15 метких женских твитов, читая которые, думаешь: «Понимаю тебя, сестра»

Иногда хочется просто выдохнуть и спросить: «Девочки, ну у вас ведь тоже так было?» И услышать в ответ: «Было, и не раз!» — и сразу на душе становится чуточку легче. Женские твиты — как разговор с подругой на кухне: смешно, грустно и до мурашек знакомо. Например, когда решила, что тратишь слишком много, но тут же заказала свитер с мордахой своего любимого кота. Мы прошерстили интернет в поисках твитов, в которых каждая женщина сможет узнать себя или свою подругу.