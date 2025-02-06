15 историй о том, как свекрови могут превратить обычный день в сюжет для кино

Многие люди в возрасте хотят показать свою заботу, оказать внимание. Поэтому делают это через еду. Просто не знают как по-другому, даже если им это сказать. Не берем в расчет тех, кто "я вот лучше для сыночка приготовлю". Мои родители, видимо, думают, что нам есть нечего - передают овощи, фрукты)

Про свекровь, которая ездит со своим бельем. Да какая разница. Ну, свои загоны. Зато стирать меньше.