15 простых людей, которые идут по жизни с девизом «А что такого-то?»
Бывают на свете такие люди, которые упорно считают себя центром мироздания. Прийти на свадьбу в белом платье? Запросто! Приехать к детям в гости и переставить им все вещи в доме? И не благодарите! Наши сегодняшние герои слеплены как раз из такого теста.
- Я снимала квартиру, но жили вдвоем с парнем. Тут звонит его мама и заявляет: «Я буду жить с вами». Приехать она хотела с 10-летней дочкой. Объяснение, что квартира маленькая, ее не остановило. Успокоило маму только одно: я пообещала, что сниму квартиру побольше и тогда можно будет приехать. А в этой квартирке всего только маленькая спальня, кухонька и душевая. Как она представляла себе нашу совместную жизнь, я не знаю. © situations.01
- Девушка 5 лет живет с парнем. Женитьбу обсуждали, но сошлись на «мы же и так пара, нам хорошо вместе, зачем эти глупые штампы». А потом она вдруг слышит его разговор с коллегой: «Нет, она мне не жена, просто живем вместе». Просто. Живем. Вместе. В общем, не захотела она просто жить вместе. Живет теперь просто одна. © tigragulya
- Просится мой младший сын (11 лет) пойти ночевать к какому-то другу, которого я вообще не знаю. И родителей тоже не знаю. Говорю: «Как я могу тебя отпустить? Вдруг они там дерутся, я же не знаю». И вот вечером он с ним созванивается, потом ко мне прибегает и говорит: «Я спросил, мам, они не дерутся». © night.so.dark
- Познакомился с девчонкой на конференции, договорились о встрече. Прихожу, а девушка не та! Та, с которой я познакомился, оказывается, дала мне номер своей подруги. И все это время я с этой подругой по телефону и общался, ни о чем не подозревая... Поужинал с ней, а потом смотался от греха подальше. © Unknown author / Reddit
- У нас было одно свидание. Прошло, кстати, отлично. И тут она заявляет, что ей предложили высокооплачиваемую работу в столице. Ну, мы ведь почти и не знакомы, правда? Так что я ей посоветовал соглашаться и пожелал удачи. Она в ответ вежливо попросила меня больше никогда не писать ей. Позже я случайно узнал от общего знакомого, что она наврала про работу. Как я понял, она постоянно так делает. © BW_Bird / Reddit
- Проводила собеседование по видеосвязи с девушкой. Вроде все нормально, но тут вижу, что у нее в комнату дверь приоткрывается. Заглядывает парень, видит, что девушка на собеседовании, и закрывает дверь. Но! Секунд так через тридцать дверь опять открывается, и в комнату вползает этот парень. Дополз докуда-то, что-то взял и уполз обратно. Я едва сдерживала истерический смех, а после собеседования так ржала, что стены дрожали. Девушку на работу взяли, кстати. © xantyrn / Reddit
«Соседка 45 минут сидела вот так, загораживая сушилку и не давая нам ей воспользоваться. Почему? Чтобы воспользоваться ей самой, когда вещи достираются»
- На работе попросили заполнить анонимный опросник из разряда «насколько вы довольны своей работой?» Я написала там всего одну фразу: «Не думаю, что это правильно — говорить сотрудникам, что опрос анонимный, если на самом деле он не анонимный». Тут же звонит HR, зовет на встречу. Убеждает меня, что опрос на 100% анонимный. © clairetactics
- Родной сестре на днях рассказывала, как я пишу картину для одной богатой семьи. Ее ответ был прост:
— А они что, не могли нормального художника найти? © anastasia_lusakova
- Диалог на собеседовании с кандидатом. Все шло отлично ровно до этого момента.
— В резюме написано, что вы управляли рестораном для вегетарианцев.
— А, ну да... Вернее, не то чтобы... У меня просто девушка как-то замутила выставку, а я организовал бутерброды для гостей. И вот гости были вегетарианцами. © squirrel_exceptions / Reddit
«Дресс-код на свадьбе был простой — любые пастельные тона. Но золовка нарядилась в белое»
Про анонимный опрос - у нас раньше в ИТ отделе была только одна женщина - я. А первый вопрос "анонимного" опроса - ваш пол.... Ржали вместе с начальником долго...
- Гуляли мы с парнем и встретили моего бывшего. Подходит эта рожа к нам и выдает: «Слышь, мужик, дружеский совет. Ты аккуратнее будь. Она меня на себе чуть не женила». На что мой посмотрел на него с полнейшим пониманием в глазах и сказал: «Сочувствую тебе, чувак. Очень сочувствую, что тебя пугают такие вещи, как семейное счастье». Взял меня за руку и увел оттуда. Через полгода мы поженились и это была отнюдь не моя инициатива. © Мамдаринка / VK
- Встречаюсь с парнем. Вместе уже 2 года. Влюбилась в него с первого взгляда. Конфетно-букетный период прошел бурно: подарки, цветы, кафе. А затем все приятности поутихли, а парень стал рассказывать (невзначай), что на работе проблемы, зарплату задержали/уменьшили/недосчитали. Я стала большую часть расходов брать на себя, хотя денег лишних не было. Парень с каждым месяцем становился наглее. А недавно он приехал на крутой машине. Оказывается, все это время деньги он откладывал для приобретения авто. И вот его мечта сбылась. И первое, что он сказал: «А у тебя не будет денег, чтоб заправить машину? А то зарплату задержали». Больше не встречаемся. © Карамель / VK
- Еду в универ, никого не трогаю. На улице дождь. И тут на дорогу выруливает плот. Плот! Мужик использовал залитую дождем дорогу как реку. © Unknown author / Reddit
Не подлокотник, а, так сказать, подножник
Сначала думаю: сделайте отдельный вагон для хамов и нарцов. А потом вспомнила: села в Москве в вагон тишины. Ага, как же. Прямо передо мной сели 2 болтливые куры. Прикол в том, что прямо перед ними была продублирована надпись "это вагон тишины". Увы, правда в том, что все эти токсики не хотят, видите ли, вариться в собственном соку среди себе подобных. Им с тихими порядочными людьми ехать хочется. Храпунам, невоспитанным детям, ведьмостарухам , болтунам и , разумеется, обсуждающим болезни.
- Cвекровь приехала «помогать». И сразу с порога: «Ой, что у вас за бардак!» Начала наводить свои порядки: переставила посуду, поменяла расписание дня у ребенка. Я терпела, потому что не хотела скандала. Но последней каплей стал мой любимый плед. Он был со мной, еще когда я была маленькая. Она его увидела и говорит: «Что это за тряпка? Я ее сейчас выброшу». Я чуть не закричала, но тут пришел муж. Подошел к ней, взял плед, отдал мне и говорит: «Мам, это наш дом и наши правила. Мы этот плед любим, и он останется здесь». Она, конечно, обиделась, но потом подошла ко мне и говорит: «Ты знаешь, я, наверное, была неправа. Извини». И мы тогда поняли, что отношения можно наладить, если просто поговорить. © Мамдаринка / VK
- Ухаживал за мной парень — обычный такой, да и денег нет. Но я решила дать ему шанс. Через месяц отношений пишет мне подруга. Она у меня модель. Короче, парень мой к ней жестко подкатывал. Когда я его спросила почему, он ответил: «Ну, слушай, с тобой все получилось, и я решил попробовать — а вдруг и с ней получится». © Карамель / VK
- Свекровь решила прогуляться перед сном. Не успела я отвернуться, как она надела мою рубашку, в которой я ходила весь день. Рубашка висела на плечиках, убранная. Увидев это, я сказала: «Я же не надеваю ваши вещи!» В ответ получила: «А что такого? Мы же не чужие!» В итоге скандал на весь вечер и я еще и виновата, что не дала ей надеть свою рубашку. © elena_nutribiom
