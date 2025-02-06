15 историй о том, как свекрови могут превратить обычный день в сюжет для кино
Так как родственников мы, увы, не выбираем, нам часто приходиться сталкиваться с их выкрутасами. И порой кажется, будто бы мамы наших избранников — занимают особое место среди близких людей. Они всегда могут поразить нас своим поведением, как странным, так и внезапно позитивным.
- Свекровь постоянно приносила сыну всякие дешевые шоколадки и вафли. Говорили, что у ребенка уже аллергия на сладкое - бесполезно. Подговорила сына, чтобы в следующий раз он сам сказал бабушке: "Бабушка, лучше приноси что-нибудь полезное!" Она умилилась, а в следующий раз приходит и с гордостью заявляет: "Смотри, внучек, я тебе полезное принесла - пачку сосисок!" © Карамель / VK
- У моего супруга есть два брата, и он был первым, кто вступил в брак. В результате этого союза на свет появились две дочери. Казалось бы, свекровь должна была радоваться появлению внучек, ведь в доме одни мужчины. Но нет, она не проявляла особой радости. Когда средний брат тоже женился и у него родился сын, свекровь буквально души не чаяла в своем внуке, но внучек по-прежнему игнорировала. Более того, она постоянно говорила моему мужу, что у него нет наследника, хотя девочки были его копией. Мне кажется, она просто меня не любит. © Мамдаринка / VK
- Свекровь привезла четырех своих кошек в наш дом на месяц и поставила туалеты в кладовке рядом с нашей спальней, пока я была на 14 неделе беременности. Все это было обговорено заранее, но она нарушила все свои обещания (кошкам должны были предоставить определенную часть дома, кошки должны были остаться только на 3 дня). И внезапно у моего мужа волшебным образом развилась сильнейшая аллергия на кошек, хотя он всю жизнь жил с ними на протяжении многих лет. Свекрови пришлось уступить и уехать. © Over_Worldliness6079 / Reddit
- У нас ипотека 45 тысяч плюс 20 за коммуналку и все другое — итого вся моя зарплата. У мужа зарплата 80 тысяч. И я не могла понять, почему у него вечно нет денег, хотя договорились о распределении расходов. У нас еще двое детей. А оказалось, что муж отдает маме 50%. Хотя у нее 3 квартиры, две из которых она сдает. А мои родители продали свою машину, чтобы мы внесли первоначальный взнос. Зато свекровь живет шикарно: и поездки всякие, и спа-процедуры, и золото. © Подслушано / Ideer
- Люблю готовить. Балую своих домашних всякими изысками, вкусностями и выпечкой. Порой готовлю что-то простое, но добавляю какую-нибудь пряность, чтобы было вкуснее. Но свекровь уже десятый год, приезжая к нам, тащит с другого конца города сумки с едой: отварную курицу, котлеты, хлеб, колбасу, салат оливье с майонезом, вермишелевый суп, сваренные макароны в пакетике. До сих пор никто так и не понял, зачем она это делает. © Подслушано / Ideer
- У мужа последнее время что-то переклинило — постоянно бурчит, что я себя забросила. Три ребенка, между прочим! И я, на минуточку, за собой слежу. Тут в гости свекруха заглянула, а муж решил, что нашел себе союзника. Выдает ей типа в шутку: «Мам, что-то моя жена какая-то... Ну, неухоженная стала». Свекровь прищурилась и как отрезала: "Неухоженная? А кто за ней ухаживать будет? Где внимание, где цветы, или ты ей салоны красоты оплатил? Ты хоть раз приготовил что-то, чтобы она отдохнула? Ты хоть раз посуду помыл за собой? С такими предъявами рискуешь остаться один, а не с женой". Первый раз видела у него такое лицо. Он чуть не плакал.А свекрушечка у меня золотой женщиной оказалась. Жизнь пожила, знает, о чем говорить и куда давить. © Мамдаринка / VK
- Когда я родила своего первого ребенка, свекровь меня прямо невзлюбила. Я была для нее аферисткой, забравшей у нее сына. Каждый мой шаг подвергался критике, каждый день был испытанием. Муж пытался защищать меня, но это только усиливало ее гнев. Прошло 12 лет. У нас с мужем уже трое детей, крепкая семья, а у ее второго сына — два развода. И вдруг свекровь будто подменили. Теперь я для нее "лучшая невестка", "пример для других" и "настоящая опора для семьи". Гадости, которые она говорила обо мне раньше, словно стерлись из ее памяти. Иногда она даже рассказывает другим, какая я хорошая и как повезло ее сыну со мной, а я только улыбаюсь. © Мамдаринка / VK
- Моя свекровь подарила всем своим внукам подарки на Рождество, а моему - нет. После того, как она узнала, что мы ждем второго, она сказала нам, что все внуки только получают деньги на свои счета. Она не будет дарить подарки на Рождество или дни рождения. А все рождественские тематические подарки, подаренные другим внукам на Рождество, не были рождественскими подарками. © DNAture_ / Reddit
А почему свекровь должна дарить подарки и вашим внукам тоже?
- Неделю меня не было дома. Вернулась — а дом сверкает чистотой, как в день моего отъезда. С мужем все в порядке, с собаками — тоже. А потом я пошла в душ, дернула занавеску и увидела плитку с котиками! Тут же стало все на свои места. Приезжала свекровь. Она давно говорила, что у нас ужасная плитка, вот и поменяла ее на своих любимых котиков. У нее в квартире они повсюду: на чашках, тарелках, стенах, ковриках, одежде. Пора менять замки. © Мамдаринка / VK
- Насколько брезглив может быть человек? Вот моя свекровь приезжает к нам со своей посудой и со своими полотенцами. Почти ничего не ест, что я готовлю, ест покупное в основном. Еще было время, приезжала со своим постельным бельем. Многие жалуются, что свекровь придирается, моя — нет. Ничего не говорит. Просто вот так себя ведет. Я бы поняла, если бы у меня было грязно, но у меня все блестит, в отличие от ее дома. Не понимаю. © Подслушано / Ideer
- Моя свекровь очень хорошо ко мне относится. Она сразу приняла меня, хотя я на 13 лет старше своего мужа. Она очень заботливая, старается не переступать границ и не лезет в наши дела. Она даже приехала и покрасила оба крыльца к выпускному вечеру моей дочери, потому что у меня не было на это времени. © StinkieBritches / Reddit
- Однажды мы на выходные оставили у свекрови дочь, так как нам с мужем надо было уехать в другой город. Забрали ее в понедельник, дочь довольная, свекровь тоже, вот только ребенка нам вернули в совсем другой одежде. Вместо нового комбинезона, на ней была какая-то старая ветровка с дыркой на спине, какие-то старые штаны и странная шапка. В общем, история в том, что она гуляла на площадке, увидела какую-то старую знакомую. Потом привела ее к себе и отдала ей вещи нашего ребенка, потому что им нужнее. И ничего странного она в этом не увидела, им же действительно нужнее. © Мамдаринка / VK
Скорее всего свекровь не брезгливая, а не хочет вызывать лишние хлопоты вокруг себя. И к тому же у некоторых людей есть любимые предметы быта, без которых они ощущают жуткий дискомфорт. А также кружки и тарелки "из которых вкуснее кушать"
- Мой муж — моряк. Главный смысл жизни свекрови — застукать меня с мужиком, пока он в рейсе. Она периодически устраивает слежки, внезапные визиты, завела агентурную сеть в лице местных бабок. И тут свершилось — кто-то стукнул, что я не одна. Она вломилась в квартиру, влетела в спальню и застукала там своего сына. Который вернулся раньше, не сообщив ей, чтобы побыть со мной без надоедливых визитов мамочки, которая торчит у нас практически круглосуточно. © Подслушано / Ideer
- Мы с моей свекровью - оба ботаники, и у нее такое же извращенное чувство юмора, как и у меня. Я нахожусь на 37-й неделе беременности, и она помогла устроить для нас вечеринку в честь рождения ребенка. Мало того, что все было идеально, так еще она удивила меня тематическим тортом в стиле Гарри Поттера. © cookiesformoose / Reddit
- Свекровь все обижалась, на то, что я говорю в качестве приветствия "Здравствуйте" или "Добрый вечер". А ей надо непременно чтобы к ней по имени отчеству обращались в каждом вопросе, в любом диалоге. Чуть забуду - полощет мозги моему супругу, мол не уважаю, не ценю и вообще она же не требует себя "мамой" называть, хотя стоило бы. В итоге мой второй сын искренне думает, что у него есть одна бабушка и одна Здраствуйте-Маргарита-Пална. © Мамдаринка / VK
А вот еще подборка историй, которые доказывают то, что с родственниками никогда не заскучаешь.
Комментарии
Многие люди в возрасте хотят показать свою заботу, оказать внимание. Поэтому делают это через еду. Просто не знают как по-другому, даже если им это сказать. Не берем в расчет тех, кто "я вот лучше для сыночка приготовлю". Мои родители, видимо, думают, что нам есть нечего - передают овощи, фрукты)
Про свекровь, которая ездит со своим бельем. Да какая разница. Ну, свои загоны. Зато стирать меньше.
«Мы с моей свекровью - оба ботаники»
Ботаны же! Ботаны, блин! 🤣🤣🤣
Про свекровь только с покупной едой и своей посудой, как вариант - ее уже пыталась травить другая невестка. Про требования здороваться - хотя бы с отчеством делать приседание и "Ку".