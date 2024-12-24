15 пар портретов, в которых художники не постеснялись приукрасить действительность и добавить что-то от себя

Культура
15 часов назад

Мы часто долго позируем для фото, чтобы хотя бы один кадр вышел удачным. Сотни лет назад фотоаппаратов не существовало, и художники на холстах занимались своеобразным "фотошопом" — они приукрашивали действительность, меняя черты лица людей. Вот несколько картин, где разница заметна невооруженным глазом.

Королева Марго

Мария Медичи

Анна Болейн

Людовик XVI

Екатерина Дашкова

Иоганн Себастьян Бах

Дарья И
3 часа назад

Ну у мужчин всегда ситуация проще- они всегда красивые, особенно в парике

-
-
Ответить

Никколо Паганини

Елизавета I

Бенедикт Спиноза

Вольфганг Амадей Моцарт

Вольтер

Николай Гоголь

Маркиза де Помпадур

Жорж Жак Дантон

Шарлотта Бронте

А вот еще несколько статей об искусстве:

Фото на превью Workshop of Steven van der Meule / Portrait of Queen Elizabeth I / Wikimedia Commons, anonymous / Elizabeth I of England / Wikimedia Commons, Otto Friedrich Theodor von Möller / Portrait of N.Gogol / Wikimedia Commons, East News

Комментарии

Уведомления
Strizh3109
12 часов назад

Большинство всё же похожи, а вот мастерство художников в некоторых парах довольно разное. Так что неизвестно, украшал ли один художник свою модель, или просто его оппонент не умел писать портреты...

-
-
Ответить
Нецаревна
3 часа назад

Было бы гораздо интереснее, еслиб понимать, какой из двух портретов близок к оригиналу.

-
-
Ответить

Похожее