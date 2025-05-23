Да. Помню такую историю. Ещё была Пинкертонша которая узнала любовницу мужа по отражению в бокале.
15 метких женских твитов, читая которые, думаешь: «Понимаю тебя, сестра»
Иногда хочется просто выдохнуть и спросить: «Девочки, ну у вас ведь тоже так было?» И услышать в ответ: «Было, и не раз!» — и сразу на душе становится чуточку легче. Женские твиты — как разговор с подругой на кухне: смешно, грустно и до мурашек знакомо. Например, когда решила, что тратишь слишком много, но тут же заказала свитер с мордахой своего любимого кота. Мы прошерстили интернет в поисках твитов, в которых каждая женщина сможет узнать себя или свою подругу.
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Я покупаю только пропаренный рис. Может мне кажется, но есть ощущение, что его меньше нужно промывать🤣
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Объясняется отсутствием привычки контролировать расходники и закупать всё впрок.
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Если от постеленного коврика перестанет болеть спина, то это супер-йога. Я тоже такое беру.
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Я обычно люблю полистать онлайн- магазины перед сном. С тех пор, как установила для себя новое правило: платить после сна, стала гораздо меньше тратить.. но до совершенства еще не дотягиваю..
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Однажды во время занятия йогой одна женщина, у которой не очень получалось, с отчаянием в голосе воскликнула: да что же это такое! А тренер не поняла и решила пояснить: это Чатуранга Дандасана)
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А мне хочется прожить жизнь во вселенной фильма "Аватар" 💔.
Быть ловкой, быстрой, смелой, единой с природой, крутой охотницей... Найти Джейка Салли, влюбиться, заключить брак благодаря Эйве... 💔
Или (тоже про другие планеты) попасть в любой из миров Лукьяненко 😍. Другие планеты, волшебные миры, приключения...))
Да, я обожаю фантастику 😅.
А вот несколько статей, которые помогут девушкам сохранить свою красоту и выглядеть сногсшибательно: