
- Возвращался домой в такси. Сказал водителю, что очень проголодался. Оказалось, что он тоже был голоден, поэтому я решил пригласить его пообедать со мной. Мы катались и ели в машине. Он был так рад этому, что отвез меня домой, не взяв с меня денег. © yalladavai / Reddit
- Разговаривал с таксистом в Таиланде. Я рассказал ему, что медведи у нас впадают в спячку и спят всю зиму. Он был так удивлен, что выключил счетчик и несколько раз проехал вокруг квартала, чтобы дать мне время объяснить, как работает спячка и какие животные ей подвергаются. Это был забавный разговор, потому что поначалу он мне не верил. © Electronic-Pool-7458 / Reddit
- Час ночи. Общественный транспорт не ходит. Встал на остановке. Не успел загрузить приложение, подъезжает такси: «Куда нужно?» Называю адрес. Таксист спрашивает: «Сколько заплатишь?» Знаю, что в приложении цена будет 190–210, но домой хочется быстрее. Называю 300. Таксист: «Нет, за 300 не поеду, давай 400». А я за 400 не поеду. Он проехал чуть дальше и ждет. Приложение показало 2 минуты ожидания и 200. Недавний собеседник включает заднюю, снова подъезжает: «Согласен за 300». Я говорю: «Извини, уже едет машина за 200». Сотню на чай оставил — все равно готов был отдать 300. © DenimDef / Pikabu
- Отмечали мой день рождения, сидели в кафе до утра, обратно вызвали такси. Таксистом был молодой общительный парень, всю дорогу шутили, болтали. Когда расплачивались, в шутку спросила, не сделает ли скидку в честь дня рождения, а он неожиданно вернул мне деньги за поездку и с улыбкой говорит: «С Днем рождения!». Это было безумно мило. Мы попросили его немного подождать, сбегали домой и вынесли горячий кусок пиццы и торт. Парень был приятно удивлен, поблагодарил, а мне до сих пор тепло на душе. © Подслушано / Ideer
Согласитесь, что зачастую нам просто хочется добраться на такси до места назначения быстро и комфортно, но судьба порой подбрасывает сюрпризы. А ведь самые яркие истории происходят именно тогда, когда совсем этого не ждешь — и потом еще долго улыбаешься, вспоминая их. А какая самая безумная, смешная или трогательная поездка на такси была у вас?