15 случаев, когда прогулка обернулась занятной историей
Жизнь — штука непредсказуемая. Даже выйдя просто погулять, можно вляпаться в какую-нибудь захватывающую историю. Вот и герои нашей статьи просто прогуляться хотели, а получили впечатления на всю жизнь. Кто-то случайно встретил свою вторую половинку, а кто-то умудрился вступить в перепалку с незнакомцами или встретил старых знакомых.
- Гуляла с подругами. Идет нам навстречу мой одноклассник. Встретились взглядами, улыбаемся друг другу. Я только хотела произнести что-нибудь в шутку, как вдруг он мне кричит: «Ира, не надо!» — и так напугано. Оказалось, что он шел с начальником по делам. А, зная мой специфический юмор, он испугался, что я скажу что-нибудь провокационное. Потом написал мне и все объяснил, посмеялись.
- Гуляю с сыном около подъезда. Выбегает парень, одет по-спортивному. Думаю, на пробежку побежал или куда-то опаздывает. Через пять минут бежит обратно, а в руках — пакет с помидорами и пакет с огурцами. Вот теперь мне не дает заснуть мысль: что же могло дома такого случиться, что он за ними так рванул? © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
- Муж выгуливал нашу собаку — та носится по сугробам, как угорелая. Навстречу им женщина. Остановилась, не решается пройти мимо. Муж ей бодро: «Не бойтесь, он не кусается!» Женщина не двигается, только глаза округлила. Муж обернулся, а там наша псина, счастливая до безумия, грызет чью-то руку, которая при ближайшем рассмотрении оказалась рукой манекена, вынесенного на помойку.
- Гулял по улице, шел из одного района пешком в другой. Оба района красивые, но не всегда безопасные. И тут вдруг увязалась за мной женщина — идет по пятам. Я останавливаюсь, и она останавливается, так несколько раз. Когда она поняла, что я ее заметил, она подошла и извинилась. Оказалось, что идя за мной, она чувствовала себя безопаснее. © dan_jeffers / Reddit
- Прогуливалась по своему району. День на дворе. Иду и понимаю, что за мной кто-то идет. Оборачиваюсь, а там парень резко садится и, типа, шнурки завязывает. Думаю: ну, может, показалось. Продолжаю идти, он опять за мной. Не знаю, какого я тогда озверина выпила, но минут через пять я резко остановилась, а он, не заметив этого, случайно прошел вперед. Когда понял, что меня нет, обернулся, а я стою и смотрю на него злобным взглядом. Парень мой взгляд поймал, занервничал, прошел дальше, опять оборачивается, а я опять на него пристально смотрю. Он ойкнул и убежал в торговый центр, который вообще находился в другой стороне. Не знаю, где было мое благоразумие в этот момент. Я девушка маленького роста. Но я была такая злая, что море казалось по колено.
- Жена занялась фуд-фотографией. Это когда продукт, например, кусочек тортика, нужно красиво сфотографировать. Для этого необходим специальный фон, освещение, предметы в определенном стиле. Теперь у нас половина кухни заставлена раритетными тарелками, чашками, стаканами и прочим хламом. На днях гуляли с собакой. Жена увидела возле мусорного бака старый, покосившийся, ободранный стул и говорит: «Неси его домой!» Она как раз задумала фотосессию зефира в ретро-стиле. Теперь боюсь выходить на улицу вместе с женой. Вчера заметила возле мусорки старый холодильник. Сам я его на девятый этаж не занесу. © Карамель / VK
- Гуляла по набережной. Подходит ко мне парень, предлагает познакомиться. Отшивать не стала — подумала, мол, какой смелый, не побоялся заговорить. Сказала, что иду за кофе, и он решил составить компанию. Заказала себе кофе, а он внезапно говорит: «А меня угостить ничем не хочешь?» На этом наше знакомство и закончилось.
- Какой глупый и смешной поступок вы делали, когда были влюблены? Я гуляла с девочками, вернулась домой, молодой человек сказал: «Давай заберу тебя и отвезу до дома». Я снова поехала в то место, где была, чтобы он забрал меня и снова отвез домой. © myth_4e
- У меня большой пес, 40 килограммов весит. На улице весна, грязь. Идет фифа в светлом пальто, с прической и макияжем. У меня пес вообще-то воспитанный и гуляет без поводка, а тут как раз разогнался и прыгнул на нее — я даже ничего понять не успел. У нее на лице страх и паника, она упала в грязь, а пес еще старается облизать ей лицо. Думаю: ну все, сейчас скандал будет. Но тут она засмеялась и говорит: «Как столько любви помещается в такой маленькой собаке?» Ну вот и все, тут я влюбился. Так и встретил свою любовь. © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
- Гуляла с кошкой на поводке во дворе. Я не знаю зачем, но родители сказали погулять с ней. К нам подошли отец с маленьким сыном. Мальчик хотел пообщаться с кошкой, она начала к нему ластиться, тереться об ноги, и малыш стал ее гладить. Я говорю отцу мальчика: «Не переживайте, кошка домашняя, чистая, все прививки сделаны». На что он мне отвечает: «Сын тоже помыт, привит, кошку ничем не заразит». Мне так смешно стало. © rufiya.28
- Сегодня гуляла с сыном в коляске и дочкой. Мы шли по аллее: дочка со мной за ручку, а сын спал в коляске. Сзади нас шел парень и катил маленький чемодан. Мы с дочкой болтали, особо на него не обращая внимания, но я видела его краем глаза. Поравнявшись с нами, я увидела, как он взял чемодан в руки, чтобы колеса не шумели возле малыша и не будили его. Вроде мелочь, а так приятно. © yakovleva.n.l
- Гуляла с сестренкой своего парня. Говорю ей: «Надо что-нибудь приготовить до приезда Саши, а то вдруг меня еще замуж не возьмет. Скажет, что я плохая жена». А она мне в ответ: «Не переживай, возьмет, я его заставлю». Девочке 12 лет. © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
- В 6 классе мне очень нравился мальчик из 8 класса, друг моего брата. Я решила признаться ему в любви. Все его друзья и мой брат гуляли на территории садика. Я пришла туда с подругой и сказала, что хочу сказать что-то очень важное. Они все были во внимании. И тут я кричу во весь двор: «Я тебя люблю» — пацаны поржали. А потом он мне написал, что ему нравятся девушки постарше. © mgn_katespa
- Гуляла по парку и заметила, что в нем произошли небольшие изменения: там появился шкаф для обмена книгами. Честно говоря, я про такое слышала, читала, но никогда не видела вживую. Конечно же, я не могла пройти мимо и решила стать участником процесса. Удивительные ощущения, хочу я вам сказать. Я села прямо там, на лавочке, и начала читать интересный детективный роман. Ушла с ним, но потом принесла туда хороший любовный роман из своей коллекции. Вскоре это стало моим любимым занятием, буквально хобби. Теперь я намного чаще нахожусь в парке и читаю. Ощущения абсолютно другие, и читаю, в принципе, больше теперь. Какой-то азарт появился. А недавно встретила еще одну девушку, и мы здорово разговорились с ней, обсуждая недавно прочитанное. Одни плюсы. © Карамель / VK
- Недавно гуляла по торговому центру, и ко мне подошли две девушки и спросили меня: «Do you speak English?» (Вы говорите по-английски?) Как человеку, кто бывал за границей и часто просил помощи у местных, я сразу же отозвалась: «Yes, I do! Do you need any help?» (Да, вам нужна помощь?) В тот день на мне была красная помада. Никогда в жизни я не красила губы красным, поэтому чувствовала себя немного скованно. В ответ я услышала: «You look so beautiful!» (Выглядите потрясающе!) Я была в полном шоке — оказалось, эти девушки были из США. Это было супер мило и сделало мой день. © _akniyet_
Прочитав истории наших героев, можно еще раз убедиться в том, что жизнь полна сюрпризов. Даже обычная прогулка может стать настоящим приключением. А с вами приключались какие-то забавные истории на прогулках?
