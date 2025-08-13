15+ операторов поддержки, чьему терпению и остроумию можно только позавидовать
Народное творчество
только что
Мы все хотя бы раз обращались в поддержку: то интернет исчез, то заказ приехал не тот, что ждали. Каждое такое обращение как лотерея — ответ может быть теплым и заботливым, сухим и равнодушным или таким остроумным, что хочется аплодировать стоя.
Техподдержка здорового человека
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Perevalka / Pikabu
Берем на заметку
Для создания этого материала были использованы следующие источники: KindlyVita / Pikabu
Как быстро вызвать оператора
Для создания этого материала были использованы следующие источники: akaViM / Pikabu
Теперь нам очень хочется узнать, что же ответила поддержка
Зато честно!
С такой логикой и не поспоришь...
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Странные переписки / VK
А интернет так и не заработал
Подозрительные шуточки у ИИ...
В закрытии заявки так и напишут — «ремонт кабеля посредством отвлечения 5 собак»
Если есть ответ, то повторить письмо, если нет ответа, то проблема решена. Повторять до тех пор, пока проблема не будет решена
Когда по ту сторону сидит человек и с чувством юмора, и с чувством рифмы
Вот это поворот!
«Мама и папа, а как вы познакомились?» — «А вот так, сынок...»
Жизнь — боль
Некоторые диалоги могли бы посоревноваться с «Титаником» по накалу драмы
«Все другие мне отвечали стандартными фразами, а тут... такое!»
«Всегда завидовал людям, которые быстро находят ироничный ответ!»
Приятно, когда в поддержке нам отвечают люди, а не роботы. А если вам не хватило смешных переписок, загляните сюда.
Фото на превью plywooder / Pikabu
