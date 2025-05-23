15 метких женских твитов, читая которые, думаешь: «Понимаю тебя, сестра»

Народное творчество
4 часа назад

Иногда хочется просто выдохнуть и спросить: «Девочки, ну у вас ведь тоже так было?» И услышать в ответ: «Было, и не раз!» — и сразу на душе становится чуточку легче. Женские твиты — как разговор с подругой на кухне: смешно, грустно и до мурашек знакомо. Например, когда решила, что тратишь слишком много, но тут же заказала свитер с мордахой своего любимого кота. Мы прошерстили интернет в поисках твитов, в которых каждая женщина сможет узнать себя или свою подругу.

1.

Светлана БМВ
20 часов назад

Да. Помню такую историю. Ещё была Пинкертонша которая узнала любовницу мужа по отражению в бокале.

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ucTepu4ka
22 часа назад

Я покупаю только пропаренный рис. Может мне кажется, но есть ощущение, что его меньше нужно промывать🤣

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Шуршилла
2 часа назад

Объясняется отсутствием привычки контролировать расходники и закупать всё впрок.

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tama
22 часа назад

Я обычно люблю полистать онлайн- магазины перед сном. С тех пор, как установила для себя новое правило: платить после сна, стала гораздо меньше тратить.. но до совершенства еще не дотягиваю..

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Шёпот эльфа
22 часа назад

Однажды во время занятия йогой одна женщина, у которой не очень получалось, с отчаянием в голосе воскликнула: да что же это такое! А тренер не поняла и решила пояснить: это Чатуранга Дандасана)

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Муси-пуси
22 часа назад

А мне хочется прожить жизнь во вселенной фильма "Аватар" 💔.
Быть ловкой, быстрой, смелой, единой с природой, крутой охотницей... Найти Джейка Салли, влюбиться, заключить брак благодаря Эйве... 💔

Или (тоже про другие планеты) попасть в любой из миров Лукьяненко 😍. Другие планеты, волшебные миры, приключения...))

Да, я обожаю фантастику 😅.

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Комментарии

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ucTepu4ka
22 часа назад

Бред бредом погоняет🤣 твиты какие то девичьи, а не женские

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