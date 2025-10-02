15 простых людей, которые идут по жизни с девизом «А что такого-то?»

Сначала думаю: сделайте отдельный вагон для хамов и нарцов. А потом вспомнила: села в Москве в вагон тишины. Ага, как же. Прямо передо мной сели 2 болтливые куры. Прикол в том, что прямо перед ними была продублирована надпись "это вагон тишины". Увы, правда в том, что все эти токсики не хотят, видите ли, вариться в собственном соку среди себе подобных. Им с тихими порядочными людьми ехать хочется. Храпунам, невоспитанным детям, ведьмостарухам , болтунам и , разумеется, обсуждающим болезни.