15 случаев, когда люди случайно выдали чужие секреты

Единственный раз, когда я подвела подругу, это что когда мне позвонила ее мама, я сказала, что не знаю, где она. А она меня даже не предупредила, это во-первых. Во-вторых, даже, если предупредила бы, я не уверена, что смогла бы соврать взрослому человеку. Долго она на меня дулась. Тайна раскрылась спустя лет шесть, мы уже закончили школу и институты, работали. У подруги был роман с избранником ее матери, от которого у ее матери уже был ребенок - младший брат подруги, хоть его родители и не были расписаны, все так считали. Больше того, они все-таки поженились - подруга и ухажер матери, получили квартиру, потому что старый дом в центре пошел на снос, родили дочь. А потом умерла мать и подруга взяла к себе брата. Брат стал сыном-пасынком родителям, дядей-братом дочке подруги, а она ему сестрой-мачехой. Вот такая санта-барбара.