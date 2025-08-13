15+ операторов поддержки, чьему терпению и остроумию можно только позавидовать

только что

Мы все хотя бы раз обращались в поддержку: то интернет исчез, то заказ приехал не тот, что ждали. Каждое такое обращение как лотерея — ответ может быть теплым и заботливым, сухим и равнодушным или таким остроумным, что хочется аплодировать стоя.

Техподдержка здорового человека⁠⁠

Берем на заметку

Как быстро вызвать оператора

Теперь нам очень хочется узнать, что же ответила поддержка

Зато честно!

С такой логикой и не поспоришь...

А интернет так и не заработал

Подозрительные шуточки у ИИ...

В закрытии заявки так и напишут — «ремонт кабеля посредством отвлечения 5 собак»

Если есть ответ, то повторить письмо, если нет ответа, то проблема решена. Повторять до тех пор, пока проблема не будет решена

Когда по ту сторону сидит человек и с чувством юмора, и с чувством рифмы

Вот это поворот!

«Мама и папа, а как вы познакомились?» — «А вот так, сынок...»

Жизнь — боль

Некоторые диалоги могли бы посоревноваться с «Титаником» по накалу драмы

«Все другие мне отвечали стандартными фразами, а тут... такое!»

«Всегда завидовал людям, которые быстро находят ироничный ответ!»