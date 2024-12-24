15 пар портретов, в которых художники не постеснялись приукрасить действительность и добавить что-то от себя

Мы часто долго позируем для фото, чтобы хотя бы один кадр вышел удачным. Сотни лет назад фотоаппаратов не существовало, и художники на холстах занимались своеобразным "фотошопом" — они приукрашивали действительность, меняя черты лица людей. Вот несколько картин, где разница заметна невооруженным глазом.