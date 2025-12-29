Подруга болтливая слишком раз ни сообразила язык попридержать.весь сюрприз подруге испортила с беременностью
15 случаев, когда люди случайно выдали чужие секреты
Думается, все мы уверены, что умеем хранить секреты. Но иногда достаточно одного «слегка неосторожного» слова, чтобы все пошло наперекосяк. В такие моменты случаются самые неожиданные, забавные и трогательные истории. В этой подборке мы собрали истории о том, как чужие тайны вылезли наружу.
- Я работаю в квест-комнате. После того как люди находят выход, мы снимаем их для соцсетей. Накопилось много фоток, решила я их опубликовать. И случайно выложила фотки своих начальников с любовницами! Думала, уволят. Но оказалось, их жены запретили им это делать. © Подслушано / Ideer
- Подруга по секрету призналась, что беременна и пока не сказала парню — хотела сделать сюрприз, сообщить в торжественной обстановке. Я поклялась молчать. Как-то я ужинала у них, он шутил про будущее и детей, а я весело сказала: «Ну, это будущее совсем близко...» Я поняла, что натворила, в ту же секунду. Наступила пауза. Подруга испепелила меня взглядом, а вот парень очень обрадовался.
- Поделилась с коллегой, что cобираюсь увольняться, но шеф пока не в курсе. На собрании обсуждаем новый проект, я выдаю свои идеи, а коллега ляпает: «Ну ты же все равно скоро уходишь...» И тишина. Шеф хмурится, а после собрания позвал в свой кабинет и там целый час рассказывал мне о новом направлении. Предложил мне его возглавить. Я согласилась, увольняться передумала. В итоге все сложилось как нельзя лучше: работаю в другом офисе и с той коллегой не пересекаюсь.
- На днях встретила бывшую одноклассницу. Поболтали. Она похвасталась, какой у нее классный новый парень, а бывший хочет ее вернуть. Через полчаса встретила ее маму. С ней тоже поболтали. Оказалось, что нет у моей одноклассницы никакого парня, а по бывшему она постоянно ноет. Эх, тетя Валя, знали бы вы, как жестко спалили свою дочь. © Подслушано / Ideer
- Однажды я случайно сказала другу, что его братья переезжают на другой конец страны. Они попросили меня хранить это в секрете, и я даже не поняла, что проговорилась. © JacketAgreeable6048 / Reddit
- Мой бывший спал, а я сидела за его столом, на котором лежал его телефон — экраном вверх. Внезапно он засветился, я взглянула на него и увидела примерно такое напоминание: «Бронирование: верховая езда на день рождения». Я сразу поняла, что он планирует мне подарить такой подарок. Я не сказала ему, что узнала об этом, и подыграла, спрашивая: «Куда мы едем?», когда он вез меня туда несколько месяцев спустя (это было довольно далеко от нашего дома). В конце концов я призналась, что знала об этом заранее благодаря напоминалке на телефоне. © AbbyTheConqueror / Reddit
Из-за того, что мои детские секреты мама за секреты не считала и могла их рассказать другим, я, во-первых, перестала доверять ей свои тайны, а во-вторых, чужие тайны храню за семью печатями. Один раз свекровь за это на меня очень обиделась: дети рассказали мне что-то и просили никому не рассказывать, а она очень хотела узнать их секрет. Я пыталась ей объяснить, что всё равно, секрет это ребенка или взрослого, я не имею права делиться им с другими.
- Мой друг и коллега состоял в тайных отношениях с другой нашей коллегой. Однажды на вечеринке я болтал с одним сотрудником, который сказал: «Твой приятель раньше был веселее, понимаешь? А теперь он вечно занят». Не задумываясь, я выпалил: «Ну да, это потому, что у него теперь есть девушка, и ему не до того». В общем, теперь все на работе знают об их отношениях. © phrotozoa / Reddit
- У моего школьного тренера по волейболу было правило: если ты не приходишь на тренировку за день до игры, тебе не разрешают играть. Один из моих товарищей по команде расстался со своей девушкой, был очень расстроен. Друзья отвезли его в парк развлечений, поэтому он пропустил тренировку. А тренера он не предупредил. Пока я был в туалете, один из его друзей попросил всех сказать тренеру, что тот парень болен. В итоге на вопрос тренера я выпалил, что он в парке развлечений. И добавил: «Он расстроен, ведь его девушка бросила, а не просто так прогуливает». Ему не разрешили играть на следующий день, и мы в итоге продули соперникам. Само собой, команда на меня разозлилась. © TheOunceBounce / Reddit
- Я совершенно случайно узнала, что пара объявила о своей помолвке через 7 месяцев после свадьбы в мэрии. Затем, через 10 месяцев, они «сыграли» свадьбу за границей, которую оплатил отец невесты. Примерно за 3 недели до этой фиктивной свадьбы я узнала об этом и спросила отца невесты, в курсе ли он. Тот ответил, что знает, но ничего ей не скажет, потому что не хочет испортить свадьбу. Меня так и подмывает отправить анонимную поздравительную открытку. © NotTeri / Reddit
"...потому, что у него теперь есть девушка..." И показал на девушку пальцем. Иначе как он мог выдать? Мало ли какая девушка? Может, Дуня Кулакова?
- Как же глупо! Во время круиза на лайнере я сказал своему боссу, что тайно влюблен в коллегу, у которой есть жених. Конечно, он проболтался нашему сотруднику отдела кадров, это услышал представитель службы поддержки клиентов. В итоге об этом узнал весь офис. © Farley4334 / Reddit
- Когда незнакомая мне женщина сказала: «Надеюсь, твоя ситуация улучшится», я спросила: «Какая ситуация?» Она ответила: «Тебе приходится жить в машине». Спасибо, подруга, что разболтала мою тайну. Я больше ничего личного ей не рассказываю. Почему я до сих пор с ней дружу? Потому что она и ее муж разрешают мне принимать душ и иногда ночевать у них. © Foundation-Bred / Reddit
- Когда мне было лет семь, я рассказала некоторым людям, что мама покрасила волосы. Она до сих пор ведет себя так, будто я не умею хранить секреты, хотя уже прошло 25 лет, и постоянно припоминает мне эту историю. © Unknown author / Reddit
Тайна о покраске волос, конечно, очень страшная тайна. Как за её разглашение ребенка в тюрьму не упекли?
- Моя подруга собиралась сделать предложение своему парню. Во время нашей совместной поездки я сказал: «Ну, скоро я уже не буду вашим третьим лишним». Он не понял, но она пришла в ярость. Я сменил тему, но стало еще хуже. Кстати, сейчас они счастливы вместе. © laidbackmillennial / Reddit
- Я совершил ошибку, рассказав своему лучшему другу Брэду, что переписываюсь в соцсети с девушкой по имени Стейси. Проблема в том, что я был женат и хотел, чтобы он сохранил это в секрете. Тем же вечером он рассказал моей жене обо всем, и это привело к нашему разводу. © Long-Tip-5374 / Reddit
- Несколько лет назад моя кузина планировала вечеринку-сюрприз для своего партнера. Я не знала, что это секрет, и между делом упомянула в его присутствии, что увижу его на вечеринке в субботу. Выражение лиц присутствующих мгновенно дало мне понять, что я все испортила. Вечеринка все-таки состоялась, и ему все понравилось, но теперь моя семья любит напоминать мне о том, как я испортила сюрприз. © Kremps-Shauns / Reddit
"Тем же вечером он рассказал моей жене обо всем, и это привело к нашему разводу" - точно, друг виноват, который не умеет язык придержать, а не сам блудливый мужичонка, который не умеет придержать кое-что другое, дооо
Ошибка нев том, что рассказал секрет, а в том, что переписывался с девушкой будучи женатым. Кстати, а что это за переписка, которую нужно скрывать? Или ей не ограничилось? Планировал переспать?
Единственный раз, когда я подвела подругу, это что когда мне позвонила ее мама, я сказала, что не знаю, где она. А она меня даже не предупредила, это во-первых. Во-вторых, даже, если предупредила бы, я не уверена, что смогла бы соврать взрослому человеку. Долго она на меня дулась. Тайна раскрылась спустя лет шесть, мы уже закончили школу и институты, работали. У подруги был роман с избранником ее матери, от которого у ее матери уже был ребенок - младший брат подруги, хоть его родители и не были расписаны, все так считали. Больше того, они все-таки поженились - подруга и ухажер матери, получили квартиру, потому что старый дом в центре пошел на снос, родили дочь. А потом умерла мать и подруга взяла к себе брата. Брат стал сыном-пасынком родителям, дядей-братом дочке подруги, а она ему сестрой-мачехой. Вот такая санта-барбара.