15 пар портретов, в которых художники не постеснялись приукрасить действительность и добавить что-то от себя
Культура
15 часов назад
Мы часто долго позируем для фото, чтобы хотя бы один кадр вышел удачным. Сотни лет назад фотоаппаратов не существовало, и художники на холстах занимались своеобразным "фотошопом" — они приукрашивали действительность, меняя черты лица людей. Вот несколько картин, где разница заметна невооруженным глазом.
Королева Марго
Мария Медичи
Анна Болейн
Людовик XVI
Екатерина Дашкова
Иоганн Себастьян Бах
Ну у мужчин всегда ситуация проще- они всегда красивые, особенно в парике
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Никколо Паганини
Елизавета I
Бенедикт Спиноза
© anonymous / Portrait of Benedictus de Spinoza / Herzog August Library / Wikimedia Commons, Fine Art Images/Image State/East News
Вольфганг Амадей Моцарт
Вольтер
Николай Гоголь
Маркиза де Помпадур
Жорж Жак Дантон
Шарлотта Бронте
Mary Evans Picture Library / East News, © Patrick Branwell Brontë / The Brontë Sisters / National Portrait Gallery / Wikimedia Commons
А вот еще несколько статей об искусстве:
Комментарии
Уведомления
Большинство всё же похожи, а вот мастерство художников в некоторых парах довольно разное. Так что неизвестно, украшал ли один художник свою модель, или просто его оппонент не умел писать портреты...
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Было бы гораздо интереснее, еслиб понимать, какой из двух портретов близок к оригиналу.
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