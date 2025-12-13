15 случаев, когда прогулка обернулась занятной историей

На меня так прыгали пара хаски-подростков - вот такая любовь у них ко мне резко возникла. Их хозяйка ни жива ни мертва в ожидании моей реакции, а я ржу как ненормальная. Куртку я и так собиралась стирать, а собачкам радость. Правда, мой прагматизм утверждал, что хаси заинтересовались не мной, а запахом мяса из моей сумки. 😁